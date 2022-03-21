Города берут округами

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Специальная военная операция на Украине, похоже, не отразится на ходе подготовки к муниципальным выборам в России. С момента начала операции (24 февраля) в парламентах еще трех региональных столиц — Твери, Владивостока и Курска — решили отменить партийные списки. Ранее так уже поступили в Ярославле, Омске и Горно-Алтайске. Считается, что переход на мажоритарную систему на руку «Единой России», которая терпит издержки при голосовании по партспискам, но почти гарантированно побеждает в округах. Власти готовятся к любому развитию событий и предпочитают перестраховаться, говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Депутаты городской думы Твери внесли законопроект об отмене партсписков на предстоящих выборах на следующий день после начала военной операции — 25 февраля. Вместо нынешних 17 «списочников» и 16 одномандатников они решили избирать 25 депутатов только по округам. Согласно пояснительной записке, это минимально допустимое число муниципалов для 400-тысячной Твери. Под документом подписалось 19 человек, 2 марта он был принят в первом чтении, а 11-го прошел публичные слушания. Второе чтение запланировано на 30 марта.

Следом инициатива отказа от пропорциональной системы появилась в Курске и Владивостоке. Подобно тверским коллегам, курские депутаты выступили в жанре коллективного законопроекта — документ подписали 19 человек. 14 марта он был внесен в гордуму, а на 19 апреля запланировано его рассмотрение. В Приморье поправки подготовил краевой избирком. При этом комиссия предлагает изменить не городской устав, а региональный закон, то есть отменить партийные списки сразу во всех муниципалитетах субъекта. 16 марта документ поступил в заксобрание Приморского края.

В начале февраля “Ъ” уже сообщал о процессе «департизации» муниципальных выборов (см. “Ъ” от 7 февраля 2022 года). До начала военной операции аналогичные поправки были внесены в городские советы Ярославля, Омска и Горно-Алтайска. Ярославские депутаты одобрили переход на мажоритарную систему 16 февраля, омские сделают это 23 марта, а алтайские — 31 марта. В Петропавловске-Камчатском решили полностью не отказываться от пропорциональной системы, но сократить число «списочников» до минимума — с 14 до 10 мандатов. Очередная сессия гордумы, на которой поправки могут быть приняты во втором чтении, запланирована на 20 апреля.

Интересно, что еще в начале февраля ни в Твери, ни в Курске депутаты не планировали отказываться от партсписков. Об этом “Ъ” говорили спикеры тверской и курской городских дум Евгений Пичуев и Алла Чертова. Однако позже их точка зрения резко изменилась. «Инициатива появилась во фракции. Судили, рядили и решили, что так, наверное, будет справедливее»,— объяснил “Ъ” господин Пичуев. «Хоть я и была "списочником", я это решение поддержала. Мы хотим, чтобы каждый депутат персонально отвечал за наказы своих избирателей»,— добавила госпожа Чертова.

Многие региональные политики и эксперты по выборам отмечают, что отмена партсписков выгодна прежде всего «Единой России». Например, в 2020 году после перехода на чистую «мажоритарку» в Липецке единороссы победили в 34 округах из 36, а во Владимире — во всех 25. По спискам, наоборот, почти гарантированно проходят партии парламентской оппозиции. Например, в действующем созыве курской гордумы все шесть депутатов от КПРФ, ЛДПР и СРЗП являются «списочниками».

Среди административных центров, где в сентябре планируют, как и раньше, голосовать по спискам, пока Черкесск, Псков, Киров и Барнаул. В Кировской гордуме есть законопроект о переходе на чистую «мажоритарку», еще в октябре его внесла мэр города Елена Ковалева, однако до публичных слушаний он так и не дошел. Власти Алтайского края отрицают планы по отмене партсписков на выборах в Барнаульскую гордуму, но при этом планируют «департизировать» советы Бийска и Рубцовска.

Из-за воздействия санкций на российскую экономику настроения в городах к осени могут быть весьма неблагоприятными для власти, поэтому она старается максимально хеджировать риски, говорит политолог Владимир Слатинов: «Перенос муниципальных выборов — это чрезвычайщина, для демонстрации контроля над ситуацией их лучше, конечно, провести. Но бренд правящей партии может просесть, и выбирая между демонстрацией неуверенности и риском провалиться единороссы предпочитают перестраховаться».

Андрей Прах; Сергей Толмачев, Воронеж; Алексей Чернышев, Владивосток; корсеть “Ъ”