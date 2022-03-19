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Коммерсантъ FM
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Спецоператоры связи

Правительство поддержит телеком-отрасль в новых условиях

Правительство утвердило практически все меры поддержки телеком-отрасли, которые Минцифры подготовило вместе с участниками рынка. Послабления коснутся льготного кредитования, снижения ставки налога на прибыль, исполнения «закона Яровой» и других важных аспектов работы компаний. Однако одна из ключевых для операторов мер поддержки — отсрочка демонтажа объектов связи, установленных вблизи социально значимых объектов,— до сих пор находится на рассмотрении.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минцифры направило на утверждение в президиум правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики пакет мер поддержки телеком-отрасли, сейчас утверждены почти все предложенные меры, рассказали “Ъ” в министерстве.

В частности, в утвержденный перечень мер поддержки для операторов связи вошел годовой мораторий на исполнение российскими операторами связи требований «закона Яровой», который с 2018 года обязывает их хранить весь пользовательский трафик на своих мощностях.

Мера позволит освободить емкости систем хранения данных на 15% и снизить расходы на исполнение закона. Например, по данным отчета МТС за 2020 год, прогнозируемые расходы компании на исполнение закона с 2018 по 2023 год оценивались в 50 млрд руб.

Также меры поддержки временно снимают с операторов требования Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), предполагающие запуск LTE в малых населенных пунктах и на федеральных трассах. Согласно им, напомним, к сентябрю 2024 года операторы должны покрыть быстрым интернетом 100% населенных пунктов с населением от тысячи человек, а к сентябрю 2031 года — 99,9% федеральных автодорог общего пользования взамен на продление права использования современных частот.

Правительство одобрило и предложение по «справедливой индексации тарифов»: это даст операторам возможность повышать тарифы пропорционально инфляции (см. “Ъ” от 4 марта), снизив при этом риски претензий антимонопольных органов.

Наконец, в рамках мер поддержки отрасли операторам до конца 2024 года установят ставку по налогу на прибыль в размере 3% вместо 20% и откроют возможность льготного кредитования по ставке, не превышающей 3%.

«В связи с повышением ЦБ ключевой ставки до 20% главной мерой для операторов является льготное кредитование, в том числе по действующим кредитам с гибкой ставкой»,— считает собеседник “Ъ”, близкий к одному из игроков рынка. По его словам, все операторы имеют высокую кредитную нагрузку, всем нужны оборотные средства и свободный денежный поток для закупки оборудования и развития. «Просто заморозить инвестиционные программы будет недостаточно для работы с кредитными обязательствами»,— говорит собеседник “Ъ”.

Как операторы связи готовят антикризисные меры

Приостановление исполнения операторами требований ГКРЧ поможет избежать наложения штрафов от 30 тыс. до 60 тыс. руб. за каждую незаконно установленную базовую станцию с возможностью ее конфискации, добавляет гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. По его словам, таких штрафов операторам назначают достаточно много.

Не вошедшую в перечень принятых мер идею о моратории на демонтаж оборудования операторов связи Минцифры планирует доработать и включить в следующий пакет мер поддержки отрасли, рассказали “Ъ” в министерстве.

Роспотребнадзор следит за установкой на территориях социально значимых объектов оборудования операторов связи, которое потенциально может нести опасность здоровью граждан, и может потребовать демонтажа. Так, в декабре прошлого года ведомство направило операторам письмо с требованием предоставить информацию о своем оборудовании на территориях школ, детских садов для контроля за «санитарно-эпидемиологическим благополучием» (см. “Ъ” от 22 декабря 2021 года).

«Мораторий на демонтаж и перенос базовых станций и других элементов сетей был бы правильным шагом к обеспечению их равномерного функционирования»,— уверены представители «Вымпелкома». «На операторах продолжают негативно отражаться требования по демонтажу базовых станций на территориях учебных заведений, что приводит к ухудшению качества связи»,— напоминают представители МТС. «Мы видим избыточные ограничения по размещению базовых станций со стороны Роспотребнадзора. В текущей ситуации исполнять эти требования и тратить ресурсы на перенос базовых станций с одного здания на другое — непозволительное расточительство»,— считают в Tele2. В ситуации, когда у телеком-компаний возникли сложности с поставками зарубежного оборудования, мораторий на демонтаж позволил бы внести значительный вклад в обеспечение бесперебойной работы связи, говорят в «МегаФоне». В Роспотребнадзоре не ответили на запрос.

Татьяна Исакова, Анастасия Гаврилюк

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