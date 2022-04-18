Газовый вопрос встает рублем

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Некоторые покупатели «Газпрома» в Европе уже на этой неделе должны будут решить, согласны ли они платить за газ в рублях, как требуют российские власти. В самой Европе нет единой позиции на этот счет: Еврокомиссия и ряд стран считают, что такой шаг будет нарушать санкции, тогда как другие члены ЕС с этим не согласны. Пока наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором если не все, то некоторые клиенты «Газпрома» откажутся платить в рублях, что приведет к остановке поставок по этим контрактам в начале мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Уже на этой неделе некоторые европейские компании, закупающие газ «Газпрома», могут оказаться перед угрозой прекращения поставок. По данным “Ъ”, 15 апреля наступил срок аванса за апрельские поставки по некоторым контрактам, и европейские компании будут обязаны провести платеж в рублях (см. “Ъ” от 1 апреля). Кто из клиентов «Газпрома» подчинится этому требованию, а кто откажется, пока неизвестно.

Обычно после наступления срока платежа за очередную поставку по долгосрочному контракту продавец газа выставляет счет в течение пяти дней, а у покупателя затем есть неделя, чтобы его оплатить. Если оплата не прошла, у покупателя есть еще дополнительно пять-семь дней (grace period), чтобы ее осуществить. Если этого не происходит, у продавца появляются основания остановить поставки газа по долгосрочному контракту. Например, так «Газпром» действовал в мае 2014 года, останавливая поставки прекратившему платежи «Нафтогазу Украины». Таким образом, если какой-либо европейский покупатель газа не оплатит аванс в середине апреля, отключение поставок может произойти к началу мая.

Но будет ли этот механизм применяться сейчас, неясно. Согласно указу Владимира Путина от 31 марта, обязанность следить за оплатой газа в рублях возложена на Федеральную таможенную службу. Именно она, а не «Газпром» должна остановить поставки, если те не будут оплачены в соответствии с новыми правилами.

Если такое произойдет, «Газпром» сможет объявить форс-мажор по контракту, поскольку не сумеет выполнить обязательство по поставке из-за решения правительства.

Европейские покупатели газа тоже оказываются в крайне сложном положении, поскольку их собственные правительства, по крайней мере некоторые из них, запрещают оплачивать газ в рублях по схеме, изложенной в указе президента РФ. FT, Bloomberg и Reuters 14 апреля сообщили, что, согласно позиции юристов Еврокомиссии, предложенная Россией схема нарушает санкции, наложенные ЕС на российскую финансовую систему.

Власти Нидерландов заявили официально, что запрещают своим компаниям платить за газ по новой схеме. Министр экономики Германии Роберт Хабек подтвердил Politico существование позиции юристов Еврокомиссии, но не сказал, как власти страны, которая получает из РФ половину импортируемого газа, будут действовать в данной ситуации. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 11 апреля, что страна готова платить за российский газ в рублях.

Как отмечает Агнежка Асон из Oxford Institute for Energy Studies, «указ (президента РФ.— “Ъ”) превращает обыкновенную корректировку контрактов в политический тест, где угроза остановки поставок может стать для некоторых покупателей сильным стимулом для того, чтобы согласиться на новый механизм оплаты». Эксперт полагает, что выбранный РФ способ выдвижения этих требований затрудняет для клиентов «Газпрома» возможность со своей стороны запросить пересмотр некоторых элементов контрактов, которые они хотели бы изменить, например уменьшить объем и, соответственно, размер take-or-pay, а также их срок.

«На карту поставлены различные соображения — финансовые, операционные, политические и репутационные»,— отмечает госпожа Асон, так что едва ли европейским покупателям газа будет легко принять решение в данной ситуации. По ее мнению, перебой поставок в начале мая, учитывая все это, выглядит «в высшей степени вероятным исходом».

Юрий Барсуков