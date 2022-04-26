Польша уточнила Европу

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Власти Польши ввели санкции в отношении целого ряда российских бизнесменов и связанных с ними компаний. В списке Варшавы помимо «Газпрома», НОВАТЭКа и СУЭК, имеющих активы в Польше, оказались основатели компаний Kaspersky Евгений Касперский и Wildberries Татьяна Бакальчук. Санкции включают замораживание активов на территории Польши, а для физических лиц также запрет на въезд. Пока у Польши нет возможности провести конфискацию имущества: для этого, отмечают юристы, нужны изменения в конституцию страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Польша ввела первый пакет санкции против российских компаний и отдельных бизнесменов за военную операцию на Украине, который представляет собой уточнение к санкциям ЕС. Скорее всего, этот перечень будет расширен, сообщил 26 апреля министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский. Пока в список попали 35 компаний и 15 физлиц. Польша ранее в апреле приняла закон, позволяющий ей заморозить активы российских компаний, однако регламенты, позволяющие их конфисковать, пока не приняты. Средства от их реализации предлагается направить на поддержку Украины.

Под санкции Варшавы за «тесную связь с правительством России и президентом Владимиром Путиным» попали Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Игорь Сечин, Алексей Мордашов, Вячеслав Кантор, Виктор Вексельберг, Михаил Гуцериев и его брат Саит-Салам, а также Андрей Мельниченко и его супруга Александра. Предполагается заморозка всех их средств и активов на территории Польши, а также запрет на предоставление любых финансовых или экономических ресурсов, они также должны быть отстранены от участия в конкурсах и госзакупках.

В списке компаний — российские поставщики газа «Газпром», НОВАТЭК и его местная структура Novatek Green Energy Sp. z o.o. «Газпром» владеет миноритарным пакетом акций (48,82%) компании EuRoPol Gaz (еще 51,18% у польской PGNiG), владеющей польским участком газопровода Ямал—Европа, по которому российский газ поступает транзитом из Белоруссии в Германию. Санкции подразумевают заморозку прав на акции и другие ценные бумаги, а также заморозку по выплате дивидендов. Это существенно, поскольку накопленная прибыль EuRoPol Gaz за предыдущие годы составляет 1,74 млрд злотых (около $430 млн).

Novatek Green Energy владеет регазификационными станциями в Польше и сетью СПГ-АЗС в Польше и Германии. В 2021 году через Novatek Green Energy НОВАТЭК реализовал весь экспортный объем сжиженного углеводородного газа — 567 тыс. тонн. На конец 2021 года в Европе работало 16 СПГ-заправок НОВАТЭКа (12 — в Германии, 4 — в Польше) и 48 регазификационных установок (1 — в Германии, 47 — в Польше).

В списке также оказались трейдеры российского угля Barter Coal, SUEK Polska (структуры СУЭК) и KTK Polska (структуры Кузбасской топливной компании). Польша первой из европейских стран ввела эмбарго на российский уголь, на нее приходилось около 3% экспорта угля из РФ (7 млн тонн в год).

Под санкции Польши попал и КамАЗ, в отношении которого уже действуют санкции ЕС. В компании не стали это комментировать, сказав лишь, что работают в нормальном режиме. У компании есть дилер в Польше — литовская Autobagi, на сайте которой говорится, что она самостоятельно осуществляет сборку автомобилей КамАЗ. Литовский портал lrytas.lt сообщал, что Autobagi перепрофилируется на сборку тракторов «Беларус» с 15 мая из-за санкций в отношении КамАЗа.

Наконец, санкции коснулись российских химических компаний, которые после газовых имеют наибольшее присутствие на рынке Польши. «Акрону» принадлежит 20% крупного польского производителя удобрений Grupa Azoty. В последние годы неоднократно появлялись слухи о намерении «Акрона» продать этот пакет, он оценивался в $410 млн. Под санкции попали дистрибутор «Фосагро» PhosAgro Polska Sp. z о.о. (в нем «Фосагро» еще месяц назад снизило долю до 5%, передав остальной пакет менеджменту) и дистрибутор «Еврохима» EuroChem Polska Sp. z o.o. Ни в одной из компаний не стали комментировать ситуацию, но источники “Ъ” уверяют, что потеря этих активов не станет для них критичной.

Косметика и спорт не избежали санкций

В санкционный список Варшавы вошли и российские компании из сферы торговли — Wildberries и его основательница Татьяна Бакальчук из-за обвинений ее компании в «продаже российской военной формы и антиукраинской литературы», структуры парфюмерно-косметической компании Faberlic депутата Госдумы Алексея Нечаева — Faberlic Baltija SIA и Faberlic Europe, а также принадлежащая ГК «Спортмастер» польская сеть Go Sport.

