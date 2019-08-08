У газировки акциз не сахар

Ожидаемый Минфином эффект от введения акциза на сахаросодержащие напитки может оказаться ниже. Бюджет страны получит от такого налогообложения за три года не 80 млрд руб., как прогнозировалось министерством, а максимум 65 млрд руб., пришли к выводу в Высшей школе экономики (ВШЭ). Более того, это приведет к росту цен на газированные напитки и соки на 9%, а потребление сахара населением не уменьшится. В ВШЭ считают, что эффективнее будет ввести акциз на сахар. Впрочем, сейчас Минфин открещивается от идеи акцизов, мотивируя это тем, что реализовать ее достаточно сложно из-за отсутствия системы контроля.

Акцизы на сахаросодержащие безалкогольные напитки в размере 5 руб. на 1 литр не приведут к снижению потребления сахара населением, а положительный эффект для бюджета будет на 20–28% ниже, чем ожидают в Минфине. Такие выводы содержатся в исследовании ВШЭ (есть в распоряжении “Ъ”), подготовленном при поддержке Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН). ВШЭ проанализировала последствия анонсированной Минфином идеи, поддержанной Минздравом. Чиновники считают, что акциз позволит увеличить доходную часть бюджета на 80 млрд руб. за три года. В ВШЭ называют меньшую сумму — 57–65 млрд руб. за три года.

По данным СПБН, в 2018 году в России произвели 12 млрд литров безалкогольных напитков, включая минеральную и негазированную воду, и 2,4 млрд литров соков.

Авторы исследования прогнозируют, что акцизы вызовут рост цен для конечных покупателей на 8–9%.

Потребление сахаросодержащих напитков, включая соки, снизится на 463–491 млн литров. Как следствие, упадет производство на 9%, или на 525 млн литров. Крупные производители напитков и соков — PepsiCo, Coca-Cola, «Сады Придонья» — не ответили на запрос “Ъ”.

Не подтверждается положительный эффект от акцизов и на снижение потребления сахара. Авторы исследования ссылаются на международный опыт, который доказывает, что снижение спроса на одни сахаросодержащие продукты компенсируется другими источниками. В Дании и Финляндии акцизы в итоге отменили, говорится в исследовании. Связь между потреблением сахара и ожирением или диабетом второго типа не установлена ни в международном, ни в российском опыте, утверждают авторы. В исследовании приводят пример США, где при снижении потребления сахара продолжился рост ожирения.

В пресс-службе Минфина рассказали “Ъ”, что не имеют отношения к инициативе ввести акцизы на сахаросодержащие напитки, а госполитику в области общественного здоровья формирует Минздрав. Сейчас Минфин не ведет работы над установлением акцизов. На практике реализовать идею достаточно сложно: не существует технического регламента, который бы определял, что относится к напиткам с высоким содержанием сахара, и неясно, как выстроить систему контроля. Кроме того, в Минфине считают, что инициатива усложнит предоставление отчетности для производителей. В Минздраве на запрос “Ъ” не ответили.

В СПБН говорят, что в рационе жителей России доля безалкогольных напитков менее 2%, а значит, эффект будет незначительным.

К тому же участники союза, рассказал представитель СПБН, самостоятельно расширяют производство напитков со сниженной калорийностью и уменьшают порции. В ВШЭ не исключают, что рост цен на безалкогольные напитки может привести к тому, что потребители переключатся на пиво и напитки с высоким содержанием алкоголя.

Как альтернативу авторы исследования предлагают установить акцизы на сахар. При минимальных значениях в 5 руб. на 1 кг дополнительно в бюджет поступит 71,4 млрд руб. При этом, утверждают в ВШЭ, налоговое бремя распределится на большее число отраслей, сделав эффект менее ощутимым для каждой из них. Альтернатива позволит сократить потребление сахара, 55% которого используется в чистом виде. Председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин считает, что если предложение ВШЭ направлено на защиту здоровья, то можно вводить акцизы на все продукты с высоким содержанием углеродов, например, на хлеб и картофель. По его мнению, предлагаемая мера не принесет эффекта с точки зрения сохранения здоровья населения.

Алексей Полухин, Анастасия Мануйлова