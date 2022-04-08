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Коммерсантъ FM
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Соцподдержка ищет доходы

Правительство готовит новый порядок оценки состояний нуждающихся россиян

Как рассказал вчера в ходе отчета перед Госдумой премьер-министр Михаил Мишустин, правительство готовится перейти на новый механизм оценки нуждаемости россиян в мерах соцподдержки. Для назначения соцпособий Пенсионный фонд (ПФР) будет использовать данные не только об уже предоставленных россиянам мерах поддержки, но также об их доходах, имуществе и семейных связях — это открывает реальную возможность для проактивной борьбы с бедностью.

Председатель правительства России Михаил Мишустин

Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство России перейдет на новый механизм определения нуждающихся в поддержке государства россиян. Об этом вчера в ходе отчета перед Госдумой заявил премьер-министр Михиал Мишустин. Напомним, что соответствующий пакет законопроектов уже был рассмотрен депутатами в первом чтении в начале этого года — №19878-8 «О внесении изменений в статьи 5–2 и 6–9 ФЗ "О государственной социальной помощи"», он был внесен правительством в Госдуму в середине ноября 2021 года.

Как следует из пояснительной записки к этому документу, поправки позволят правительству более эффективно оценивать благосостояние россиян — для того чтобы предложить государственную помощь тем из них, кто может на нее претендовать. Сейчас, указано в документе, уровень доходов и имущественное положение населения оценивает Росстат на основании «неподтвержденной информации, которая записывается со слов граждан». Поправки к закону о соцпомощи позволят начать собирать необходимую информацию альтернативным путем — выгружая данные о доходах и имуществе россиян из баз ФНС, МВД и Росреестра. Они будут поступать в ЕГИССО — информсистему, которая находится в ведении ПФР и содержит данные как о самих получателях соцподдержки (паспортные данные, СНИЛС, адрес проживания, сведения о трудовой деятельности и другое), так и предоставленных им мерах соцзащиты (например, суммы выплат различных пособий, размер предоставленной жилплощади).

Благодаря сбору и сопоставлению этих данных из различных источников в рамках ЕГИССО, Минтруд и ПФР смогут более точно оценивать количество россиян, нуждающихся в мерах соцподдержки,— и перейти от заявительного к проактивному порядку предоставления госпомощи.

При этом, как следует из проекта постановления правительства, который дополняет законопроект, данные о доходах, имуществе и семейных связях россиян будут анализироваться ПФР только в том случае, если величина трудового дохода россиянина, по данным фонда, окажется ниже двух прожиточных минимумов на душу населения в целом, установленных в РФ на этот момент (сейчас 12,6 тыс. руб.)

Михаил Мишустин дал парламенту отчет о прошедшем годе и текущей стратегии

Упорядочивание обмена данными о благосостоянии россиян между различными ведомствами — одно из мероприятий, предусмотренных разработанной правительством концепцией цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года (подробнее см. “Ъ” от 2 марта 2021 года), и важная составляющая реформы объединения ПФР и ФСС (подробнее см. “Ъ” от 28 января). В то же время, как ранее отчитывалась Счетная палата, у ведомства есть претензии даже к текущей работе ЕГИССО. Так, аудиторы обнаружили, что загруженные в систему сведения о назначенных мерах поддержки могут быть устаревшими или неполными. Это, по мнению ведомства, может происходить как из-за того, что операторы мер не успевают предоставить информацию об их назначении в систему вовремя, так и из-за технических ошибок ее работы.

Анастасия Мануйлова

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