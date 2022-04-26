Обрубление поставок

4K 3 мин. ...

Польша станет первой страной, которой «Газпром» перестанет поставлять газ из-за отказа перейти на схему оплаты в рублях. Срок, когда польская PGNiG должна была осуществить оплату, истек 26 апреля, и 27 апреля поставки должны прекратиться. За Польшей может последовать остановка поставок и в другие страны ЕС — аналогичное уведомление уже получила Болгария.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Польша, главный сторонник эмбарго на российский газ в ЕС, первой испытает на себе последствия прекращения поставок

Фото: Czarek Sokolowski / AP Польша, главный сторонник эмбарго на российский газ в ЕС, первой испытает на себе последствия прекращения поставок

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Россия с 27 апреля полностью остановит поставки газа в Польшу по долгосрочному контракту 1996 года. Портал Onet со ссылкой на источники в правительстве Польши и местной госкомпании PGNiG 26 апреля сообщил, что «Газпром» уже приостановил поставки. В монополии это не подтвердили, однако сообщили, что «сегодня Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей».

Владимир Путин 31 марта поручил обеспечить проведение платежей за поставки российского газа в «недружественные страны» с конвертацией в рубли: если покупатель откажется конвертировать платеж, газ не будет считаться оплаченным и поставки остановятся.

Польша получает российский газ для собственного потребления не по газопроводу Ямал—Европа (сейчас поставки по нему в западном направлении не идут), а через пункт Высокое на границе с Белоруссией и пункт Дроздовичи на границе с Украиной (этот газ подается из России транзитом). Прокачка через эти пункты 26 апреля снизилась до минимальных значений, но не обнулилась.

Вечером 26 апреля PGNiG официально заявила, что «Газпром» уведомил ее о прекращении поставок с 27 апреля, если газ не будет оплачен в соответствии с новым порядком. Власти Польши неоднократно заявляли, что идти на это не собираются, и 26 апреля это вновь подтвердил уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, добавив, что «рассматриваются все возможности и риски, мы к ним готовы».

Контракт PGNiG, видимо, предусматривал оплату аванса за апрельские поставки 15 апреля. Как писал “Ъ” 18 апреля, обычно после наступления срока платежа продавец газа выставляет счет в течение пяти дней. У покупателя есть неделя на оплату плюс еще дополнительно пять-семь дней (grace period). Вероятно, «Газпром» выставил счет PGNiG сразу, и 27 апреля срок оплаты истек.

Таким образом, решение «Газпрома» о прекращении поставок скорее можно считать не ответом, а причиной ввода Варшавой именно 26 апреля обширных санкций против российского бизнеса.

На новостях о приостановке поставок «Газпрома» в Польшу цена газа на хабе TTF на месяц вперед подскочила на 18%, до €107 за 1 МВт•ч ($1,3 тыс. за 1 тыс. кубометров).

В случае Польши остановка поставок мало что меняет. Долгосрочный контракт «Газпрома» и PGNiG истекает 1 октября, и власти страны неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать. В 2021 году PGNiG импортировала около 9,9 млрд кубометров газа из РФ (около 65% от потребления).

Польша рассчитывает заместить эти объемы за счет увеличения закупок СПГ и норвежского газа по газопроводу Baltic Pipe. У страны также есть запасы в подземных хранилищах, которые позволят обеспечивать газоснабжение несколько месяцев. По данным AGSI+, уровень заполнения ПХГ в Польше превышает 75% (сейчас там около 2,7 млрд кубометров газа) против 31,5% в среднем по ЕС. Польша с февраля активно заполняет ПХГ, в основном за счет СПГ, регазификационные терминалы страны загружены на 85% от проектной мощности.

Заместитель главы ФНЭБ Алексей Гривач напоминает, что Варшава готовилась к возможному прекращению поставок: еще в конце февраля страна резко увеличила импорт газа непосредственно из России и продолжала забирать много российского газа со стороны Германии. В то же время, по его мнению, следующая зима будет для Польши тяжелой как с точки зрения цен на энергию, так и с точки зрения ее доступности. Для России, говорит эксперт, прекращение поставок грозит потерей 4–5 млрд кубометров до конца года, однако их «с лихвой компенсирует рост цен на рынке».

Однако Польша явно не станет единственной страной, куда «Газпром» прекратит поставки с 27 апреля: Минэнерго Болгарии (в 2021 году купило 3,3 млрд кубометров российского газа) заявило, что Bulgargaz тоже получил такое уведомление.

Татьяна Дятел