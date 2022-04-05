Санкции и стрелковый спорт

7 1 мин. ...

Владимир Лисин возглавляет Международную федерацию спортивной стрельбы (ISSF). После начала спецоперации на Украине ISSF перенесла из Москвы чемпионат Европы по стендовой и пулевой стрельбе, а также отстранила россиян и белорусов от соревнований. Российские власти восприняли это как ущемление прав спортсменов РФ. Министр спорта Олег Матыцин, говоря о Владимире Лисине и главе FIDE Аркадии Дворковиче, заявил «СЭ» 30 марта, что «приоритетом должна быть защита базовых олимпийских принципов и единства спорта, в том числе недопущение политизации спорта и дискриминации спортсменов», а не «личные интересы и перспективы дальнейшего пребывания в качестве руководителя международной федерации».

Владимир Лисин считает, что позиция властей РФ только ухудшает положение спортсменов: «Здесь необходимо определиться, что мы хотим: чтобы наши спортсмены были полноправными членами международного спортивного и олимпийского движения или превратились в маргиналов с ограниченными соревновательными возможностями, то есть соревновались с теми, кто согласится».

С текущего года многие международные старты будут связаны с розыгрышем лицензий, например, на Олимпийские игры в Париже в 2024 году, поясняет бизнесмен. «Нам в обязательном порядке необходимо решать вопрос допуска спортсменов на подобные соревнования. Когда спортсмену предписано временное отстранение, это не трагедия. Гораздо проще смягчать конфликт, даже если обвинение несправедливо. А вот превращать ситуацию в поток брани и судебных процессов — это и есть несдержанность. Если же обострять ситуацию начинают госорганы, которые вообще не должны вмешиваться в деятельность общественных спортивных организаций, то ни к чему, кроме отстранения спортсменов от международных соревнований, это не приведет. Видимо, забыли, что пять наших национальных федераций уже ограничены в правах. Это гораздо более серьезная проблема, чем неучастие в текущих стартах»,— считает Владимир Лисин.

По его мнению, выход из кризиса для спорта лежит «в работе над ошибками прошлого»: нужно увеличивать внутренние соревнования, заняться резервом, спортивными школами и спортивным образованием, поменять подход к физическому воспитанию в школах с приоритетом здоровья, а не норм ГТО: «Это гораздо эффективнее, а главное, полезнее, чем политизировать спорт».