Служба одного контакта

Правительство реорганизует структуру и функции двух из трех внебюджетных фондов — Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), это следует из представленной вчера концепции цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года. Основой для реформы работы фондов станет создание единой цифровой платформы, которая позволит объединить все существующие в социальной сфере информационные системы, чтобы оказывать социальные услуги населению в проактивном режиме и в электронной форме.

Правительство представило концепцию цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года — документ был опубликован вчера после профильного совещания премьер-министра с вице-премьерами. Он, с одной стороны, «переупаковывает» уже существовавшие цифровые инициативы в этой отрасли, с другой — устанавливает новые цели для ее развития по модели «социального казначейства». Одной из них, в частности, является реформа двух из трех внебюджетных фондов — ПФР и ФСС.

Как указано в концепции, РФ необходимо адаптировать социальную сферу к «новым цифровым реалиям» с учетом новых возможностей для цифровизации, лучших практик госуправления и растущих ожиданий со стороны граждан. Необходимость цифровизации социальной сферы также вызвана большим числом получателей и большой вариативностью мер поддержки. По данным правительства, только в 2020 году поддержку на общую сумму почти 12 трлн руб. получили около 75 млн человек (большая часть, около 40 млн,— это пенсионеры), которые в совокупности подали более 100 млн обращений о ее назначении на федеральном и более 250 млн обращений на региональном уровнях. Всего же в РФ сейчас существует более 387 видов социальной поддержки.

Основой для реформирования процесса предоставления социальных услуг, согласно документу, станет создание единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Она должна будет объединить все существующие сейчас профильные цифровые проекты: от электронного листка нетрудоспособности ФСС до выдачи электронного сертификата на материнский капитал ПФР, информационные системы Минтруда, ПФР, ФСС, а также учреждений медико-социальной экспертизы. В перспективе это позволит единой платформе сформировать реестр получателей социальных услуг, на основе которого станет возможным проактивное автоматическое предоставление мер поддержки.

Для взаимодействия с их получателями на основе единой платформы появится единый контакт-центр взаимодействия с гражданами, а также личные кабинеты. Аналогичный реестр и личные кабинеты будут созданы и для страхователей (то есть для работодателей, уплачивающих социальные взносы) — они помогут учитывать их обязательства по отношению к застрахованным. Поэтапно на новую платформу будут переведены все процессы по назначению и предоставлению мер социальной поддержки — как федеральные, так и региональные. При этом функция назначения и выплаты последних остается в ведении властей субъектов только частично — управлять выплатой ряда региональных мер через единую платформу будет ПФР. Фонд начнет соответствующий пилотный проект с участием семи регионов уже в этом году. В результате к 2025 году, согласно целям концепции, россияне смогут получить 80% социальных услуг в электронном виде, время их ожидания должно будет сократиться в два раза, а число необходимых для оформления документов — на 60%. Впрочем, как указано в концепции, создание единой цифровой платформы не отменит возможность личного визита граждан при назначении мер поддержки.

Обновленные центры их приема, работающие в режиме «одного окна», будут создаваться на базе объединенных региональных офисов ПФР и ФСС или местных МФЦ. Сами же федеральные фонды, как указано в концепции, ожидает реорганизация структуры и функций.

Хотя формально, и как подтверждают источники “Ъ” в правительстве, дискуссия о параметрах объединения фондов все еще идет, с учетом реализации концепции такая постановка вопроса сама по себе становится все менее значимой. Создание единой платформы и так уже предполагает объединение их наиболее важных составляющих — информационных систем, ее запуск также существенно сократит потребности в администрировании начислений. В результате при решении вопроса о будущем фондов все важнее станет более глобальный контекст, в котором они вынуждены будут функционировать в перспективе. Так, в рамках создания проекта «Новый общественный договор» может быть предложено объединить их в единую организацию с новым правовым статусом — например, публично-правовой компании с совместным управлением государства, объединения работодателей и профсоюзов.

Впрочем, о том, когда и в какой форме это произойдет и произойдет ли вообще, документ не говорит ничего. И из него не следуют сроки, в течение которых это может быть объявлено. Во всяком случае, вряд ли правительство, имеющее возможности сейчас заниматься именно цифровой частью будущей реформы, а не формальностями, заинтересовано в том, чтобы объявлять о реформах накануне выборов в Госдуму.

Анастасия Мануйлова