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Патриарх и папа взяли встречный курс

Ватикан и Московская патриархия готовят встречу предстоятелей

В Ватикане заявили, что встреча папы Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом может состояться летом этого года в Иерусалиме. В РПЦ пока не могут сказать о времени и месте встречи, поскольку эти вопросы «еще прорабатываются», но не исключают, что мероприятие может состояться на Ближнем Востоке. Лидерам не избежать обсуждения «вопросов о миротворческих усилиях церквей, о помощи беженцам, о преодолении конфликта на уровне государств и в сознании людей», полагает эксперт.

Встреча папы и патриарха в Гаване (не фото), судя по всему, не останется единственным их совместным мероприятием

Встреча папы и патриарха в Гаване (не фото), судя по всему, не останется единственным их совместным мероприятием

Фото: Gabriel BOUYS / AFP

Встреча папы и патриарха в Гаване (не фото), судя по всему, не останется единственным их совместным мероприятием

Фото: Gabriel BOUYS / AFP

О возможной встрече предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей на Ближнем Востоке впервые обмолвился 4 апреля папа Франциск, возвращаясь из апостольской поездки на Мальту. «Какое-то время мы думали о встрече с патриархом Кириллом, над этим работают,— сказал он,— и есть мысль, что она может пройти на Ближнем Востоке».

На прошлой неделе, по сообщению Reuters, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил, что встреча папы римского Франциска и патриарха Кирилла может пройти на нейтральной территории, это является основным условием. «Ватикан изучает возможность продления поездки папы Франциска в Ливан в июне, чтобы он мог вылететь в Иерусалим и встретиться там с патриархом Кириллом»,— говорится в сообщении.

В Русской православной церкви не стали комментировать информацию из Ватикана о месте встречи патриарха с понтификом, но не исключили того, что она может состояться на Ближнем Востоке.

«В нынешней сложной политической ситуации очень тщательной проработки требуют не только вопросы, касающиеся содержательной стороны встречи папы и патриарха, но и вопросы, касающиеся безопасности, вопросы, касающиеся транспорта, логистики,— рассказал руководитель синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".— С самого начала папа и патриарх хотели встретиться там, где существуют проблемы, там, где христианское население нуждается в поддержке, поэтому, конечно, Ближний Восток рассматривается как одно из приоритетных направлений для подготовки такой встречи». Впрочем, митрополит заявил, что пока не может сказать о времени и месте мероприятия — эти вопросы прорабатываются.

Как церковные лидеры обсуждают конфликт на Украине

Напомним, первая встреча христианских лидеров — папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла — состоялась в феврале 2016 года в аэропорту Гаваны (Куба). Патриарх Кирилл с самого начала не хотел, чтобы она проходила в Европе, поскольку именно там разворачивалась многовековая история разделений и конфликтов между христианами. Основной темой переговоров на Кубе стало обсуждение социальных, политических и нравственных проблем современности. В итоговом документе, который подписали патриарх и папа, в частности, говорилось о гонениях на христиан на Ближнем Востоке. Помимо этого главы церквей выступили с призывом урегулировать конфликт на Украине. Одним из принципиальных пунктов совместного документа является признание папой римским того факта, что уния не является средством восстановления церковного единства. Также в документе говорилось о защите семейных ценностей и о сближении православной и католической позиций по вопросу прозелитизма: стороны призвали отказаться от него. При этом не обсуждались ни богословские, ни канонические проблемы, подчеркнули участники.

«С началом спецоперации контакты российской стороны с Ватиканом стали наиболее активны, чем когда-либо,— указал руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— В течение месяца папа Франциск посетил посольство России при Святом престоле, патриарх же Кирилл встретился с нунцием в Москве и провел встречу в зуме с понтификом. Причем в Ватикане заявили, что именно РПЦ была инициатором разговора».

По мнению эксперта, это говорит о том, что «церкви ценят взаимные отношения и не хотят, чтобы глобальный кризис их разорвал».

«И для католиков, и для православных большое значение имеет сам факт того, что главы двух мировых церквей встретятся в Иерусалиме, в колыбели христианства,— убежден господин Лункин.— Повестка второй встречи будет состоять по крайней мере из двух частей. Вслед за Гаванской декларацией папа и патриарх снова обратят внимание на совместную миссию отстаивания христианских ценностей в мире в противовес секуляризму (это как раз то, что глава РПЦ и называет "метафизической войной" современности), а также на сотрудничество с целью оказания помощи нуждающимся на Ближнем Востоке». Он не сомневается, что переговоры затронут ситуацию на Украине. «Все будут ожидать от глав церквей оценки украинской проблематики после или в ходе спецоперации и роли России,— считает эксперт.— В иерусалимской декларации в связи с этим будет затронут вопрос о миротворческих усилиях церквей, о помощи беженцам, о преодолении конфликта на уровне государств и в сознании людей. Папа Франциск, как и сейчас, может резко высказаться по поводу самого факта российско-украинского конфликта, однако РПЦ и ее руководство понтифик обойдет стороной».

Павел Коробов

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