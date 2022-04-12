НПЗ дадут переработать

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В условиях западных санкций против российской нефтепереработки Минфин поддержал инициативу о продлении на два года сроков модернизации НПЗ, во время которой заводы будут продолжать получать стимулирующие выплаты. Поддержка НПЗ, которые уже снизили переработку из-за отказа трейдеров от закупки топлива, была обозначена в антикризисном плане Минэнерго. По мнению экспертов, мера носит своевременный характер и позволит смягчить потенциальный негативный эффект для нефтепереработки, связанный с трудностями в поставках иностранного оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Минфин объявил о готовности поддержать нефтяную отрасль, продлив на два года срок модернизации НПЗ. Соответствующий законопроект, созданный «для сохранения условий стимулирования инвестиционной деятельности налогоплательщиков», министерство направило в правительство. НПЗ проводят модернизацию по инвестиционным соглашениям с Минэнерго, согласно которым они в течение срока модернизации получают дополнительные выплаты из бюджета в виде увеличенного на 30% обратного акциза на нефть. Программа рассчитана до конца 2026 года, инвестиции в углубление переработки могут составить около 1 трлн руб. Если НПЗ не проведут модернизацию в срок, то лишатся господдержки.

Угроза сдвига сроков возникла после того, как в конце февраля ЕС в ответ на начало специальной военной операции на Украине ввел санкции против российской нефтепереработки, запретив поставку в РФ оборудования и технологий (см. “Ъ” от 28 февраля). После этого Минэнерго в рамках антикризисного плана правительства предложило продлить срок модернизации НПЗ (см. “Ъ” от 17 марта).

Наиболее масштабную программу модернизации НПЗ должна провести «Роснефть», которая до 2026 года согласилась суммарно построить семь установок на Рязанском, Новокуйбышевском, Сызранском, Комсомольском и Туапсинском НПЗ. Также две установки должны быть созданы на Ярославском НПЗ, который паритетно принадлежит СП «Роснефти» и «Газпром нефти».

Правительство признавало, что «сложившаяся неблагоприятная макроэкономическая ситуация» в результате санкций может повлиять на стоимость и сроки программы модернизации НПЗ. При этом, по словам вице-премьера Александра Новака, «на большинстве установок вторичной переработки нефти, где на данный момент используется импортное оборудование, имеются проработанные варианты замещения российскими аналогами либо закупок из дружественных стран» (цитата по «Интерфаксу»). Он утверждает, что «никакие технологические санкции» не помешают НПЗ обеспечить потребителей топливом.

Помимо проблем с модернизацией и изменением стоимости сырья, НПЗ сталкиваются с трудностями при продаже своих товаров за рубеж. Российская нефтепереработка традиционно была ориентирована на экспорт, поставляя туда до 50% производимого дизтоплива и 80% мазута.

Отказ иностранных потребителей и трейдеров от российских нефтепродуктов приводит к необходимости ограничивать загрузку заводов.

Так, татарский ТАИФ-НК уже вынужден был приостановить работу установок из-за затоваривания резервуарных парков. Как сообщал “Ъ”, об аналогичной угрозе затоваривания мазутом правительство предупреждал и ЛУКОЙЛ (см. “Ъ” от 7 апреля). «По переработке тоже будут корректировки, тоже будет снижение загрузки НПЗ. Но я хочу подчеркнуть, что это никак не повлияет на обеспеченность нефтепродуктами нашего внутреннего российского рынка, и экспорт тоже будет осуществляться»,— заявлял в апреле Александр Новак.

Явного экономического эффекта от продления сроков выполнения инвестиционных соглашений не будет, считает Олег Жирнов из КПМГ, однако в условиях потенциальных трудностей с поставками иностранного оборудования для нефтепереработки и необходимостью поиска новых поставщиков данное решение регулятора выглядит разумным и своевременным. По мнению эксперта, оно позволит избежать «технических» нарушений соглашений со стороны переработчиков в условиях, когда они не могут влиять на сроки и условия поставок оборудования со стороны внешних контрагентов.

Дмитрий Козлов