Патриарх и папа не увидятся на Святой земле

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В Ватикане заявили, что встречу папы Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которую стороны планировали провести в июне этого года в Иерусалиме, пришлось отменить. В Московском патриархате эту информацию подтвердили, заявив, что «слишком много возникло бы именно сейчас сложностей при ее подготовке, в числе которых безопасность и логистика». В РПЦ уточнили, что будут ждать для этого события более благоприятного времени. Эксперт убежден, что это время наступит после окончания спецоперации на Украине. Одновременно стало известно, что папа Франциск отказался и от идеи посетить в ближайшее время Киев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече в 2016 году

Фото: Alejandro Ernesto / Pool / Reuters Папа римский Франциск (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече в 2016 году

Фото: Alejandro Ernesto / Pool / Reuters

Об отмене встречи христианских лидеров — папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла — сообщил понтифик. «Я сожалею, что Ватикану пришлось отменить вторую встречу (первая произошла в 2016 году в Гаване.— “Ъ”) с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме,— заявил он в интервью аргентинской газете la Nacion.— Но наша дипломатия понимала, что встреча нас двоих в это время может привести к большой неразберихе».

О возможной встрече предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей на Ближнем Востоке стало известно 4 апреля.

Папа Франциск объявил об этом, возвращаясь из апостольской поездки на Мальту: «Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы».

Понтифик уточнил, что детали должен согласовать глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«С самого начала папа и патриарх хотели встретиться там, где существуют проблемы, там, где христианское население нуждается в поддержке, поэтому, конечно, Ближний Восток рассматривается как одно из приоритетных направлений для подготовки такой встречи»,— подтвердил тогда слова папы митрополит Иларион. Он заявил, что пока не может сказать о времени и месте мероприятия — эти вопросы прорабатываются.

В Московском патриархате подтвердили, что мероприятие с участием двух религиозных лидеров отменено. «Договоренность о проведении встречи в 2022 году была достигнута еще осенью прошлого года,— говорится в заявлении митрополита Илариона.— В качестве одной из возможностей рассматривалось проведение встречи на Ближнем Востоке, конкретнее — в Иерусалиме, возможно, в июне». Однако, по его словам, дата и место так и не были объявлены.

«Более того, ни логистику встречи, ни ее содержательную сторону мы даже не начали прорабатывать,— продолжил представитель РПЦ.— А события двух последних месяцев заставили внести коррективы в планы и отложить встречу».

По его мнению, «слишком много возникло бы именно сейчас сложностей при ее подготовке». «Это касается и безопасности, и логистики, и освещения встречи в публичном пространстве,— пояснил иерарх.— Будем ждать для этого события более благоприятного времени».

«Острая фаза конфликта — не самый лучший фон для саммита лидеров двух мировых церквей, поскольку непонятно, сможет ли встреча стать реальным шагом к миру или же нет,— прокомментировал событие руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— Непредсказуемость развития военно-политических событий на Украине создает сложность и с определением повестки дня, и возможной новой декларации понтифика и главы РПЦ». «Скорее всего, встреча состоится после окончания спецоперации на Украине»,— убежден эксперт.

Одновременно стало известно, что папа отказался и от намерения посетить Киев. «Я готов поехать, но не знаю, можно ли это сделать, удобно ли это сделать, было бы это к лучшему и должен ли я это делать»,— сказал понтифик в начале апреля. В пятницу он дал понять, что теперь такой визит не планирует. «Я не могу делать ничего, что ставит под угрозу более высокие цели, которыми являются окончание войны, перемирие или по крайней мере обеспечение гуманитарного коридора. Какая польза от поездки папы римского в Киев, если на следующий день война продолжится?» — сказал Франциск la Nacion.

Павел Коробов