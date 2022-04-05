Как крупный бизнес комментировал ситуацию вокруг Украины

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Основатель «Русала» Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме 3 марта: «Мы с таким вызовом еще не сталкивались никогда… Можете умножить кризис 1998 года на три, чтобы понять масштабы. Выход… будет найден. Тем не менее первый шаг — достижение мира».

Президент «Норникеля» Владимир Потанин в Telegram-канале компании 10 марта: «Решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит… эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления... Скорее всего, они вернутся. Я бы сохранил для них такую возможность».

Основатель Альфа-банка Михаил Фридман в интервью Bloomberg от 17 марта: «Если представители ЕС считают, что из-за санкций я могу подойти к господину Путину и сказать ему, чтобы он прекратил военные действия… значит, те, кто принимает эти решения, ничего не понимают в том, как устроена Россия».

Заявление компании ЛУКОЙЛ от 3 марта: «Мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса».

Обращение компании НОВАТЭК от 4 марта: «Надеемся на скорейшее разрешение сложившейся трагической ситуации и выражаем искреннее сочувствие всем, кого коснулись эти события».