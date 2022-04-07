С нами блок

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Страны НАТО продолжат поставлять вооружения Украине, но не будут вмешиваться в военные действия на ее территории, чтобы не быть напрямую втянутыми в конфликт с Россией. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг по итогам переговоров глав МИДов стран—членов альянса в Брюсселе. При этом одной из главных кулуарных тем встречи стала перспектива вступления в НАТО Финляндии и Швеции. По данным финских СМИ, Хельсинки может подать соответствующую заявку уже в ближайшие недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что боевые действия на Украине «могут длиться недели, месяцы и, возможно, годы»

Фото: STEPHANIE LECOCQ / EPA-EFE / Vostock Photo Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что боевые действия на Украине «могут длиться недели, месяцы и, возможно, годы»

Фото: STEPHANIE LECOCQ / EPA-EFE / Vostock Photo

Во встрече в Брюсселе участвовали не только министры иностранных дел стран—членов НАТО, но и главы МИДов целого ряда государств—партнеров альянса, включая Украину. Глава МИД этой страны Дмитрий Кулеба по прибытию в штаб-квартиру НАТО сказал журналистам, что его повестка «очень проста». «Это оружие, оружие и оружие. Чем больше оружия мы получим и чем скорее оно прибудет на Украину, тем больше человеческих жизней будет спасено»,— заявил дипломат.

По итогам переговоров генсек альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны НАТО продолжат поставлять Украине вооружения.

«Союзники (по НАТО.— “Ъ”) поставляют Украине широкий спектр вооружений как советского времени, так и современное,— сказал он, добавив, что не видит смысла разделять эти вооружения на оборонительные и наступательные.— Все, что делает Украина при поддержке союзников НАТО, носит оборонительный характер». По словам Йенса Столтенберга, некоторые страны—члены НАТО не раскрывают информацию о своей военно-технической помощи Украине. «Но воздействие этого оружия альянс видит на поле боя ежедневно»,— заверил он.

О намерении продолжать поставлять вооружения Украине по итогам встречи заявил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам господина Блинкена, США будут добиваться того, «чтобы у Украины было все необходимое для обеспечения собственной безопасности», а также для «укрепления ее позиций на любых переговорах с Россией».

По данным британских СМИ, страны НАТО уже не исключают поставок Украине наряду с вооружениями и боеприпасами танков и самолетов, однако публично об этом в Брюсселе не говорили.

По мнению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, «США, равно как и большинство остальных членов НАТО, явно не готовы идти дальше оказания киевской хунте моральной и материальной поддержки и открыто вступать в прямые вооруженные столкновения на ее стороне». «На текущем этапе в Вашингтоне видят свою основную задачу в том, чтобы максимально затянуть конфликт, сделать его как можно более затратным и для Москвы, и для Киева и одновременно не допустить распространения эскалации дальше на Запад»,— написал он в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона».Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в четверг в Брюсселе, допустил, что боевые действия на Украине «могут длиться недели, месяцы и, возможно, годы». «В случае затягивания конфликта мы будем видеть больше ущерба, смертей и разрушений. Это трагедия для Украины. Президент (РФ Владимир.— “Ъ”) Путин ответственен завершить эту войну, вывести войска и начать переговоры по поиску политического урегулирования»,— отметил норвежец. При этом он подтвердил, что «ввязываться в этот конфликт» члены альянса не намерены. «Страны НАТО предоставляют поддержку Украине. В то же время основной задачей альянса является защита его членов и предотвращение расширения этого конфликта, эскалации в полномасштабную войну между НАТО и Россией»,— сказал Йенс Столтенберг.

На встрече в Брюсселе министры иностранных дел договорились продолжить укреплять «восточный фланг» НАТО, где за минувшие недели уже были размещены 40 тыс. солдат под прямым командованием альянса и дополнительные силы под управлением отдельных стран-членов. По словам Йенса Столтенберга, на июньском саммите НАТО в Мадриде будет принята новая Стратегическая концепция альянса, в которой будут прописаны дальнейшие шаги по усилению обороноспособности блока на фоне военного противостояния на Украине.

«Путин хочет меньше НАТО у своих границ? Вместо этого он получит увеличение нашего присутствия — только так мы можем гарантировать, что ни одна из стран—членов альянса не столкнется с той чудовищной агрессией, с которой сталкивается Украина»,— описал направление мысли членов блока Йенс Столтенберг в опубликованном интервью «Новой газете. Европа».

К июню, судя по заявлениям участников встречи в Брюсселе, прояснится и вопрос о возможном дальнейшем расширении НАТО. К консультациям в штаб-квартире были приглашены главы МИДов Финляндии и Швеции, и, по словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, вопрос об интеграции этих двух стран в НАТО был одним из ключевых.

Напомним, в Финляндии недавно был зафиксирован новый рекордный показатель числа сторонников вступления в НАТО — 64%. Еще недавно такой процент финнов высказывался против интеграции в Североатлантический альянс, однако с началом специальной военной операции России на Украине общественные настроения в Финляндии резко изменились (см. “Ъ” от 22 марта). В конце марта президент Сауле Ниинистё на встрече с Йенсом Столтенбергом обсудил процедурные моменты принятия новых членов в НАТО. А в четверг финская газета сообщила, что власти страны могут подать заявку на вступление уже в конце апреля—начале мая.

Вопрос о целесообразности вступления в НАТО сейчас рассматривают и в Швеции. «Ситуация с политикой безопасности резко ухудшилась после 24 февраля. Мы изучаем все варианты, мы рассматриваем наши отношения с НАТО. Это открытый анализ, в котором ничего не исключено»,— сказала журналистам в Брюсселе глава МИД Швеции Анн Линде. Она добавила, что почти ежедневно обсуждает эту тему с коллегами из Финляндии. «Возможно, мы придем к разным выводам или к одинаковым. На это требуется время, до середины или конца мая»,— уточнила она.

Российские официальные лица неоднократно давали понять, что для Москвы вступление Финляндии и Швеции в НАТО неприемлемо.

Директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев в интервью агентству «Интерфакс» в марте сказал, что «присоединение Финляндии и Швеции к НАТО имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали бы от России переоценки всего комплекса отношений с этими государствами и осуществления ответных шагов».

Между тем 7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналиста британского телеканала Sky News, рассматривает ли Россия вступление Финляндии и Швеции в НАТО в качестве «экзистенциальной угрозы», которая может повлечь за собой применение ядерного оружия, ответил отрицательно.

Елена Черненко