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Коммерсантъ FM
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Сталь просит на ней не ездить

Металлурги недовольны идеей ОАО РЖД о росте тарифов

Металлурги выступили против предложений ОАО РЖД о дополнительной индексации тарифов на величину инфляции и курсовой разницы. Лобби металлургов «Русская сталь» сообщило правительству, что по итогам года спрос на металл на внутреннем рынке может упасть на 30%, а экспорт в результате роста транспортных издержек может стать нерентабельным. При этом уже сейчас за счет переориентации экспорта металлургических грузов на восток тарифное расстояние выросло более чем в три раза, что, по оценкам «Русской стали», принесет ОАО РЖД дополнительно 17 млрд руб. По мнению аналитиков, государству следует поддержать ОАО РЖД из бюджета, а не за счет грузоотправителей.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Русская сталь», объединяющая крупнейших металлургов, выступила против тарифных инициатив ОАО РЖД, которое предлагает ежеквартально индексировать тарифы с учетом растущей инфляции, а также резко увеличить экспортную надбавку на размер курсовой разницы (см. “Ъ” от 18 и 23 марта). Дополнительные доходы монополии от этих мер должны составить порядка 230 млрд руб.

В своем письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову от 28 марта (есть у “Ъ”) «Русская сталь» сообщает о значительном снижении спроса на продукцию черной металлургии на внутреннем рынке. Совокупное падение спроса, по предварительным оценкам, по итогам года может составить до 30% (около 13 млн тонн), в том числе вследствие того, что восемь из 14 российских автозаводов приостановили свою деятельность, а снижение выпуска продукции автомобильной промышленности может составить 50%. В условиях санкций производители переориентируются на внутренний рынок, что приведет к снижению цен. Ежеквартальная индексация железнодорожных тарифов (на 11,7% — во втором квартале, на 18% — в третьем, на 20% — в четвертом квартале и первом квартале 2023 года) приведет к росту инфляции и увеличит транспортные расходы на завоз сырья, что приведет к росту себестоимости производства.

Что касается роста экспортной надбавки, то объем санкционных ограничений в отношении российских металлургов «Русская сталь» оценивает примерно в 4 млн тонн в год. Также выросли логистические затраты — в частности, за счет роста фрахта в морские порты Турции в два с половиной раза и порты КНР в четыре раза — и вынужденный дисконт для покупателей. Принятие предложений ОАО РЖД увеличит тариф для экспорта черных металлов более чем на 30%, что «Русская сталь» называет «запретительным» уровнем.

«Русская сталь» отмечает, что в результате отмены правил недискриминационного доступа (улучшает доступ для металлургов к мощностям Восточного полигона; см. “Ъ” от 15 марта) и переориентации металлургических грузов на восток (дополнительный объем грузов ассоциация оценивает в 4 млн тонн в год) среднее тарифное расстояние, на которое перевозится экспортная продукция металлургии, резко увеличится: по оценке ассоциации, с 2,3 тыс. км до санкций до 7,9 тыс. км после. За счет этого и высокой доходности металлургических грузов для ОАО РЖД дополнительные доходы монополии составят 17 млрд руб. в год.

В «Русской стали» и ОАО РЖД от комментариев отказались.

«Если решение будет принято в действующем формате, то в перспективе двух месяцев экспорт отдельных видов металлопродукции и других экспортных товаров сократится из-за значительного роста транспортной составляющей и снижения конкурентоспособности»,— говорит источник “Ъ” среди металлургов.

Что касается внутреннего рынка, продолжает он, то совершенно неясно, каким образом предложение повышать тарифы на внутригосударственные перевозки согласуется с открытыми призывами правительства и отраслевых регуляторов сдерживать цены на продукцию. Особую озабоченность, говорит собеседник “Ъ”, вызывает отсутствие дискуссии с рынком по принимаемым решениям.

Контроль стоимости стали внутри страны распространяется и на сырье

У ОАО РЖД, кроме обслуживания валютного долга, мало расходов, напрямую зависящих от курса рубля, напоминает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он полагает, что предлагаемая индексация неоправданна, особенно с учетом планируемой докапитализации ОАО РЖД на 250 млрд руб. Монополии действительно понадобится финансовая поддержка из-за сокращения объема перевозок, но бюджетная, поскольку у экспортеров весь эффект от ослабления рубля уже нивелирован обязательной продажей валютной выручки, вынужденным дисконтом при продажах на не затронутых санкциями зарубежных рынках, а также в разы выросшими затратами на международную логистику, отмечает аналитик. Он подчеркивает, что объемы экспорта в 2022 году едва ли удастся полностью сохранить, поэтому в ключевых отраслях (нефтяной, газовой, угольной, металлургической) неизбежно сокращение производства.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин

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