Мазут потек с пика

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Биржевые цены на мазут рухнули 15 апреля почти на 16% за день, опустившись до уровня начала прошлого года. C 24 февраля мазут в России подешевел почти вдвое под давлением снижающегося спроса за рубежом из-за санкций ЕС и США после начала спецоперации на Украине. Сейчас российские заводы заинтересованы в распродаже мазута, поскольку иначе им грозит остановка из-за переполнения хранилищ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Стоимость мазута на бирже СПбМТСБ упала 15 апреля на 16,4%, до 19,8 тыс. руб. за тонну. Это минимальный уровень цены на этот вид топлива с января 2021 года, когда нефть стоила около $55 за баррель. Цены на мазут преодолели исторический максимум более 35 тыс. руб. за тонну в феврале этого года на фоне роста мировых цен на нефть выше $100 за баррель, но после начала специальной военной операции на Украине стали резко снижаться. «Цены на мазут находятся на беспрецедентно низком уровне, снизившись с начала марта с порядка 30 тыс. руб. за тонну»,— отмечает Олег Жирнов из КПМГ.

Мазут дешевеет из-за отказа от него зарубежных покупателей. По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году Россия произвела 43 млн тонн мазута. Около 40% выпуска мазута приходится на «Роснефть», 10% — на ЛУКОЙЛ, 15% — на «Сургутнефтегаз». В России потребляется порядка 10–12 млн тонн, остальной объем традиционно экспортируется, в основном в Европу. В последние годы крупным рынком для российского мазута также стали США, которые в марте ввели эмбарго на импорт энергоносителей из РФ.

Проблемы с продажей мазута грозят НПЗ затовариванием резервуарных парков, в результате чего компаниям придется снижать переработку или даже останавливать заводы. О наличии рисков остановки НПЗ, как сообщал “Ъ” в апреле, предупреждал второй по величине российский производитель нефтепродуктов ЛУКОЙЛ. Первой крупной жертвой затоваривания парка в апреле стал нефтекомплекс ТАИФ-НК (мощность 8 млн тонн в год), который был вынужден приостановить работу.

В Минэнерго заявили “Ъ”, что знают о «частных случаях превышения фактического уровня заполненности хранилищ над нормальным», они «прорабатываются министерством в рамках топливного штаба». По словам министерства, текущая волатильность биржевой цены, продолжающаяся всю прошлую неделю, вызвана общей конъюнктурой спроса — за последнюю неделю ликвидность торгов мазутом выросла в европейской части РФ в 1,5 раза, до более чем 6 тыс. тонн в сутки, а цены колеблются на уровне около 12 тыс. руб. за тонну.

Нефтяные компании предлагают направлять излишки мазута на производство электроэнергии. «В некоторых регионах» есть такие технические возможности, сказал министр энергетики Николай Шульгинов в интервью «Известиям» 13 апреля. Но пока переход на это топливо на ТЭС экономически не обоснован. Оптовая цена на мазут должна снизиться по меньшей мере до 4–5 тыс. руб. за тонну, чтобы энергетики начали рассматривать мазут как альтернативу газу, говорит источник “Ъ” в отрасли. Причем выбросы СО2 при использовании мазута на 40% выше, отмечает он. Мазут проигрывает конкуренцию газу не только по цене: он менее технологичен, требует особых условий хранения и транспортировки, а также менее экологичен, добавляет заместитель гендиректора ИПЕМ Александр Григорьев. По его оценкам, при цене газа для промпотребителей, например, в Московской области, чуть выше 5 тыс. руб. за тыс. кубометров, цена мазута должна быть хотя бы те же 5 тыс. руб. за тонну: теплотворная способность мазута примерно в 1,2 раза выше, чем у газа.

В энергокомпании «Т Плюс» также говорят, что биржевые индексы нефтепродуктов все еще достаточно высокие. В «Т Плюс» в данный момент мазут не используется для производства электроэнергии и необходим для проверки оборудования перед началом отопительного сезона на тех станциях, где он является резервным топливом. В компании сформирован необходимый запас мазута, отмечают там.

Дмитрий Козлов, Полина Смертина