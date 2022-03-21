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Коммерсантъ FM
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Невыносимая сладость бытия

Россияне ажиотажно скупают сахар на фоне отсутствия признаков его дефицита

Россия столкнулась с «сахарной паникой» — на фоне военной операции на Украине граждане активно скупают этот продукт. Несмотря на взлетевшие цены, во многих регионах сахара в магазинах практически не осталось. Местные власти винят в этом «спекулянтов и перекупщиков», уверяя, что реальные причины для дефицита отсутствуют. Эксперты подтверждают, что в этом году в России планировалось произвести столько же сахара, сколько и в прошлые годы, когда дефицит не наблюдался. Они предупреждают, что ажиотажный спрос может обернуться дисбалансом производства: ведь граждане будут потреблять закупленный впрок сахар многие месяцы. Психолог объясняет, что люди закупают «долгоиграющие продукты», опасаясь неблагоприятного развития социально-экономической ситуации. Впрочем, ответ на эти угрозы современного общества поразительно архаичен по форме.

Покупатели ищут сахар там, где его уже нет

Покупатели ищут сахар там, где его уже нет

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Покупатели ищут сахар там, где его уже нет

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Специальная операция» на территории Украины началась 24 февраля, уже на вторую неделю россияне начали активно запасаться продуктами, прежде всего сахаром. «Общество готовится к "социальной зимовке" — по аналогии с природной зимовкой, когда многие млекопитающие формируют запасы на длительный период времени,— объясняет поведение россиян доктор психологических наук Александр Асмолов.— В период резко надвигающегося неблагополучия в обществе срабатывает механизм прогнозирования — так было в разные времена блокад и дефолтов. И излюбленными объектами дефицита становятся, как правило, гречка, сахар и соль. Это "долгоиграющие продукты", которые формируют своего рода золотой запас при подготовке к голоду, который может возникнуть из-за неблагополучной социальной обстановки. Психологически это логичный ответ на возникшую экономическую блокаду».

Профильный портал Sugar.ru констатирует: «С 10 марта 2022 года на российском рынке фактически отсутствует рыночное предложение сахара». Как убедился “Ъ”, в целом ряде регионов в продаже «фактически отсутствует» и сам продукт.

Так, в Татарстане почти во всех магазинах сахарный песок исчез с полок. Как заявил министр экономики региона Мидхат Шагиахметов, население республики приобрело на прошлой неделе 842 тонны сахара, что на 90% больше обычного спроса. «Случаи образования пустых полок в торговых предприятиях связаны в основном с необоснованно повышенным массовым спросом»,— сообщил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров. В Саратовской области сахара нет в магазинах уже больше недели. Правительство региона объясняет ситуацию ажиотажным спросом, вплоть до случаев покупки 150 кг сахара одним человеком в обычном магазине. Власти попросили продуктовые сети продавать не более 2 кг сахара в одни руки. Кроме того, сахар начали реализовывать на сельскохозяйственных ярмарках по 70 руб. за 1 кг. По наблюдениям корреспондента “Ъ”, даже при такой цене за продуктом выстраиваются длинные очереди.

Как сети в регионах расширяли ограничения на крупные покупки продуктов в одни руки

Жители Ставропольского края пишут на странице «ВКонтакте» губернатора Владимира Владимирова, что в магазинах — в том числе сетевых — сахара нет, «только ценники по 102–104 руб. за 1 кг». Господин Владимиров прокомментировал дефицит довольно эмоционально: «Я надеюсь, все эти спекулянты, когда мы засыплем сети сахаром, крупой, потеряют свои деньги и потеряют навсегда способность, желание спекулировать на таком сложном моменте, в котором сегодня находимся мы и наша страна».

Отметим, 21 февраля — всего за три дня до начала военной операции — Минсельхоз и ФАС договорились с агрохолдингами о максимальной отпускной цене для продажи сахара в розницу.

Предполагалось, что до 31 июля она составит 47 руб. за 1 кг. В магазинах сейчас цена сахара намного выше.

Так, служба по потребительскому рынку Иркутской области сообщила, что с 23 февраля сахар подорожал в среднем с 68,4 до 95,3 руб. за 1 кг. Региональные торговые сети приняли решение ограничить максимальную наценку на ряд товаров, но это несильно помогло, признают в службе: «В итоге такие товарные позиции расходятся за два-три часа. Сахар покупают по 100–200 кг за один раз. В одном случае было продано 600 кг по пяти чекам». По информации Забайкалкрайстата, с 5 по 11 марта сахар в Забайкалье подорожал на 20,5%. Министр экономического развития края Александр Бардалеев заявил 16 марта, что цены на сахар в регионе составляют от 70 до 120 руб. за 1 кг (в отдаленных районах). «Все случаи необоснованных завышений проверяем вместе с ФАС»,— предупредил он. Во всех магазинах федеральных ритейлеров в регионах УрФО введены ограничения: как правило, не более 3 кг сахара в одни руки. А в гипермаркете «Лента» в Тобольске (Тюменская область) ввели новое правило: при покупке до трех пачек сахара каждая из них стоит 59 руб., все следующие — по 87 руб.

