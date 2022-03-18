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Коммерсантъ FM
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С экспорта дорого возьмут

ОАО РЖД хочет заработать на росте сырьевых цен

ОАО РЖД предлагает заметно увеличить тарифы для экспортной промышленности, прежде всего для угля, чтобы отразить в своих доходах рост мировых цен на продукцию. За счет двух мер — отмены всех льгот для угля и введения экспортной надбавки 33,3% — монополия планирует до конца года получить 331,5 млрд руб. дополнительных доходов. Аналитики считают эту меру несвоевременной, поскольку в сегодняшней ситуации ОАО РЖД следует не забирать средства у промышленности, а просить помощи у государства.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

ОАО РЖД предлагает с 1 апреля ввести ряд тарифных мер, направленных на «адаптацию экономики железнодорожного транспорта к актуальным внешнеэкономическим условиям».

В первую очередь, сообщается в письме гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова главе Минтранса Виталию Савельеву (“Ъ” видел документ), экономически целесообразно освободить перевозки угля от избыточных тарифных преференций.

Сейчас уголь принадлежит к первому, наиболее дешевому тарифному классу и имеет ряд скидок к базовому тарифу. В его отношении действуют понижающие коэффициенты 0,55–0,75 в зависимости от дальности перевозки, а также коэффициент за дальность 0,4 при перевозке на расстояние свыше 3,3–3,5 тыс. км. Также энергетический уголь имеет дополнительный коэффициент 0,895 за тип груза (коксующийся — 1,05). Сейчас ОАО РЖД предлагает отменить скидки за дальность, а коэффициент за классность груза изменить с 0,55–0,75 на 1,346. Эти меры увеличат тарифную нагрузку на угольщиков на 180%, дав ОАО РЖД 260,8 млрд руб. дополнительной выручки до конца года.

Позиции угля на железной дороге уже пошатнулись после приостановки правил недискриминационного доступа и введения временного порядка определения очередности, вследствие чего уголь из Кузбасса и ряда регионов утратил ранее имевшийся приоритет и теперь поедет после всех других грузов (см. “Ъ” от 8 и 15 марта). Впрочем, правила пока не утверждены, их, в частности, отказалась согласовывать ФАС, следует из письма главы службы Максима Шаскольского от 14 марта (“Ъ” видел документ).

Вторая мера, которая предлагается,— введение дополнительной экспортной надбавки 33,3% для всех экспортных грузов, кроме угля и субсидируемых товаров (например, зерна).

Эта мера даст ОАО РЖД дополнительные 70,7 млрд руб. Она отражает рост стоимости доллара к 31 декабря 2021 года (42,4%). Такую корректировку предлагается делать ежеквартально в случае изменения валютного курса более чем на 10%.

Ухудшение экономической ситуации вынуждает правительство ставить на паузу крупные железнодорожные инфраструктурные проекты

Необходимость введения этих мер объясняется потребностью в выходе на безубыточность. «Ценовые котировки угля стремительно возросли практически в три раза (со $150 до $418 за тонну),— сообщается в документе.— Аналогичная тенденция роста мировых цен наблюдается и по остальным экспортным грузам». При этом ОАО РЖД от этих конъюнктурных изменений не получает экономических эффектов, что с учетом прогнозируемого сокращения темпов роста объемов перевозок, а также увеличения и удорожания кредитного портфеля влечет риски снижения финансовой устойчивости компании, говорится в письме. В нем уточняется, что сейчас компания «прогнозирует критическое падение коэффициента по покрытию процентов к уплате до уровня 2,1х при минимально необходимом 3,5х».

Источник в отрасли не исключает, что повышение тарифов возможно, но говорит, что государственный интерес в таком варианте решения прослеживается слабо: «ОАО РЖД просто потратит все вырученные средства на кванты и фантомы, а экспортеры получают сигнал, что их никто не поддержит, и заберут всю прибыль». Отобрать всю курсовую разницу — это элемент национализации экономики, полагает он, а президент только недавно возложил особые надежды на частный бизнес. «Угольщики, металлурги, нефтяники, химики — денежная опора государства, нельзя ущемлять экспортеров, иначе бизнес просто остановится и не будет платить по кредитам со ставкой свыше 20% годовых, нести все международные риски, не имея возможности зарабатывать»,— считает он.

Олег Белозеров, глава ОАО РЖД, в интервью “Ъ” 16 февраля:

«Задача ОАО РЖД — не быть ограничивающим фактором для развития экономики РФ».

Эти предложения иллюстрируют амбиции государственного монополиста заменить собой Минэкономики, говорит другой собеседник “Ъ”. «Предпосылки предлагаемой донастройки тарифов носят стихийный характер,— считает он.— В условиях массовой переориентации грузов на восток повышение тарифов будет воспринято как спекулятивная инициатива».

Власти подготовили план поддержки ТЭКа

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает решение о повышении тарифов крайне несвоевременным: оно выглядит не только недружелюбно по отношению к клиентам, которые сейчас находятся под огромным давлением из-за санкций, сокращения экспортных продаж и глобальных проблем с логистикой, но и недальновидно. Сейчас цены на уголь в Европе составляют $350–400 за тонну, отмечает эксперт, но наш уголь не только не покупают в Европе, но и ряд клиентов в Азии ограничивают закупки. Металлургическая и нефтяная отрасли также сталкиваются с масштабным сокращением спроса, и контрактация на апрель идет крайне тяжело. В сегодняшних условиях, полагает он, ОАО РЖД необходимо помогать грузоотправителям, а деньги просить у государства, которое само поймет, откуда их взять.

Наталья Скорлыгина

ОАО РЖД получит 250 млрд рублей в капитал

Правила игры

Правительство планирует докапитализировать ОАО РЖД на 250 млрд руб. в 2022 году, следует из плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. В плане, который видел “Ъ”, помимо докапитализации, также предполагается введение механизма поэтапной индексации железнодорожных тарифов на грузовые перевозки с учетом текущего уровня инфляции с корректировкой структуры тарифа, с отдельными особенностями для тарифов по перевозке товаров народного потребления, импортируемых и экспортируемых товаров. Также предполагается приостановка действия правил недискриминационного доступа (уже состоялась) и запуск секторальных программ поддержки разных видов транспорта.

Наталья Скорлыгина, Татьяна Дятел

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