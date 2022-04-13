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Коммерсантъ FM
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Сахаром по воде писано

Минфин вернулся к обсуждению акциза на сладкие напитки

Регуляторы вернулись к обсуждению введения акциза на напитки с содержанием сахара. Вопрос, который последний раз поднимался в середине 2021 года, может быть рассмотрен в Минфине на этой неделе. Бизнес считает тему крайне несвоевременной, приводящей к росту нагрузки на производителей и потребителей, и подчеркивает рост цен на сахар.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Минфина, в котором сообщается о проведении 14 апреля заседания по подготовке предложений по налогообложению напитков с содержанием сахара. Планируется в том числе рассмотреть и обсудить критерии отнесения напитков к сахаросодержащим. По итогам заседания может быть сформирована предварительная позиция рабочей группы. В числе приглашенных — представители PepsiCo (бренды Pepsi, Mirinda и 7UP), Coca-Cola HBC (Coca-Cola, Sprite, Fanta и др.), объединения «Союзнапитки» и др. В компаниях и «Союзнапитках» от комментариев отказались. В Минфине на вопросы “Ъ” не ответили.

Идея введения акциза на сладкие напитки в России обсуждается время от времени. В последний раз о том, что Минфин прорабатывает такую возможность, стало известно в середине 2021 года. Инициатива включалась в проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов с пометкой «на перспективу».

Производители напитков против введения акциза.

Как отмечается в письме «Союзнапитков» в Минфин (копия также есть у “Ъ”), мера грозит сокращением производства безалкогольных напитков на 8–9% в год, потерей рабочих мест в отрасли, снижением прибыли производителей, а также ростом потребительских цен, в которые акциз будет полностью перенесен. Кроме того, отмечается в письме, с безалкогольными напитками в России потребляется только около 1,5% сахара, а около 55% этого продукта приобретается в рознице в чистом виде. Помимо того, в 2019 году крупнейшие производители напитков взяли добровольное обязательство снизить на 10% количество добавленного сахара в портфеле до конца 2024 года, поясняют в «Союзнапитках».

Объединение также напоминает о «кризисном состоянии» российского сахарного рынка в 2021 году, временной заморозке розничных и оптовых цен на продукт и обсуждении мер поддержки отрасли. В сезоне-2020/21 производство сахара в России сократилось на 34%, до 5,2 млн тонн. По прогнозам «Союзроссахара», в этом сезоне сахарные заводы РФ выпустят 5,53 млн тонн сахара.

Собеседник “Ъ” в крупном производителе напитков считает странным возвращение к теме акцизов на фоне декларируемой поддержки бизнеса в условиях кризиса.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев говорит, что введение акциза грозит серьезным увеличением нагрузки на производителей и потребителей. И вряд ли инициатива своевременна в текущих условиях рекордной инфляции, тем более что сахар — одна из лидирующих по росту цен категорий, указывает он. По данным Росстата, в марте 2022 года инфляция ускорилась до 7,61% против 1,17% в феврале, в годовом выражении цены выросли на 16,69%. Сахар в марте в рознице подорожал на 44,04% к февралю, на 51% к январю и на 70,16% год к году. На 11 апреля сахар на Национальной товарной бирже торговался по 67,5–68,5 тыс. руб. за тонну.

Как россияне ажиотажно скупали сахар на фоне отсутствия признаков его дефицита

Другой собеседник “Ъ” в крупной компании отмечает, что введение акцизов на сладкие напитки потребует масштабных законодательных изменений, в том числе на уровне Таможенного союза, и разработки особого механизма администрирования. Вряд ли столь сложная идея реализуема в сегодняшних условиях, говорит он. По мнению источника “Ъ”, скорее всего, чиновники решат заморозить проект до конца года.

По словам господина Поповичева, целесообразно вообще отказаться от этой инициативы, в крайнем случае — отложить вопрос до стабилизации экономической ситуации в стране. В Минсельхозе также не поддерживают данную инициативу. Там заявили “Ъ”, что применение акцизного регулирования может привести к рискам в виде роста цен, снижения производства и потребления безалкогольной продукции, а также сокращения числа производителей и формирования нелегального рынка, что нивелирует эффект от поступления акцизных сборов.

Анатолий Костырев

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