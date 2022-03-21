Переговорим помолясь

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На фоне военной операции на Украине резко возросла активность «церковной дипломатии». Так, патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел переговоры с папой римским Франциском и архиепископом Кентерберийским. Религиозные лидеры «выразили надежду на скорейшее достижение справедливого мира». В МИД РФ заявили, что ценят «поступавшие от ватиканских партнеров предложения о посреднических услугах в любом формате в диалоге России с украинскими властями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл и папа римский Франциск пообщались в режиме ВКС

Фото: Олег Варов / ОВЦС Московского патриархата Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл и папа римский Франциск пообщались в режиме ВКС

Фото: Олег Варов / ОВЦС Московского патриархата

В минувшую среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в формате видео-конференц-связи «детальное обсуждение ситуации на украинской земле» с папой римским Франциском. РПЦ сообщает, что «особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса и действиям Русской православной церкви и Римско-католической церкви по преодолению его последствий».

Патриарх и папа «подчеркнули исключительное значение продолжающегося переговорного процесса, выразив надежду на скорейшее достижение справедливого мира».

После переговоров с понтификом патриарх Кирилл провел онлайн-встречу и с лидером Англиканской церкви. «Состоялось детальное обсуждение критической ситуации на Украине,— говорится в официальном сообщении РПЦ по итогам беседы с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.— Патриарх подробно изложил позицию по происходящим событиям начиная с 2014 года». Стороны затронули «гуманитарный аспект кризиса, включающий в себя тему оказания церковной помощи беженцам». Патриарх и архиепископ «подчеркнули необходимость скорейшего достижения прочного мира, основанного на справедливости, и договорились о продолжении взаимодействия».

Позднее предстоятель Русской православной церкви заметил, что «встреча имела положительное значение и для сохранения добрых отношений между церквами, и с точки зрения формирования общего, насколько это возможно, подхода к ситуации на Украине».

«Может быть, самое важное впечатление, которое я вынес: наши собеседники не отдалились от нас и не стали нашими врагами, а это значит, что политический контекст, по милости Божией, не разрушает те связи, которые мы создавали с нашими собратьями, или, как теперь говорят, партнерами»,— заявил патриарх Кирилл.

Он также полагает, что «позиция церкви может стать реальным миротворческим фактором, положительно воздействующим на то, что происходит в братской для нас Украине».

Напомним, главный раввин России Берл Лазар еще в начале марта обратился с призывом к другим религиозным лидерам выступить за мир на Украине. По словам раввина, он готов стать посредником в урегулировании конфликта и призвал к этому других религиозных лидеров.

«Очень скоро придет время для духовной дипломатии,— прокомментировал “Ъ” контакты религиозных лидеров председатель Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.— Понимаю, что такой термин не очень нравится мидовским чиновникам. Но это время приближается, и духовные дипломаты сыграют свою важную роль в миротворчестве. Возможно, что это самая важная роль религии в наше время». Господин Ряховский заверил, что также готов сделать все возможное для этого: «Полагаю, что и не я один. Но в первую очередь этим должны заниматься представители РПЦ и католики».

Площадкой для дискуссии сторон украинского конфликта должен стать Святой престол, считает председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. «Рим и Ватикан могли бы стать новой ООН. Папа — не просто глава католиков, он нравственный лидер, который вполне может стать посредником»,— сказал он “Ъ”.

Отметим, папа Франциск пытался урегулировать ситуацию не только по церковным каналам, но и через контакты со светскими властями.

Так, через два дня после начала «специальной военной операции» папа римский лично нанес визит в российское посольство при Святом престоле. «Ценим неоднократно поступавшие от наших ватиканских партнеров предложения о посреднических услугах в любом формате в диалоге России с украинскими властями»,— заявил в пятницу директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов. Он уточнил, что контакты МИДа с Ватиканом продолжаются.

Активизация миротворческих инициатив религиозных лидеров связана с тем, что светская дипломатия пока не приносит результатов, считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Бывали случаи, когда лидеры конфессий становились посредниками между сторонами, но для этого все же необходимы прекращение острой фазы противостояния и перемирие,— напоминает эксперт.— Дипломатия же в ходе военных действий состоит в помощи беженцам, содействии обмену пленными и вообще в создании атмосферы, в которой возможен диалог». По мнению господина Лункина, папа Франциск вполне мог бы выступить посредником, как и архиепископ Кентерберийский. «Однако встреча лидеров вряд ли может произойти на территории Ватикана, поскольку это будет некомфортно православным,— считает он.— Более того, в качестве дипломатов должны тогда выступить и раввины, и христианские священнослужители, и мусульмане». Отметим, в воскресенье папа Франциск после молитвы «Ангел Господень» произнес проповедь, посвященную ситуации на Украине. Понтифик призвал всех лидеров международного сообщества постараться положить конец военным действиям и оказать великодушный прием беженцам. «Я призываю каждую общину и каждого верующего присоединиться ко мне в пятницу 25 марта, в праздник Благовещения, в совершении торжественного акта посвящения человечества, особенно России и Украины, Непорочному Сердцу Марии, дабы Она, Царица Мира, испросила мир для всей земли»,— сказал глава Римско-католической церкви.

Павел Коробов