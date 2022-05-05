Рост издержек и падение выпуска снижают занятость

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В апреле индекс S&P Global PMI, отражающий состояние российской обрабатывающей промышленности, вырос до 48,2 пункта с мартовского 44,1 пункта (напомним, показатель ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности). Хотя темпы снижения индекса несколько приостановились по сравнению с мартом (как и схожие индексы Росстата и Института Гайдара, см. “Ъ” от 28 апреля), PMI в обработке ухудшается уже третий месяц подряд. При этом апрельские темпы спада в секторе стали вторыми по величине после мартовских, считая с августа 2021 года (см. график).

Причины ухудшения ситуации — низкий уровень выпуска (здесь спад максимален с мая 2020 года) на фоне снижения числа новых заказов под влиянием санкций и геополитической неопределенности, а также покупательной способности клиентов из-за роста цен. Снижение курса рубля и нехватка материалов привели к резкому росту отпускных цен — новые издержки, соответственно, были переложены на клиентов. Хотя запасы сырья и готовой продукции у покупателей продолжали истощаться, они неохотно совершали новые закупки.

В отчете S&P Global отмечается, что быстрый рост затрат и падение выпуска привели к сокращению занятости в секторе. По данным Минтруда РФ, 98 тыс. работающих россиян сейчас находятся в режиме простоя, еще около 110 тыс. трудятся в формате неполной занятости, 675 тыс. состоят на учете в качестве безработных.

В ЦМАКП, комментируя новое значение PMI, отмечают, что этот показатель рассчитан на относительно небольшой выборке (около 300 компаний). Ошибка выборки достаточно велика и составляет плюс-минус 2,2 процентного пункта (для вероятности ошибки в 10%). «Значение индекса в 48,6 означает, что уровень 50 попадает в доверительный интервал, так что утверждение о том, что ситуация ухудшается, может оказаться неверным с вероятностью более чем 10%»,— говорят в центре. ЦМАКП отслеживает производственную активность по трем индикаторам: PMI, потребление электроэнергии и перевозки основных грузов железнодорожным транспортом. В апреле незначительно рос лишь один из них — энергопотребление. «В апреле, по предварительной оценке, произошло дальнейшее ослабление производственной активности в экономике, впрочем, далеко не фронтальное»,— заключают аналитики центра.

Алексей Шаповалов