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«Интеррос» выкупил долю Олега Тинькова в TCS Group, контролирующей Тинькофф-банк. Две недели назад холдинг Владимира Потанина договорился о покупке другого крупного банка — Росбанка у Societe Generale. Источники “Ъ” и эксперты отмечают, что, несмотря на «разные корпоративные культуры» банков, их бизнес хорошо дополняет друг друга, поэтому перспективным выглядит полное объединение. Но для этого потребуется выкупать доли других акционеров TCS Group, а также перевести ее в российскую юрисдикцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военные действия РФ на Украине вынудили Владимира Потанина не только вернуть, но и расширить банковский бизнес

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Военные действия РФ на Украине вынудили Владимира Потанина не только вернуть, но и расширить банковский бизнес

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Покупателем принадлежащих предпринимателю Олегу Тинькову 35% акций TCS Group Holding, головной организации Тинькофф-банка, стал холдинг «Интеррос» Владимира Потанина.

По словам источников “Ъ”, представители господина Тинькова вышли с предложением о продаже к потенциальным покупателям во второй половине марта.

Одной из причин могли стать санкции, введенные против предпринимателя в Великобритании, где он долгое время проживает. Ситуацию обострили и резкие выступления Олега Тинькова против военных действий России на Украине. Представителям банка тогда пришлось оправдываться, что его основатель никак не влияет на процесс управления.

Среди претендентов на банк называли Андрея Мельниченко и Петра Авена, а также Промсвязьбанк и «Яндекс» (см. “Ъ” от 25 апреля). Последний мог стать владельцем Тинькофф-банка еще в 2020 году, однако стороны не договорились о стоимости сделки. Тогда банк оценивался в $5 млрд (см. “Ъ” от 16 октября 2020 года). Но теперь цифры значительно скромнее.

По словам независимого эксперта Андрея Бархоты, группа «Тинькофф» всегда пользовалась особым интересом инвесторов, чему способствовала бизнес-модель, предполагающая дистанционную продажу высокомаржинальных продуктов: «По итогам 2021 года рентабельность капитала банка достигла 33% против 23% у Сбербанка и 17% у ВТБ». В 2021 году TCS Group торговалась на бирже исходя из 6,5 капитала. Сейчас мультипликатор Сбербанка составляет всего 0,5–0,7, ВТБ — 0,3–0,5, а Тинькофф-банка — 1–1,5, уточняет господин Бархота.

Если капитал группы на начало года составлял 147 млрд руб., то приобретаемый «Интерросом» пакет в 35% можно оценить в 50–70 млрд руб. с учетом чрезвычайной ситуации и срочности сделки, полагает господин Бархота.

Однако управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский утверждает, что обсуждаемые сейчас цены банков на рынке сопоставимого масштаба составляют 0,2–0,3 капитала по РСБУ. При этом Олег Тиньков «сильно ускорил сделку своими заявлениями и, соответственно, уменьшил цену».

Эксперт допускает, что сделка прошла примерно по 0,2 капитала, то есть 14–15 млрд руб.

Источник “Ъ”, близкий к сторонам, полагает, что в дальнейшем «Интеррос» может выкупить и доли других акционеров TCS Group. Необходимость новому акционеру холдинга делать оферту другим акционерам зависит от устава, а также соглашения акционеров или корпоративного договора, уточняет партнер коллегии адвокатов Delcredere Денис Юров. Адвокат КА Pen & Paper Святослав Орлов добавляет, что, если у других акционеров TCS Group есть преимущественное право приобретения акций, оферта может быть неизбежной.

При этом, подчеркивает Денис Юров, нельзя игнорировать риски блокировки доли в TCS в случае наложения санкций на «Интеррос» или самого Владимира Потанина, «особенно учитывая, как сейчас вводятся санкции». Санкции ЕС, в частности, учитывают не только прямое владение, но и фактический контроль. «Единый пакет акций в 35% при большом числе миноритарных акционеров дает как минимум право блокировки решений, а как максимум и контроль при явке на собрание до 69% от всех голосующих акционеров»,— поясняет господин Юров.

В таких условиях эксперты считают необходимым рассмотреть перевод владения российскими активами с Кипра, где зарегистрирована TCS Group, в Россию. «Но в текущей структуре владения сделать это очень непросто»,— уточняет Денис Юров.

«Если говорить о редомициляции, это достаточно непростая процедура. Принятие подобного решения, даже в условиях потенциального санкционного давления, зависит от множества факторов, некоторые из которых неочевидны для окружающих. В то же время пока я не наблюдаю каких-либо явных причин для перевода TCS Group в Россию»,— добавляет Святослав Орлов.

Но причину может создать сама по себе сделка с «Интерросом» — две недели назад холдинг Владимира Потанина договорился о приобретении у французской Societe Generale S.A. Росбанка (сделка еще не завершена). Редомиляция упросит возможное объединение банков. Один из собеседников “Ъ” утверждает, что такие планы уже есть. На 1 января активы Росбанка составляли 1,58 трлн руб., Тинькофф-банка — 1,28 трлн руб. Объединенный банк может занять по этому показателю девятое место в РФ. Но источник, близкий к одной из сторон сделки, называет слияние сложной задачей, поскольку «у банков разная корпоративная культура». При этом команду Тинькофф-банка менять не планируется, говорят источники “Ъ”, «Интеррос» заявлял и о планах сохранить менеджмент Росбанка.

Впрочем, Андрей Бархота считает, что бизнес Тинькофф-банка, наоборот, комплиментарен модели Росбанка: «Если в розничном кредитном портфеле Росбанка существенную долю занимают обеспеченные кредиты, то у "Тинькофф" — карточные и POS-кредиты». Можно, полагает эксперт, объединить и страховые бизнесы групп.

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева, Анна Занина