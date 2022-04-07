Исключение из прав

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Работа России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) приостановлена. Это лишь второй подобный случай в истории этой структуры Всемирной организации, и впервые такое решение затрагивает постоянного члена Совбеза ООН. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН принята по предложению США из-за событий в украинском городе Буча. В тексте документа говорится об озабоченности мирового сообщества информацией о «нарушениях международного гуманитарного права» со стороны РФ. В Москве считают, что состоявшееся голосование было политически ангажировано, а также нацелено на сохранение Соединенными Штатами доминирующего положения и тотального контроля за происходящим в мире. В знак протеста Россия досрочно, с четверга сложила свои полномочия члена СПЧ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека, проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58

Фото: John Minchillo / AP За резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека, проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58

Фото: John Minchillo / AP

Исключить или расследовать

В четверг Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека (СПЧ). За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. Среди стран, поддержавших Россию, оказались Китай, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан, Алжир, Сирия, Иран, Куба, КНДР.

Азербайджан, Армения и Венесуэла оказались в числе не голосовавших. Тех, кто выступил за предложенный документ, оказалось значительно меньше, чем по двум резолюциям по Украине, принятым Генассамблеей в марте. Тогда за решения, требующие немедленного прекращения огня на Украине, защиту гражданского населения и вывод всех российских войск, проголосовали более 140 государств.

В тексте резолюции о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека выражается «серьезная озабоченность по поводу продолжающегося кризиса в области прав человека и гуманитарного кризиса на Украине, особенно в связи с сообщениями о нарушениях и злоупотреблениях правами человека и нарушениях международного гуманитарного права Российской Федерацией».

Проект резолюции был подготовлен по инициативе США после того, как мир облетели фото- и видеокадры из украинского города Буча. Киев и западные страны обвинили Москву в расправах над гражданским населением. Россия обвинения отрицает, называя опубликованные кадры фейком, сфабрикованным Киевом под руководством Запада.

«Мы считаем, что российские военные совершили военные преступления на Украине, и мы считаем, что Россия должна быть привлечена к ответственности»,— заявила в понедельник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, «участие России в Совете по правам человека — это фарс».

Такую позицию поддержали не все. Так, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что приостановка членства России в СПЧ создает «опасный прецедент». В основном же страны, которые решили голосовать против исключения России, обосновывали свою позицию тем, что нужно сначала провести расследование произошедшего в Буче, а уж потом выносить решение. Они ссылались на то, что в начале марта СПЧ высказался за создание Комиссии по расследованию событий на Украине. Председателем комиссии назначен Эрик Мёсе, бывший судья Европейского суда по правам человека, экс-председатель Международного уголовного трибунала по Руанде и бывший судья Верховного суда Норвегии. В состав совета также вошли Ясминка Джумхур из Боснии и Герцеговины и Пабло де Грейфф из Колумбии. Комиссии поручено «расследовать все предполагаемые нарушения и злоупотребления правами человека и нарушения международного гуманитарного права и связанные с ними преступления в контексте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации».

Со своей стороны, Россия рассматривает принятую резолюцию «в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства—члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику».

Об этом говорится в опубликованном по итогам голосования сообщении МИД РФ. Отмечается, что Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ начиная с 7 апреля. Срок членства РФ в Совете истекал в 2023 году.

Совет ООН по правам человека — межправительственный правозащитный орган, действующий в системе ООН и базирующийся в Женеве. В 2006 году он заменил Комиссию ООН по правам человека. Совет состоит из 47 членов, которые выбираются из всех государств—членов ООН на три года по принципу ротации. До сегодняшнего момента членство в СПЧ приостанавливалось лишь однажды — в марте 2011 года в отношении Ливии. Тогда международное сообщество потребовало от правителя страны Муаммара Каддафи прекратить насилие в отношении собственного народа. В ноябре 2011 года, после падения режима Каддафи, членство Ливии в Совете было восстановлено. В последний раз вопрос о членстве в СПЧ поднимался в отношении Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашокджи в здании генконсульства королевства в Стамбуле в 2018 году, но тогда до голосования не дошло. При этом международные правозащитные организации, например Human Rights Watch, не раз высказывали сомнения относительно членства в СПЧ таких стран, как Саудовская Аравия, Куба, Китай, Пакистан и Россия. Особенно сильная критика в адрес России звучала в 2016 году на фоне военных действий в Сирии и особенно операции по освобождению Алеппо. В итоге Россия не попала в состав СПЧ на 2017–2019 годы. В ходе голосования в Генассамблее ее обошли конкуренты по восточноевропейской группе — Венгрия и Хорватия. Спустя четыре года — в октябре 2020 года — Россия вернула себе место в СПЧ.

