Ксения Собчак прокомментировала запрет на въезд в Латвию
Ксения Собчак к запрету на въезд в Латвию отнеслась безразлично, поскольку, по ее словам, давно туда не ездит. Журналистка при этом попросила предоставить обоснования таких ограничений для нее и ее мужа — режиссера Константина Богомолова.
«Это типа: "Мне ваша семья не нравится, люблю Божену и Кирилла Серебренникова"?.. Или просто назначают кого-то еврокомиссаром — и можно просто кэнселить любого человека за "не нравится"?»,— написала госпожа Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Журналистка добавила, что власти Латвии могли бы поблагодарить русских за то, что они вкладывали в страну деньги, устраивали там мероприятия и снимали кино. «Вместо спасибо — какая-то глупая демонстрация. Говорящая лишь о бессилии»,— указала Ксения Собчак.
Сегодня глава МИД Латвии Байба Браже внесла Ксению Собчак и Константина Богомолова в список нежелательных для страны лиц. Им также на неопределенный срок запретили въезжать в страну.