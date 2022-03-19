Спецоператоры связи

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Правительство утвердило практически все меры поддержки телеком-отрасли, которые Минцифры подготовило вместе с участниками рынка. Послабления коснутся льготного кредитования, снижения ставки налога на прибыль, исполнения «закона Яровой» и других важных аспектов работы компаний. Однако одна из ключевых для операторов мер поддержки — отсрочка демонтажа объектов связи, установленных вблизи социально значимых объектов,— до сих пор находится на рассмотрении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минцифры направило на утверждение в президиум правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики пакет мер поддержки телеком-отрасли, сейчас утверждены почти все предложенные меры, рассказали “Ъ” в министерстве.

В частности, в утвержденный перечень мер поддержки для операторов связи вошел годовой мораторий на исполнение российскими операторами связи требований «закона Яровой», который с 2018 года обязывает их хранить весь пользовательский трафик на своих мощностях.

Мера позволит освободить емкости систем хранения данных на 15% и снизить расходы на исполнение закона. Например, по данным отчета МТС за 2020 год, прогнозируемые расходы компании на исполнение закона с 2018 по 2023 год оценивались в 50 млрд руб.

Также меры поддержки временно снимают с операторов требования Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), предполагающие запуск LTE в малых населенных пунктах и на федеральных трассах. Согласно им, напомним, к сентябрю 2024 года операторы должны покрыть быстрым интернетом 100% населенных пунктов с населением от тысячи человек, а к сентябрю 2031 года — 99,9% федеральных автодорог общего пользования взамен на продление права использования современных частот.

Правительство одобрило и предложение по «справедливой индексации тарифов»: это даст операторам возможность повышать тарифы пропорционально инфляции (см. “Ъ” от 4 марта), снизив при этом риски претензий антимонопольных органов.

Наконец, в рамках мер поддержки отрасли операторам до конца 2024 года установят ставку по налогу на прибыль в размере 3% вместо 20% и откроют возможность льготного кредитования по ставке, не превышающей 3%.

«В связи с повышением ЦБ ключевой ставки до 20% главной мерой для операторов является льготное кредитование, в том числе по действующим кредитам с гибкой ставкой»,— считает собеседник “Ъ”, близкий к одному из игроков рынка. По его словам, все операторы имеют высокую кредитную нагрузку, всем нужны оборотные средства и свободный денежный поток для закупки оборудования и развития. «Просто заморозить инвестиционные программы будет недостаточно для работы с кредитными обязательствами»,— говорит собеседник “Ъ”.

Приостановление исполнения операторами требований ГКРЧ поможет избежать наложения штрафов от 30 тыс. до 60 тыс. руб. за каждую незаконно установленную базовую станцию с возможностью ее конфискации, добавляет гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. По его словам, таких штрафов операторам назначают достаточно много.

Не вошедшую в перечень принятых мер идею о моратории на демонтаж оборудования операторов связи Минцифры планирует доработать и включить в следующий пакет мер поддержки отрасли, рассказали “Ъ” в министерстве.

Роспотребнадзор следит за установкой на территориях социально значимых объектов оборудования операторов связи, которое потенциально может нести опасность здоровью граждан, и может потребовать демонтажа. Так, в декабре прошлого года ведомство направило операторам письмо с требованием предоставить информацию о своем оборудовании на территориях школ, детских садов для контроля за «санитарно-эпидемиологическим благополучием» (см. “Ъ” от 22 декабря 2021 года).

«Мораторий на демонтаж и перенос базовых станций и других элементов сетей был бы правильным шагом к обеспечению их равномерного функционирования»,— уверены представители «Вымпелкома». «На операторах продолжают негативно отражаться требования по демонтажу базовых станций на территориях учебных заведений, что приводит к ухудшению качества связи»,— напоминают представители МТС. «Мы видим избыточные ограничения по размещению базовых станций со стороны Роспотребнадзора. В текущей ситуации исполнять эти требования и тратить ресурсы на перенос базовых станций с одного здания на другое — непозволительное расточительство»,— считают в Tele2. В ситуации, когда у телеком-компаний возникли сложности с поставками зарубежного оборудования, мораторий на демонтаж позволил бы внести значительный вклад в обеспечение бесперебойной работы связи, говорят в «МегаФоне». В Роспотребнадзоре не ответили на запрос.

Татьяна Исакова, Анастасия Гаврилюк