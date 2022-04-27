Фондовый график

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Минтруд внес в правительство пакет документов, необходимый для объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). В ходе межведомственного согласования министерству удалось получить согласие Минфина на запрет перекрестного финансирования внутри будущего единого фонда. Впрочем, вопрос о внутренних механизмах работы объединенного фонда, возможно, окончательно решат позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У министра труда Антона Котякова доработали законопроект о создании из двух социальных фондов одного

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ У министра труда Антона Котякова доработали законопроект о создании из двух социальных фондов одного

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пакет документов по единому Социальному фонду прошел процедуру межведомственного согласования и был внесен в правительство. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе Минтруда.

Напомним, в начале этого года Минтруд предложил к 1 января 2023 года объединить ПФР и ФСС в одну организацию, присвоив ей новый статус — «внебюджетный фонд» (подробнее см. “Ъ” от 28 января). Как следовало из подготовленного ведомством проекта закона «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ», учредителем Соцфонда должно было бы выступать правительство, собственником имущества фонда, как и ответственным по публичным обязательствам фонда — РФ. Необходимость слияния ПФР и ФСС в Минтруде объясняли целями, заложенными правительством в концепцию цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года. Она предполагает, что все соцуслуги, которые получает население РФ, будут «погружены» в единую цифровую платформу (ЕЦП), которую сейчас по заказу ПФР разрабатывает «Ростелеком» (подробнее см. “Ъ” от 2 марта 2021 года). При ее наличии два центра администрирования этих услуг, нынешние фонды, уже не нужны.

Как рассказал источник “Ъ” в правительстве, в процессе межведомственного согласования Минтруду удалось получить одобрение Минфина по принципиальному вопросу о будущем устройстве бюджета единого фонда — в части отказа от перекрестного финансирования между различными видами социального страхования. В то время как ст. 24 ФЗ-165 «Об основах обязательного социального страхования» предполагает, что нехватка средств по какому-либо виду социального страхования должна компенсироваться напрямую из бюджета страны, а не из профицитного вида страхования внутри бюджета фонда, прямого запрета на это нет, из-за чего с 2017 года при формировании бюджета ФСС дефицит фонда в части страхования временной нетрудоспособности и в связи с материнством покрывался из профицита по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. «Это была позиция Минфина при каждом ежегодном проектировании бюджета — если в фонде есть частичный профицит, то выделять ему трансфер из федерального бюджета не нужно»,— говорит источник “Ъ”. Чтобы решить эту проблему, Минтруд предложил закрепить запрет на перекрёстное финансирование непосредственно в законе о едином фонде, и, как подтвердили “Ъ” в Минфине, ведомство согласилось на эту формулировку.

До 5 мая Минтруд также должен представить в правительство план-график принятия нормативной базы для работы единого Соцфонда. Поручение Михаила Мишустина по подготовке подзаконных нормативных актов к будущему закону о слиянии ПФР и ФСС в единый фонд было дано в пятницу на совещании у главы правительства, посвященном обсуждению перспектив его скорейшего принятия. По словам собеседников “Ъ”, когда в ходе совещания выяснилось, что на тот момент законопроект еще не был согласован профильными ведомствами, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко предложил ведомствам ускорить работу над нормативной базой, обеспечивающей его применение, для того чтобы закон о едином фонде мог заработать фактически сразу после его принятия. По словам источников “Ъ”, для этого необходимо поправить «до сотни» нормативных актов, в которых сейчас упоминаются ПФР и ФСС. Как ранее заявлял Минтруд, ведомство планирует внести необходимые для объединения фонда документы на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, чтобы летом подготовить единый бюджет новой организации. Предположительно в это же время должна появиться и определенность с политикой Белого дома в отношении соцвзносов на 2023–2024 годы (см. “Ъ” от 26 апреля) — это может повлиять на финальное решение вопроса о внутренних механизмах работы Соцфонда.

Анастасия Мануйлова, Олег Сапожков