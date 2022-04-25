Страховые выносы

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Для бизнеса, поставляющего товары и услуги на внутренний рынок, планируется ввести отсрочку до 1 мая 2023 года уплаты страховых взносов за второй квартал текущего года, а для таких производственных предприятий — еще и за третий. Речь идет о 2,8 млн предприятий и «экономии» в общей сложности 1,6 трлн руб. В условиях высоких ставок по кредитам эта мера фактически является беспроцентным кредитом правительства двум третям экономики РФ, который позволит компаниям без ухудшения положения пополнять оборотные средства и платить контрагентам. Смысл льготы скорее не в экономии компаний на инфляции, а в максимальном смягчении «санкционно-логистического» спада ВВП во втором-третьем кварталах 2022 года. Это действие легко по необходимости продолжить в 2023 году и в секторальном, и в общеэкономическом варианте спецусловиями возврата отложенных налогов в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уровень налоговой нагрузки на труд своевременно снизится

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Уровень налоговой нагрузки на труд своевременно снизится

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В понедельник, 25 апреля на совещании с правительством по экономическим вопросам президент предложил ввести годовую отсрочку по уплате страховых взносов для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок. Сама возможность вводить отсрочку предусмотрена в одном из «антикризисных» законопроектов, который временно расширяет полномочия правительства — во многом по аналогии с «пандемийным» функционалом Белого дома, но сейчас это не секторальная, а общеэкономическая мера.

Соцплатежи в налоговой нагрузке РФ — наиболее чувствительная составляющая налогового перераспределения в РФ.

Сейчас компании, за исключением льготных категорий, платят 30%: 22% отчисляется на обязательное пенсионное страхование, 5,1% — на обязательное медицинское страхование, а также 2,9% — на обязательное социальное. Для малого и среднего предпринимательства ставка снижена до 15%. Сравнения объема налогового перераспределения в РФ последнего десятилетия с крупнейшими экономиками показывают, что без сырьевых налогов уровень перераспределения в РФ сопоставим с налоговым перераспределением в США, с учетом — с перераспределением в среднем по странам ОЭСР. Фактически любые налоговые льготы в России имеют смысл или изменением ставки НДС, или на уровне ставок соцсборов.

Возможность более поздней уплаты страховых взносов была предусмотрена и в «ковидном» 2020 году — тогда полугодовая отсрочка распространялась на микробизнес, а затем также на малое и среднее предпринимательство. В «контрсанкционном» варианте эта мера выглядит уже более масштабной — и по срокам, и по перечню лиц, которые смогут ею воспользоваться. Так, по словам президента, «системная мера, практически для всей экономики», коснется она всех организаций, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок. Список исключений тем не менее уже озвучен: отсрочкой не смогут воспользоваться экспортеры, компании финансовой сферы и оптовой торговли, а также организации бюджетного сектора.

Точный перечень отраслей, которые будут иметь доступ к этой льготе, определит правительство. По общему правилу предполагается отсрочка взносов за второй квартал, а для производственных предприятий (то есть за вычетом сферы услуг) — еще и за третий. Срок уплаты назначен на 1 мая 2023 года. При этом для организаций производственного сектора, следовало из слов Владимира Путина, возможны и «дополнительные преференции» в случае сохранения занятости и фонда оплаты труда по состоянию на 1 июня 2022 года. О каких именно мерах идет речь, президент не пояснил, глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что речь идет «о некоем льготировании, может быть, списании какой-то части в зависимости от сохранения занятости» — вопрос еще будет дополнительно прорабатываться.

По оценкам властей, отсрочка уплаты страховых взносов коснется более 2,8 млн компаний, в которых работают 52 млн человек, или немного более половины занятости в РФ с учетом неофициальной.

Как отметил Максим Решетников, речь идет примерно «о двух третях российской экономики», а в случае с отсрочкой уплаты взносов еще и за третий квартал — 30% экономики. По словам президента, мера сохранит у бизнеса около 1,1 трлн руб. во втором квартале, а в третьем — еще 500 млрд руб.: «Эти средства будут работать внутри экономики, обеспечивать производственный цикл, дополнительно поддержат смежников, поставщиков и подрядчиков». Компенсацию выпадающих доходов внебюджетных фондов должен будет обеспечить Минфин.

Несмотря на очень внушительные суммы, называемые президентом, «в деньгах» при полном возврате средств в соцфонды по окончании годовой отсрочки речь идет об ограниченных средствах: речь идет предельно о десятых долях ВВП экономии компаний на инфляции. Важнее сама по себе отсрочка, которая должна дать возможность механически увеличить объемы оборотных средств компаний прежде всего с высокой долей ФОТ в себестоимости на пике начинающегося обвала ВВП. Он в силу экономических последствий военной операции РФ на Украине, сильнейшего санкционного давления и торговых эмбарго со стороны стран, представляющих не менее 50% мирового ВВП, неизбежен. Можно лишь смягчить его, компенсировав трем соцфондам РФ потери вливаниями из внеплановых нефтегазовых доходов (теперь не идущих в Фонд национального благосостояния) или из самого ФНБ. Далее речь может идти о компенсациях через политику погашения «налогового кредита» через год: наиболее пострадавшие от санкций и сбоев логистики отрасли могут освободить от уплаты отсроченных сборов (частично или полностью). Происходящее может стать прологом изменений в налоговой системе в целом — для их подготовки текущего бюджетного цикла на 2023 год будет недостаточно, поскольку спад в отраслях будет несинхронным, кросс-эффекты будут постепенно проявляться к осени.

Идея отсрочки дает Белому дому свободу конструировать будущее налогового стимулирования без цейтнота.

Бизнес, разумеется, приветствует хотя бы отсрочку крупного налогового платежа. Глава «Опоры России» Александр Калинин отмечает, что сейчас эта мера более актуальна, чем в «ковидный» период — кредиты дороги (реальная ставка составляет около 20%), отсрочка фактически является «беспроцентным кредитом». По его словам, эта «серьезная экономия», которую бизнес сможет использовать для пополнения оборотных средств, расчеты с поставщиками. При этом, считает Александр Калинин, важно, чтобы в перечне правительства оказался максимально широкий круг предприятий.

Отметим, что только об отсрочке платежей речи не идет: имея довольно внушительные федеральные резервы допрасходов (уже полученные в 2020–2021 годах — они не зависят от будущих цен и от объемов нового экспорта углеводородов, металлов и зерна), правительство уже сейчас активно раздает (см. о новых мерах «Ъ-Онлайн») средства прямой господдержки и в уже падающие (как авиация), и не предполагающие сильного снижения выпуска (строительство), и в проблемные в будущем (машиностроение) сектора. Анонсированные действия правительства, видимо, проинфляционны — и то, как легко российская власть идет на такого масштаба действия, показывает уровень проблем, которые она ожидает в ближайшие месяцы, вряд ли будет большим преувеличением сказать, что к осени 2022 года ЦБ и Минфин будут скорее приветствовать инфляцию на текущем (апрель 2022 года) уровне, чем активно бороться с ней. Вероятно, оценки спада внутреннего спроса в ЦБ и правительстве выше, чем об этом говорится, а «перебор» в вопросе поддержки, который наблюдался в «ковидной» господдержке 2020–2021 годов, по последствиям относительно неопасен.

Евгения Крючкова, Дмитрий Бутрин