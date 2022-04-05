Спутниковые вещатели теряют орбиту

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«Триколор», занимающий более 70% на рынке спутникового ТВ в России, предложил распространить меры поддержки операторов связи и на спутниковых телевещателей. По оценке компании, прямые потери участников рынка в 2022 году из-за роста затрат на аренду спутниковых емкостей и модернизацию оборудования превысят 4 млрд руб. Дело в том, что расчеты за спутниковую емкость идут в евро. Если государство не распространит меры поддержки на спутниковых операторов, им придется сократить число каналов в пакетах, а также поднять цены минимум на 10–30%.

“Ъ” ознакомился с письмом гендиректора спутникового оператора «Триколор» Елены Полозовой от 29 марта в правительство, Госдуму и Минцифры. В нем предлагается распространить меры господдержки IT и телеком-рынков на спутниковых операторов. По оценке «Триколора», их прямые потери в 2022 году из-за роста затрат на аренду спутниковых емкостей и модернизацию оборудования превысят 4 млрд руб.

Среди мер, которые «Триколор» просил распространить на операторов,— механизм справедливой индексации тарифов, льготное кредитование по ставке не более 3%, обнуление налога на имущество, снижение страховых взносов, мораторий на отчисление в резерв универсального обслуживания и плановые проверки (см. “Ъ” от 19 марта). В Минцифры сообщили, что получили письмо и изучают предложения.

Гендиректор ГК «Орион» Кирилл Махновский сказал “Ъ”, что поддерживает инициативу «Триколора». Он отметил, что телевидение в России несет важную социальную функцию, будучи самым доступным и недорогим развлечением для россиян: «Компенсировать возникающие у операторов финансовые потери за счет повышения тарифов в сегодняшней ситуации затруднительно. В связи с этим поддержка отрасли со стороны государства, безусловно, необходима». В МТС (оказывает услуги спутникового ТВ), «Ростелекоме» (владеет 100% спутникового оператора РТКОММ) отказались от комментариев. В «НТВ плюс» не ответили на запрос.

По данным «ТМТ Консалтинга», объем рынка спутникового ТВ в России в 2021 году снизился на 2,4%, до 24,7 млрд руб. Количество подключенных к спутниковому телевещанию домохозяйств выросло при этом на 0,2%, до 17,2 млн. Доля «Триколора» на рынке по числу абонентов составила 71%, еще 18% занял «Орион» (бренд «Телекарта») и 6% МТС. Доля «НТВ плюс» по итогам 2021 года составила 5%.

Вещание «Триколора» и «НТВ плюс» осуществляет спутник «Экспресс-АМУ1» на частотах, часть из которых принадлежит французскому оператору Eutelsat, объяснил акционер «Ка-Интернета» Сергей Пехтерев: «Из-за снижения курса рубля увеличились затраты операторов на аренду спутниковых емкостей, так как расчет производится в евро». Кроме того, российский производитель GS Group, который собирает приставки для «Триколора», получает компоненты из Китая, также за валютный расчет, добавил эксперт. По его словам, «Триколор» не может просто поднять стоимость услуг соразмерно возросшим затратам, поскольку это приведет к оттоку абонентов. К тому же спутниковыми ТВ пользуются люди из удаленных населенных пунктов и с невысоким доходом, отметил Сергей Пехтерев.

Спутниковые операторы производят расчет за зарубежный контент и телеканалы в валюте, поэтому падение рубля на них скажется очень сильно, добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, у спутниковых операторов самый низкий средний чек среди всех провайдеров платного ТВ: «Это самый доступный способ смотреть телевидение для жителей регионов страны». Но это же делает спутниковых вещателей более чувствительными к изменению рыночных условий, отметил Денис Кусков. По его словам, если государство не распространит на них меры поддержки, скорее всего, им придется сократить количество каналов в пакетах, а также поднять цены как минимум на 10–30%.

Анастасия Гаврилюк