Непросто складывались отношения с СПЧ и у Вашингтона. В 2006 году при президенте Джордже Буше-младшем США отказались вступать в СПЧ. Одним из ярых критиков нового органа при этом был Джон Болтон — тогда постпред США при ООН, позднее ставший советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности. Присоединились к совету Соединенные Штаты лишь в 2009 году, при президенте Бараке Обаме. Но спустя девять лет администрация Дональда Трампа объявила о выходе из СПЧ. Поводом стали резолюции Совета с критикой политики Израиля — ключевого союзника Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Администрация США тогда указывала, что СПЧ ООН принял более 70 резолюций с критикой Израиля и только семь — с критикой в адрес Ирана, где права человека грубо нарушаются. Кроме того, США выступали против членства в Совете ряда стран — таких, как Китай, Куба, Венесуэла, которых западные страны обвиняют в нарушениях прав человека. Еще одним раздражающим фактором стала миграционная политика Дональда Трампа, которую критиковал СПЧ. Но в октябре 2021 года, уже при администрации Джо Байдена, США вернулись в СПЧ.

«Здесь не место для театра»

Выступая в четверг в преддверии голосования на Генассамблее, постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что «Россия не только нарушает права человека, но и расшатывает основы международного мира и безопасности». «Мы много раз слышали ту же извращенную логику агрессора, пытающегося представить себя жертвой»,— сказал он, призвав членов Генассамблеи поддержать резолюцию. Господин Кислица сравнил голосование против исключения России из СПЧ с нажатием на курок.

Сразу после него слово взял заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

«Рассматриваемый сегодня проект резолюции по факту не имеет ничего общего с положением в области прав человека. То, что мы видим сегодня,— это попытка США сохранить свое доминирующее положение и тотальный контроль, продолжить линию на правозащитный колониализм международных отношений»,— сказал он.

Господин Кузьмин также отверг обвинения в адрес Москвы в нарушении прав гражданского населения на Украине. «Здесь не место для театра. Все, кто хотят проводить независимую политику, отставляются в сторону. Западные подходы к правам человека неуспешны, не решен ни один конфликт, и это из-за санкций и военных вмешательств. Мы всегда были за взаимное уважение и конструктивный диалог, отметаем неправдивые обвинения, просто фейки»,— добавил российский дипломат, призвав голосовать против попытки Запада и союзников «разрушить существующую архитектуру прав человека». По информации агентства Reuters, Россия предупредила страны, что голосование «за» будет рассматриваться как «недружественный жест» с последствиями для двусторонних отношений. Кроме того, в Москве считают, что деятельность институтов ООН без участия России немыслима, она будет неполноценной. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе сказал “Ъ”: «Ничего страшного для России не произошло. Этот механизм давно находится под неформальным контролем западных стран, которые насыщают его повестку исключительно проблемами в сфере соблюдения прав человека на постсоветском пространстве и в странах третьего мира. Не припомню ни одного случая, чтобы Совет рассматривал ситуацию с правами человека в США и странах Европы, где проблем тоже хватает. Но в аппарате Совета считают, что на Западе все чудесно и безоблачно. Так что, если там какое-то время не будет России, это для нас не страшно, в том числе и в практическом плане, поскольку резолюции Совета не носят обязательный характер».

«В целом Совет по правам человека — не самый значимый орган в структуре ООН, его полномочия не столь велики. Приостановка членства — символический шаг, демонстрирующий, что в нынешней ситуации Россия и права человека не могут находиться в одной строке»,— сказал “Ъ” глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. С ним согласен и юрист-международник Глеб Богуш. «Этот шаг — то немногое, что можно сделать в рамках ООН. Результаты голосования отражают отношение международного сообщества к государству и к тому, как оно ведет себя в органах ООН, в том числе игнорируя решение Международного суда»,— сказал он “Ъ”.

Марианна Беленькая, Елена Черненко