Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нафта топит ТАИФ-НК

Завод останавливается из-за невыкупа его продукции потребителем

Структура СИБУРа «Нижнекамскнефтехим» из-за разногласий по цене резко сократила закупку сырья у нефтекомплекса ТАИФ-НК (входит в группу ТАИФ), что стало причиной его остановки. Сам производитель на фоне санкций и девальвации также будет вынужден сокращать выпуск продукции. ТАИФ-НК стала не первой жертвой затоваривания резервуарных парков: ранее о невозможности обеспечить сбыт мазута и ПНГ заявлял ЛУКОЙЛ. Минэнерго ожидает уже в апреле снижения переработки вслед за сокращением добычи нефти на 4–5%.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Татарский комплекс ТАИФ-НК приостанавливает работу нефтеперерабатывающих установок проектной мощностью 8 млн тонн нефти в год из-за затоваривания резервуарных парков. Об этом сообщила казанская газета «Бизнес Online» и подтвердили источники “Ъ”. По данным собеседников “Ъ”, причиной отсутствия сбыта у завода стало существенное сокращение потребления продукта первичной переработки — прямогонного бензина — со стороны структуры СИБУРа «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ, один из крупнейших в мире производителей каучука). Компания, по словам собеседника “Ъ” в отрасли, решила снизить до минимума закупки из-за высоких цен на сырье. ТАИФ-НК не вошла в периметр сделки по покупке СИБУРом в 2021 году у компании ряда активов, но продолжала поставлять сырье компании (около 1,3 млн тонн нафты в год). В ТАИФ ситуацию не комментируют.

Сам нефтехимический холдинг также может сократить производство с учетом ограничений экспорта и сдерживания цен на полимеры для клиентов на фоне подорожания сырья.

Как пояснили “Ъ” в СИБУРе, с конца февраля предприятие действует в условиях беспрецедентных торговых и логистических ограничений, что уже привело к фактическому снижению экспорта на европейский рынок, где реализовывалась существенная часть продукции НКНХ.

Цены производителя могут вырасти более чем в полтора раза, что сделает продукцию недоступной для потребителей ни в Татарстане, ни в других регионах страны, объясняют в компании. Там отметили, что если накопление остатков сырья и готовой продукции на складах продолжится, то возникает высокий риск как минимум частичной разгрузки производств. При этом, говорят источники “Ъ”, СИБУР уже нашел альтернативного поставщика. Это подтверждают в компании, отмечая, что большинство поставщиков НКНХ согласились на сохранение цен на сырье на уровне его средней стоимости за несколько периодов до марта и «гибкость в объемах поставки». «Рассчитываем, что с ТАИФ-НК также будут достигнуты взаимоприемлемые условия сотрудничества»,— говорят в СИБУРе.

Если остановка ТАИФ-НК затянется, это может вызвать небольшой локальный дефицит топлива на рынке, считают источники “Ъ” на рынке. В 2021 году татарский нефтекомплекс переработал 7,3 млн тонн, выпуск видов дизельного топлива вырос на 4%, до 3 млн тонн, автобензинов — на 19%, до 0,5 тыс. тонн.

Впрочем, уверены собеседники “Ъ”, эти относительно небольшие объемы можно будет довольно быстро заместить топливом с других заводов, у которых возникли сложности с отгрузкой нефтепродуктов на экспорт.

В целом производство дизеля в России в 2021 году, по данным Росстата, составило более 80 млн тонн, бензина — более 40 млн тонн, основная часть нефтепродуктов пошла на экспорт.

Юрий Барсуков об исчезновении статистики о производстве нефти

Юрий Барсуков об исчезновении статистики о производстве нефти

Но, как заявил вице-премьер Александр Новак, в апреле объемы переработки на российских НПЗ снизятся из-за логистических и финансовых проблем, связанных с санкциями, что повлечет в апреле снижение добычи на 4–5% к марту. При этом, подчеркнул он, это не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка. Но крупные нефтекомпании видят риски полной остановки НПЗ — так, на них указывал ЛУКОЙЛ, говоря об исчерпании мощностей по хранению мазута, которое заставляет снижать и выпуск других продуктов нефтепереработки (см. “Ъ” от 7 апреля). По данным КПМГ, в марте экспорт мазута уже снизился в 1,5 раза по сравнению с февралем, невостребованными остались около 1,5 млн тонн.

Ольга Мордюшенко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...