НПЗ заливает мазутом

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Как стало известно “Ъ”, на фоне западных санкций крупные нефтекомпании, испытывающие серьезные проблемы с отгрузками топлива, могут столкнуться не только со снижением производства, но и с остановкой НПЗ. Второй по величине российский нефтепереработчик ЛУКОЙЛ ожидает таких последствий из-за нехватки мощностей для хранения мазута. Чтобы избежать этого, компания хочет перенаправить избыток мазута на ТЭЦ и предлагает временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию. Такие же послабления нужны и для сжигания попутного нефтяного газа, которое, по мнению ЛУКОЙЛа, может увеличиться из-за временной невозможности продавать за рубеж производимые из него сжиженные углеводородные газы (СУГ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ предупредил о возможных последствиях для добычи и переработки в связи с западными санкциями. Как сообщает глава и совладелец компании Вагит Алекперов в письме вице-премьеру Александру Новаку от 25 марта (копия есть у “Ъ”), вследствие санкций «в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах». По его мнению, заполнение хранилищ может привести к остановке НПЗ и снижению производства топлива. Нефтекомпания владеет четырьмя НПЗ в России и является вторым после «Роснефти» крупнейшим нефтепереработчиком в РФ, в 2021 году она переработала около 43 млн тонн нефти.

Трудности с логистикой и оплатой поставок осложнили поставки мазута из РФ — в марте его экспорт снизился в 1,5 раза по сравнению с февралем, отмечает Олег Жирнов из КПМГ, невостребованными остались около 1,5 млн тонн, что, очевидно, привело к заполнению доступных хранилищ. Резервуарный парк на НПЗ и нефтебазах достаточно ограничен, рассказывает он, и для хранения мазута подходят не все резервуары, так как требуется использование подогревателей и дополнительной теплоизоляции. Мазут является остаточным продуктом переработки нефти, снизить его выпуск без общего снижения загрузки НПЗ невозможно, считает господин Жирнов, и при дальнейшем ограничении поставок НПЗ будут вынуждены снижать загрузку и выпуск в том числе товарных нефтепродуктов.

Во избежание этого глава ЛУКОЙЛа предлагает временно перенаправить объемы мазута в качестве топлива на ТЭЦ. Перевод ТЭЦ на мазут является для энергетиков вынужденной мерой: обычно его используют только в случае, если есть перебои с поставками газа или лимиты его потребления исчерпаны. По правилам энергорынка, генкомпании должны использовать наиболее дешевый вид топлива из доступного, и, как правило, им является газ. В 2020 году, согласно отчету Минэнерго, на мазут приходилось всего 2% от общего потребления ТЭС (около 5,85 млн тонн).

Производство мазута в РФ по итогам 2021 года составило более 40 млн тонн, отмечает Олег Жирнов, значительная его часть — топочный мазут с высоким содержанием серы, что ограничивает его использование для бункеровки морских судов и дальнейшей переработки. Основное направление его использования — топливо для электро- и теплогенерации, где он вынужден конкурировать с более дешевым углем, поясняет эксперт. По его словам, исторически около 80% производимого мазута экспортировалось из РФ, но существенный рост цен привел к снижению его конкурентоспособности: по итогам марта средняя европейская цена превысила $600 за тонну (в 2021 году — $400 за тонну). В «РусГидро», управляющей энергетикой Дальнего Востока, сообщили “Ъ”, что стоимость мазута на ТЭЦ зависит от ряда факторов, в том числе и от места поставки. Средняя цена угля на Хабаровской ТЭЦ-3 (основное топливо) в 2021 году составила около 4 тыс. руб. за тонну, мазута — 28,5 тыс. руб. за тонну.

При этом из-за увеличения использования мазута на ТЭЦ у нефтекомпаний вырастут платежи за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). ЛУКОЙЛ предлагает приостановить применение повышающих коэффициентов 25 и 100 к ставке платы за НВОС для таких случаев, равно как и для сверхнормативного сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Сейчас разрешается сжигать не более 5% от добытого ПНГ, остальной объем подлежит полезному использованию, например, для переработки или закачки в пласт. ПНГ — сырье для производства СУГ, но на фоне санкций зарубежные трейдеры стали отказываться и от этих поставок, что создало проблему утилизации ПНГ. Отказ от отмены штрафов за НВОС грозит отрасли дополнительными многомиллиардными платежами, отмечает один из источников “Ъ”. Перед государством, полагает он, встает выбор между кратным снижением платы за выбросы от сжигания ПНГ с увеличением этих выбросов и рисками по снижению загрузки НПЗ и потенциальным дефицитом бензина на внутреннем рынке.

По мнению Минприроды (копия письма в Минэнерго есть у “Ъ”), одобрение предложений ЛУКОЙЛа приведет к недополучению средств региональных бюджетов на экологию. Оно предлагает компаниям другое решение — перерассчитать валовые выбросы, отразив в них увеличение использования мазута, и, хотя плата за НВОС увеличится, в пределах перерассчитанных квот не будут применяться повышающие коэффициенты. В ЛУКОЙЛе и Минприроды не дали комментариев, в Минэнерго сообщили о проработке вопроса.

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел