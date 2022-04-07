Нафта топит ТАИФ-НК

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Структура СИБУРа «Нижнекамскнефтехим» из-за разногласий по цене резко сократила закупку сырья у нефтекомплекса ТАИФ-НК (входит в группу ТАИФ), что стало причиной его остановки. Сам производитель на фоне санкций и девальвации также будет вынужден сокращать выпуск продукции. ТАИФ-НК стала не первой жертвой затоваривания резервуарных парков: ранее о невозможности обеспечить сбыт мазута и ПНГ заявлял ЛУКОЙЛ. Минэнерго ожидает уже в апреле снижения переработки вслед за сокращением добычи нефти на 4–5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Татарский комплекс ТАИФ-НК приостанавливает работу нефтеперерабатывающих установок проектной мощностью 8 млн тонн нефти в год из-за затоваривания резервуарных парков. Об этом сообщила казанская газета «Бизнес Online» и подтвердили источники “Ъ”. По данным собеседников “Ъ”, причиной отсутствия сбыта у завода стало существенное сокращение потребления продукта первичной переработки — прямогонного бензина — со стороны структуры СИБУРа «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ, один из крупнейших в мире производителей каучука). Компания, по словам собеседника “Ъ” в отрасли, решила снизить до минимума закупки из-за высоких цен на сырье. ТАИФ-НК не вошла в периметр сделки по покупке СИБУРом в 2021 году у компании ряда активов, но продолжала поставлять сырье компании (около 1,3 млн тонн нафты в год). В ТАИФ ситуацию не комментируют.

Сам нефтехимический холдинг также может сократить производство с учетом ограничений экспорта и сдерживания цен на полимеры для клиентов на фоне подорожания сырья.

Как пояснили “Ъ” в СИБУРе, с конца февраля предприятие действует в условиях беспрецедентных торговых и логистических ограничений, что уже привело к фактическому снижению экспорта на европейский рынок, где реализовывалась существенная часть продукции НКНХ.

Цены производителя могут вырасти более чем в полтора раза, что сделает продукцию недоступной для потребителей ни в Татарстане, ни в других регионах страны, объясняют в компании. Там отметили, что если накопление остатков сырья и готовой продукции на складах продолжится, то возникает высокий риск как минимум частичной разгрузки производств. При этом, говорят источники “Ъ”, СИБУР уже нашел альтернативного поставщика. Это подтверждают в компании, отмечая, что большинство поставщиков НКНХ согласились на сохранение цен на сырье на уровне его средней стоимости за несколько периодов до марта и «гибкость в объемах поставки». «Рассчитываем, что с ТАИФ-НК также будут достигнуты взаимоприемлемые условия сотрудничества»,— говорят в СИБУРе.

Если остановка ТАИФ-НК затянется, это может вызвать небольшой локальный дефицит топлива на рынке, считают источники “Ъ” на рынке. В 2021 году татарский нефтекомплекс переработал 7,3 млн тонн, выпуск видов дизельного топлива вырос на 4%, до 3 млн тонн, автобензинов — на 19%, до 0,5 тыс. тонн.

Впрочем, уверены собеседники “Ъ”, эти относительно небольшие объемы можно будет довольно быстро заместить топливом с других заводов, у которых возникли сложности с отгрузкой нефтепродуктов на экспорт.

В целом производство дизеля в России в 2021 году, по данным Росстата, составило более 80 млн тонн, бензина — более 40 млн тонн, основная часть нефтепродуктов пошла на экспорт.

Но, как заявил вице-премьер Александр Новак, в апреле объемы переработки на российских НПЗ снизятся из-за логистических и финансовых проблем, связанных с санкциями, что повлечет в апреле снижение добычи на 4–5% к марту. При этом, подчеркнул он, это не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка. Но крупные нефтекомпании видят риски полной остановки НПЗ — так, на них указывал ЛУКОЙЛ, говоря об исчерпании мощностей по хранению мазута, которое заставляет снижать и выпуск других продуктов нефтепереработки (см. “Ъ” от 7 апреля). По данным КПМГ, в марте экспорт мазута уже снизился в 1,5 раза по сравнению с февралем, невостребованными остались около 1,5 млн тонн.

Ольга Мордюшенко