Жители Самары также жалуются в соцсетях на отсутствие сахара в магазинах. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров настаивает: «Никаких причин для волнения в отношении сахара просто нет. Спрос вырос в пять раз. С чем это связано, что за паника случилась, кто это подогрел и кто на этом заработал, надеюсь, мы тоже когда-то разберемся». Среди прочего, он обвинил в росте цен на сахар магазины «шаговой доступности», владельцы которых якобы приобретают продукт в супермаркетах, а затем перепродают у себя по завышенным ценам. Губернатор соседней Оренбургской области Денис Паслер признал, что сахар-песок и рафинад отсутствуют в большинстве торговых сетей. Представители ритейлеров и региональных сетей ответили, что «пересматривают логистические цепочки доставки товара в регионы» и «увеличивают объем фасовки сахара». Господин Паслер попросил ускорить этот процесс, пообещав «подключиться к решению вопросов на своем уровне».

Граждане обеспечивают торговым сетям рекордный рост выручки

Пермское управление ФАС на прошлой неделе получило более 200 жалоб граждан на росту цен — и большинство из них касалось сахара. В службе объясняют, что речь идет о недовольстве стоимостью товара премиум-класса, а «обычный» сахар по минимальной цене торговые сети просто не успевают доставлять со складов и выкладывать на полки, «так быстро его раскупают». «Рекомендуем гражданам трезво оценить свои потребности и не закупать товары впрок,— заявили в УФАС,— это позволит магазинам восполнить ассортимент и обеспечить наличие продуктов по минимальным ценам».

В Свердловской и Тюменской областях, Югре и на Ямале жители практически ежедневно выкладывают в соцсетях фото с пустыми полками вместо сахара. Власти заявляют, что население само раскупает товар из-за «нервозного ощущения». «Вот всем почему-то захотелось купить сахара, и в итоге его не стало. Те, кто сахара не покупал или редко покупал, они все решили купить пять мешков. И естественно, к этому никто никогда не готов,— заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.— Сахара много, нет основания для этого дефицита. Конечно, если каждый будет выезжать (из магазина.— “Ъ”) с тележкой сахара, то он будет заканчиваться». А губернатор Орловской области Андрей Клычков напомнил гражданам анекдот: «Молодой парень, имеющий гречку и сахар, ищет женщину с солью и макаронами». Он попросил покупателей задуматься о последствиях паники: «Магазины уже вывешивают объявления, что сахар и гречка обратно не принимаются».

Опрошенные “Ъ” ритейлеры объясняют проблемы спекулятивной скупкой и признают, что ограничение объемов продажи «в одни руки» только подогрело покупательскую панику.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов указывает, что в текущем сезоне в России планировалось произвести 5,7 млн тонн сахара, выработанных из свеклы урожая 2021 года, еще 150 тыс. тонн планируется завезти из Белоруссии. Это даже больше, чем в прошлом году, отмечает эксперт,— по итогам 2021 года объем потребления сахара внутри страны составил 5,6 млн тонн.

В Минсельхозе говорят, что в текущем сезоне под сахарную свеклу будет отведено 1,07 млн га (год назад было 1 млн га). Как уверяет министерство, это позволит собрать 41,3 млн тонн свеклы, что достаточно для стандартного объема потребления сахара в стране. Производители тоже уверяют, что проблем с сахаром у них нет. «Мы готовы продавать региональным оптовикам любой подтвержденный ими объем, которые они поставляют в розничные сети»,— заявляют в ГК «Продимекс» (крупный производитель сахара). Впрочем, ни один из участников рынка, опрошенных “Ъ”, не смог назвать точные запасы сахара в стране. Последние раз такие данные Росстат публиковал в начале августа 2021 года: тогда запасы на сахарных заводах составляли 512 тыс. тонн.

Россиян все больше беспокоит экономика, но они все еще надеются на светлое будущее

«Закупленный сейчас в больших объемах сахар россияне станут использовать многие месяцы, что может привести к снижению продаж в последующие месяцы»,— предупреждает Евгений Иванов. Производители в неформальных беседах с “Ъ” также ждут дисбаланса, если в ближайшее время ажиотажные закупки в рознице не прекратятся. Тем временем власти ввели временный запрет на экспорт сахара даже в рамках действовавших квот. Как рассказали “Ъ” несколько участников рынка, в порту Новороссийска сейчас разгружаются суда, которые готовы были к отправке продукции заказчикам из других стран.

Сам по себе дисбаланс между производством и потреблением в такой сезонной и по спросу, и по предложению индустрии, как сахарная, вероятно, преодолим, хотя затраты на нестандартную логистику, потери производителей и решение неожиданных проблем промышленных потребителей сахара дополнительно увеличит среднюю стоимость сахара в 2022 году, в том числе в рознице, в сравнении с «безажиотажным» сценарием. В промпроизводстве и ВВП России сахар занимает малозначимую часть — даже очень неблагоприятное развитие событий на этом рынке вряд ли как-то повлияет на судьбу экономики РФ.

Проблема «сахарной паники» в другом — скорость архаизации обыденного поведения населения РФ феноменально высока.

При всей рациональности поведения не только пожилых людей, часто объясняющих его стремлением сэкономить на «домашних заготовках» летом 2022 года, в такой потребительской панике невозможно не видеть готовность населения следовать социальным паттернам поздне- и среднесоветского периода — 1950–1970 годов, для современного состояния общества и экономики малоадекватным: даже если предполагать, что «запасать» что-либо рационально, то в условиях мегаполиса это точно не сахар.

Александр Черных, Мария Старикова, Дмитрий Бутрин, отдел потребрынка, региональная корсеть “Ъ”

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