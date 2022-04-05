Лисин Владимир Сергеевич

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Предприниматель занимает третье место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021» журнала Forbes с состоянием $26,2 млрд. В 2020 году его состояние выросло на $8,1 млрд.

Основной актив — контрольный пакет Новолипецкого металлургического комбината (79%), в котором он занимает должность председателя совета директоров с 1998 года. В 2020 году Владимир Лисин получил $1,1 млрд в виде дивидендов НЛМК. Предпринимателю также принадлежит ПАО «Первая грузовая компания» (один из крупнейших оператор грузовых железнодорожных перевозок в России), Первая портовая компания, судоходная компания «Волжское пароходство».

К медиаактивам относятся холдинг «Румедиа» (Business FM, рекламное агентство «Объединенные Медиа», BFM.ru, GZT.ru и другие).

Является членом попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев. Занимается благотворительностью. В частности, с 2010 года на лечение сложных заболеваний, в том числе детских, было направлено более 9 млрд руб.