Полный шесткач

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила предложения по шестому пакету санкций в отношении России за «специальную военную операцию» на Украине. Ключевое нововведение — постепенный отказ Евросоюза от закупок российской нефти. Кроме того, предлагается отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще две финансовые организации, ввести санкции в отношении ряда физлиц и запретить вещание на территории ЕС трех российских каналов. В Кремле санкции назвали «обоюдоострым оружием», предупредив, что оно ударит и по гражданам Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Евросоюз вскоре решит «проблему зависимости от российской нефти»

Фото: Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Евросоюз вскоре решит «проблему зависимости от российской нефти»

Фото: Reuters

В своем выступлении Урсула фон дер Ляйен напомнила, что на следующей неделе, 9 мая, члены ЕС будут отмечать День Европы. И заявила: «Сегодня будущее Европейского союза пишется в том числе и на Украине». Далее она представила предложения Еврокомиссии по введению в отношении России шестого по счету с конца февраля пакета санкций. Эти меры в ближайшие дни рассмотрит Комитет постоянных представителей стран Евросоюза, а затем одобрит Совет ЕС. В предложения еще могут вноситься изменения, но значительных правок в Брюсселе не ожидают. Как ожидается, шестой пакет санкций будет утвержден не позднее 9–10 мая.

Урсула фон дер Ляйен начала объявлять его содержимое с персональных санкций. По ее словам, в черный список будут внесены «высокопоставленные военные и другие лица, которые совершили военные преступления в Буче и которые несут ответственность за бесчеловечную осаду Мариуполя». «Это пошлет еще один важный сигнал всем пособникам развязанной Кремлем войны: мы знаем, кто вы, и вы будете привлечены к ответственности»,— сказала она. Конкретных имен глава Еврокомиссии не назвала. Отметим, что российские власти трагедию в Буче называют «инсценировкой» украинской стороны.

Во-вторых, по словам Урсулы фон дер Ляйен, предлагается отключить от международной платежной системы SWIFT Сбербанк и еще «два других крупных банка» (по данным издания Politico, речь идет о Московском кредитном банке и Россельхозбанке). «Этим мы нанесем удар по банкам, которые системно важны для российской финансовой системы и способности (президента РФ Владимира.— “Ъ”) Путина вести разрушительную деятельность. Это укрепит полную изоляцию российского финансового сектора от мировой системы»,— заявила Урсула фон дер Ляйен.

В-третьих, продолжила она, Еврокомиссия настаивает на запрете вещания на территории стран—членов ЕС трех российских государственных телеканалов. «Им больше не будет разрешено распространять свой контент в ЕС в какой бы то ни было форме»,— сказала Урсула фон дер Ляйен, не уточнив, трансляцию каких именно телеканалов предлагается запретить. По ее словам, речь идет о «рупорах путинской лжи и пропаганды», которым «больше нельзя предоставлять платформы для распространения».

В этом контексте в ряде российских государственных СМИ обратили внимание на твит главы Еврокомиссии от 3 мая, в котором она по случаю Всемирного дня свободы прессы пишет, что «ни одному журналисту нельзя затыкать рот или угрожать», добавляя, что «защита свободы СМИ и плюрализма — это защита демократии». Впрочем, в своем твите чиновница подчеркнула, что высказывается в защиту СМИ, которые «говорят власти правду».

В-четвертых, по ее словам, «Кремль полагается на бухгалтеров, консультантов и политтехнологов из Европы». «Теперь это прекратится. Мы запрещаем предоставлять эти услуги российским компаниям»,— отметила чиновница, вновь не предоставив деталей.

Главный же элемент шестого пакета санкций она раскрыла в самом конце. Напомнив, что в пятый пакет вошел запрет на импорт российского угля, Урсула фон дер Ляйен объявила:

«Теперь нам предстоит решить проблему нашей зависимости от российской нефти. Это будет нелегко. Некоторые государства-члены сильно зависят от российской нефти. Но нам нужно сделать это. Мы предлагаем полностью отказаться от российской нефти в Евросоюзе».

Чиновница уточнила, что речь идет о запрете на импорт нефти и нефтепродуктов из России, доставляемых как по морю, так и по трубопроводам.

«Это нужно сделать аккуратно, чтобы найти альтернативных поставщиков нефти и минимизировать влияние санкций на глобальные рынки. От сырой нефти из России мы откажемся в течение полугода, а от продуктов нефтепереработки к концу года»,— сказала Урсула фон дер Ляйен.

При этом европейские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что для ряда стран, зависящих от российских энергоносителей, вероятно, будут сделаны исключения, и они смогут покупать нефть у России и в 2023 году. В среду Комитет постоянных представителей стран Евросоюза начал предметно обсуждать этот вопрос, но не смог прийти к единому мнению. Консультации продолжатся в четверг. Для российского бюджета эмбарго на покупку нефти и нефтепродуктов со стороны ЕС может стать весьма болезненным.

Bloomberg также сообщает, что в рамках шестого пакета Еврокомиссия предлагает запретить гражданам РФ покупать и продавать объекты недвижимости ЕС. Ограничения не должны коснуться россиян, также обладающих гражданством одной из стран Евросоюза или видом на жительство в ЕС. Отметим, что Урсула фон дер Ляйен о такой мере не говорила, эта информация пока не получила официального подтверждения.

По словам главы Еврокомиссии, цель новых санкций —«максимально усилить давление на Россию, в то же время минимизируя сопутствующий ущерб для ЕС и его партнеров по всему миру», в том числе и для того, чтобы они могли и далее помогать Украине. «Российскую же экономику мы при помощи всех этих мер лишаем способности к диверсификации и модернизации,— заявила Урсула фон дер Ляйен.— Путин хотел стереть Украину с карты мира. Но у него явно ничего не получится. Наоборот, Украина объединилась и поднялась. А его собственная страна, Россия, тонет».

Вторую часть своего выступления госпожа фон дер Ляйен посвятила поддержке Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС хочет, «чтобы Украина выиграла эту войну», но также стремится создать условия для успешного развития этой страны «в последующем периоде».

«На этом втором этапе предстоят масштабные усилия по реконструкции. Масштабы разрушений ошеломляют. Больницы и школы, дома, дороги, мосты, железные дороги, театры и заводы — так много нужно восстановить. В тумане войны трудно дать точную оценку. Экономисты говорят о нескольких сотнях миллиардов евро. И расходы растут с каждым днем этой бессмысленной войны»,— отметила председатель Еврокомиссии. И от имени своего ведомства предложила ЕС начать работу «над амбициозным пакетом инвестиций для восстановления Украины». По ее словам, Брюссель может помочь Киеву отстроить страну и реформировать экономику, что «в конечном счете проложит путь для будущего Украины в Европейском союзе».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что российские власти следят за обсуждением новых санкций в Брюсселе и просчитывают разные варианты действий. «В целом, если говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях и американцев, и европейцев, и других стран, оружие это обоюдоострое,— предупредил он.— Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену, они уже это делают — платят большую цену, и стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала готовящиеся рестрикции ЕС в эфире радио Sputnik. «Не буду долго рассуждать по поводу энергетического блока (шестого пакета санкций.— “Ъ”)… Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать»,— сказала она.

По данным результатов опроса общественного мнения, обнародованных в среду ВЦИОМом, 81% россиян считают, что в условиях экономических и гуманитарных санкций Запада надо объединяться вокруг президента. 12% считают, что в таком объединении нет необходимости, 7% затруднились дать ответ.

Елена Черненко