В Wildberries от комментариев отказались. В «Спортмастере» и Faberlic комментарии не предоставили. Источник “Ъ”, близкий к Wildberries, говорит, что компания давно не работает через польское юрлицо, продажи в Польше были приостановлены из-за проблем с логистикой еще в феврале.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что Wildberries работала в Европе, в том числе и в Польше, по модели «сайт плюс партнерская доставка», и так как у маркетплейса в стране не было собственных пунктов вывоза заказов и складов, то затраты на запуск были минимальны. В структуре экспортных продаж Wildberries в 2021 году превалируют Белоруссия, Казахстан, Армения. В то же время господин Бурмистров считает, что Wildberries будет вынуждена ограничить свое присутствие во всех европейских странах, включая Германию и Францию. По оценкам эксперта, затраты в экспансию на рынки ЕС могли составить несколько десятков миллионов евро, значительную часть этих инвестиций компания успела вернуть.

У «Спортмастера» в Польше под брендом Go Sport работает не менее 33 магазинов, которые приобретены в 2019 году у польской Go Sport Group примерно за €40 млн. У Faberlic, по собственным данным, офисы открыты в 20 странах. У компании, по словам источника “Ъ” в отрасли, в Польше есть фабрики, которые производят товары для российского рынка. «Если не удастся перенести производственные мощности, это будет удар для бизнеса»,— полагает Михаил Бурмистров.

Польша обойдется без российского ПО

В санкционном списке Варшавы также оказались российские IT-компании и предприниматели. В частности, в списке есть основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, основатель компании—разработчика корпоративного программного обеспечения 1C Борис Нуралиев, а также российские и польские структуры их предприятий: АО «Лаборатория Касперского», Kaspersky Lab Polska (варшавское подразделение компании, является авторизованным дистрибутором решений), Kaspersky Store Sp. z o. o. (подразделение в Ченстохове, занимается разработкой ПО), «1С-Польша» (варшавское подразделение компании 1С).

Деятельность «Лаборатории Касперского» МВД Польши связывает со спецслужбами России. Авторы документа считают, что ограничение спроса на продукцию «Лаборатории Касперского» в Польше приведет к сокращению выручки компании и тем самым снизит доходы бюджета РФ, из которого финансируется спецоперация на Украине. Аналогичным образом объясняются и санкции против 1С. В 1С и «Лаборатории Касперского» на запрос “Ъ” не ответили.

По словам зампреда комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Бориса Едидина, эти санкции напрямую закрывают для компаний польский рынок, «к тому же контрагенты из Польши могут отказаться от сотрудничества с компаниями, которые используют ПО подсанкционных организаций». Впрочем, юрист добавляет, что деятельность российских компаний на европейском рынке осложнена и без введения страновых санкций, так как «блокировки счетов и ограничения при проведении расчетов могут происходить и без официально принятых госорганами решений».

У «Лаборатории Касперского» в Европе всегда было традиционно сильное подразделение в Германии, говорит собеседник “Ъ” на рынке информационных систем. «В Польше действительно есть офис продаж и поддержка, но доходы там были небольшие, буквально 5% от общего дохода, не больше $10–20 млн»,— считает он.

Топ-менеджер крупной российской IT-компании полагает, что польский рынок для 1С и «Лаборатории Касперского» «не самая большая потеря», но при этом он считает сценарий, при котором европейские страны вводят санкции против отдельных российских IT-компаний, настораживающим.

«Я думаю, они постепенно будут вводить запрет на использование любых программных продуктов российского происхождения. Сейчас российские компании оказались перед выбором: либо выходить из реестра российского ПО и продолжать работать на международном рынке, либо отказываться от международных направлений и ориентироваться на госзаказ»,— говорит эксперт.

Руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова отмечает, что для конфискации российских активов Польше потребуется изменение конституции. Ограничивать право собственности возможно только при стихийном бедствии для обеспечения безопасности граждан. В соответствии со ст. 21 конституции Польши, лишение права собственности на частное имущество возможно, только если осуществляется в публичных целях и за справедливое возмещение.

«Очевидно, что именно эти статьи подвергнутся существенным изменениям для цели конфискации активов российских лиц. Однако необходимо понимать, что такие правки непременно приведут к ущемлению прав польских граждан, создавая возможность аналогичным образом конфисковать и их имущество»,— считает госпожа Орлова. Она добавляет, что даже при принятии подобного закона у российских компаний и граждан остается право на обжалование действий польских властей. «Мы понимаем, что в текущей реальности такое обжалование бесперспективно, однако срок на обжалование весьма большой, и возможно воспользоваться этим правом и позднее»,— считает юрист.

Татьяна Дятел, Евгений Зайнуллин, Ольга Мордюшенко, Никита Щуренков, Никита Королев