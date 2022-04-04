Железные дороги грузят новые тарифы

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Правительство может не принять предложения ОАО РЖД о повышении экспортной надбавки для грузоотправителей и резком росте тарифов на перевозку угля. Но могут быть утверждены поквартальная индексация грузового тарифа и отмена понижающих коэффициентов для угля. По расчетам участников рынка, речь идет о мерах общим объемом 160 млрд руб., что в несколько раз меньше, чем планировалось ранее. Грузоотправители подчеркивали, что экспортная надбавка будет запретительной, а перевод угля во второй тарифный класс, по оценкам аналитиков, сделает его экспорт нерентабельным по всем направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительство может принять предложения ОАО РЖД о росте тарифов на перевозку грузов, однако не в полном объеме. Как следует из проекта протокола совещания 29 марта у первого вице-премьера Андрея Белоусова, предлагается ввести с 1 мая на 2022 год ряд тарифных мер в отношении железнодорожных перевозок, кроме импортных потребительских товаров, продовольствия и строительных грузов во внутригосударственном сообщении.

В частности, речь идет о ежеквартальной индексации тарифов по формуле «индекс потребительской инфляции минус 1%», но не меньше, чем кварталом ранее. ОАО РЖД оценивало эффект от этой меры в 130 млрд руб. Также могут отменить до 1 ноября понижающие коэффициенты 0,895 (скидка 10,5%) на перевозки энергетического угля на экспорт и 0,4 (60%) за перевозки на расстояние свыше 3–3,5 тыс. км. По информации “Ъ”, отмена коэффициентов за дальность на шесть месяцев даст дополнительно около 19 млрд руб., а отмена понижающего коэффициента на тот же срок — примерно 8,5 млрд руб. Предусмотрен вариант, при котором при благоприятной внешней конъюнктуре отмену коэффициентов продлят и после 1 ноября.

В аппарате Андрея Белоусова и ОАО РЖД не пояснили, окончательны ли эти предложения. Судьба экспортной надбавки, наиболее дискуссионного пункта, не определена. Ее нет в проекте протокола, но в обновленных предложениях ОАО РЖД, которые видел “Ъ”, надбавка есть, хотя и смягченная. Ранее ОАО РЖД предлагало в формуле индексации учитывать 75% курсовых разниц и получить эффект в 100–155,7 млрд руб. (см. “Ъ” от 23 марта). Теперь речь идет об учете 50% валютного эффекта с курсом во втором квартале 100,6 руб./$, в третьем — 92,3 руб./$ и в четвертом — 86,7 руб./$, что даст общий эффект в 14,1 млрд руб. с мая по декабрь.

Отраслевые организации уже выступили против повышения тарифов, прежде всего против введения надбавки. Так, «Русская сталь» отмечала, что принятие предложений ОАО РЖД увеличит тариф для экспорта черных металлов на «запретительные» 30% (см. “Ъ” от 28 марта). Против были и в Российской ассоциации производителей удобрений.

В отношении угля ОАО РЖД предлагало более радикальный вариант, включающий также перевод его во второй тарифный класс. В целом все меры обошлись бы угольщикам до конца года в 260,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 18 марта). Перевод во второй класс привел бы к повышению тарифов на перевозку угля на экспорт на 180%. Альтернативным вариантом был рост тарифов на 32%.

От дискуссии о переводе во второй класс, который должен был дать ОАО РЖД 110,9 млрд руб., в итоге отошли, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения. По данным аналитического центра ТЭК ФГБУ РЭА Минэнерго (“Ъ” видел мартовские расчеты), такой перевод сделает экспорт угля из Кузбасса как в западном, так и в восточном направлении нерентабельным, а выпадающий экспорт российской угольной отрасли составит 131,2 млн тонн, или 59% от поставляемых за рубеж объемов. Суммарный денежный поток от экспорта угля снизится на 87%. Повышение тарифов на 32% позволяло бы экспорту из Кузбасса сохранять рентабельность только при очень высоких ценах. При сохранении же базового тарифа в 2022 году экспорт и энергетического, и коксующегося угля во всех направлениях остается рентабельным.

Наталья Скорлыгина