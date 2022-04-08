Стамбул оказался не лучше Минска

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Россия и Украина продолжат переговоры, «несмотря на все провокации», заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. Под «провокациями» он имел в виду новый проект соглашения, который Киев, по его словам, передал российской стороне накануне. В документе, как отметил господин Лавров, явно прослеживается «линия на затягивание и даже подрыв переговоров». Причем вести себя так Киеву, подозревает Сергей Лавров, советуют из Вашингтона. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тем временем выразил готовность к новой встрече с господином Лавровым, а их турецкий коллега Мевлют Чавушоглу вновь пригласил переговорщиков в Турцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Анкара предложила конфликтующим сторонам (России и Украине.— “Ъ”) продолжить переговоры в Турции,— заявил в четверг глава МИДа республики Мевлют Чавушоглу.— Турция во все периоды выступала за мир и законность. Эта война рано или поздно также завершится. Что касается вероятных сценариев, то вначале состоится встреча на уровне глав МИДов, а затем президентов. Мы выступаем за то, чтобы эти встречи прошли в Турции». По словам министра, который принимал участие в заседании НАТО в Брюсселе, Москва и Киев «в принципе поддерживают идею проведения переговоров» на турецкой территории.

Тем временем в российско-украинских переговорах после определенного успеха мартовской встречи в Стамбуле наметилась отрицательная динамика. Такой вывод можно сделать из заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое также было распространено в четверг. «Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения. В нем налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта,— отметил господин Лавров.— В том документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем "эффективном контроле" по состоянию на 23 февраля».

«Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, толкающими президента Зеленского (украинского лидера Владимира Зеленского.— “Ъ”) на продолжение боевых действий»,— добавил он.

Посетовал господин Лавров и на то, что в новом проекте «фигурирует идея о том, чтобы проблемы Крыма и Донбасса были вынесены на встречу президентов России и Украины». «Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать новые предварительные условия. Этот замысел понятен. Он неприемлем,— сказал российский министр.— Хотел бы напомнить, что после Стамбула в ответ на ростки реализма в украинской позиции российские вооруженные силы провели деэскалацию на киевско-черниговском направлении в качестве жеста доброй воли и стимулирования движения к договоренности. В ответ — провокация в Буче, которой тут же воспользовался Запад для объявления новой порции санкций, а также зверства по отношению к российским военнопленным со стороны украинских неонацистов».

Наконец, российский министр напомнил, что в стамбульском проекте соглашений «четко сказано: в контексте нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранцев проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию». «Однако в поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено. Теперь уже идет речь о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России. Подобная недоговороспособность стала хронической»,— отметив господин Лавров, заверив, что, «несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая свой проект соглашения».

«Предложения, озвученные украинской делегацией в Стамбуле, изначально критиковали в Киеве, называя предательством. Поэтому украинская сторона их и корректирует,— сказал “Ъ” руководитель группы стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин.— Объективно все это, конечно, очень непросто привести к общему знаменателю».

В Киеве в четверг обвинения со стороны господина Лаврова не комментировали. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Брюссель в качестве гостя министерского заседания НАТО заявил: «Я готов встречаться (с Сергеем Лавровым.— “Ъ”), так как он официальное лицо, и, если это решит вопрос мира на Украине, я готов встречаться с кем угодно».

Тем временем не исключено, что в будущем участников переговорного процесса станет больше. Во всяком случае, этого хотел бы президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Мы считаем, что неважно, где будет проходить в конечном итоге заключительная встреча (напомним, что первые раунды российско-украинских переговоров проводились на белорусской территории.— “Ъ”). Но то, что президент Беларуси должен участвовать в этих переговорах,— это наше однозначное мнение,— заявил глава МИДа страны Владимир Макей.— Мы убеждены, что интересы и гарантии безопасности должны быть предусмотрены в отношении не только Украины и России, но и Беларуси как одного из трех славянских народов».

«Даже теоретически непросто предположить, какие именно конструктивные предложения Александр Лукашенко мог бы внести,— прокомментировал “Ъ” эту идею Сергей Уткин.— Он, конечно, хочет в этом процессе утвердить свою субъектность и даже предстать якобы посредником. Но с точки зрения прогресса переговоров это, по-моему, не имеет большого значения».

Кирилл Кривошеев