Инфляцию кладут на рельсы

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается учесть динамику инфляции и валютного курса в тарифах ОАО РЖД. Предлагается ежеквартально индексировать цены с учетом растущей инфляции, монополия оценивает дополнительные доходы от этого в 130 млрд руб., а также заметно увеличить экспортную надбавку. Судя по представленной формуле, до конца полугодия надбавка может составить 23–25% против нынешних 8%. Грузоотправители подчеркивают, что «странно одновременно ограничивать расчеты в валюте и заставлять платить за перевозки с учетом курса». Эксперты называют прямую привязку транспортных тарифов «бомбой мгновенного действия».

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“Ъ” ознакомился с подготовленным ФАС проектом распоряжения правительства, в котором предлагается ежеквартально учитывать в тарифах на перевозку грузов, кроме импортных и продовольственных, отклонение реальной инфляции от прогноза на 2022 год, составляющего 5,8%. Также ФАС хочет повысить экспортную надбавку (сейчас 8% на все грузы, кроме нефтяных, алюминия и энергетических газов), отразив в ней 50% изменения курсовой разницы.

Для периода с 15 апреля по 30 июня берется курсовая разница между 16 марта и 18 февраля, что предполагает экспортную надбавку в 23,6% для нефтяных грузов, алюминия, газов, а также груженых и порожних контейнеров, и в 25,5% — для остальных грузов. По дальнейшим периодам изменение курса также будет считаться относительно 18 февраля (75,75 руб. за доллар). В ФАС от комментариев отказались.

У ОАО РЖД другие идеи.

Как следует из материалов монополии от 15 марта, которые видел “Ъ”, предлагается на 8% увеличить тарифную нагрузку на перевозки всех грузов, кроме продовольственных, и на 15,5% — на экспортные перевозки всех грузов, кроме продукции малого и среднего предпринимательства.

Дополнительные эффекты для ОАО РЖД тогда составят 130 и 100 млрд руб. соответственно (причем в случае с экспортными тарифами 100 млрд руб.— это консервативная оценка, расчетные сборы — 155,7 млрд руб.). Также ОАО РЖД предлагает увеличить расценки на перевозку угля. В компании от комментариев отказались. Но источник, знакомый с ситуацией, говорит, что ее предложения снова поменялись (об их предыдущей версии см. “Ъ” от 18 марта).

Источник среди грузоотправителей называет такой подход к тарифообразованию неконструктивным, поскольку в текущей ситуации отечественных экспортеров нужно поддерживать. Он подчеркивает, что экспортеры не всегда могут заложить курсовую разницу в конечные цены на свою продукцию, а смежные транспортные отрасли не имеют подобной компенсации, на которую претендует ОАО РЖД. Другой собеседник среди экспортеров говорит, что с точки зрения государства странно одновременно ограничивать расчеты в валюте и заставлять платить за перевозки с учетом курса.

Логика экспортной надбавки из-за падения курса рубля устойчиво укрепилась на рынке с 2008 года, говорит основатель N.Trans Lab Мария Никитина: «Другое дело, что исторически она не превышала границ тарифного коридора 13,4% и потом была снижена до 8%. Этим значениям тарифного коридора предшествовала глубокая методическая проработка, расчеты и обоснования. Сейчас решение о надбавке принимается очень поспешно. Конечно, ситуация нетривиальная, но в чем проблема для ОАО РЖД и ФАС дождаться второго квартала, посмотреть на объективные данные, определить новые цепочки поставок, оценить реальные потери и сверхдоходы экспортеров?» Возможно, основная цель, говорит эксперт,— отрегулировать растущий спрос на дефицитном восточном направлении: дать зеленый свет импорту и придержать основной массовый груз (уголь).

В схеме не учтено, что российским экспортерам все труднее продавать продукцию за рубеж, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: их ограничивают как сами санкции, так и косвенные последствия — например, отказ отдельных трейдеров и потребителей работать с РФ и вынужденный дисконт за риск у тех, кто продолжает работать.

Способность экспортеров генерировать валютную выручку сокращается, что ослабляет рубль. Сейчас курс искусственно поддерживается продажей 80% валютной выручки, и этим государство уже существенно ограничило экспортеров, говорит он. Если снять валютные ограничения, рубль ослабеет. По мнению эксперта, привязка индексации тарифа к уровню инфляции — релевантная мера, тогда как ее привязка к валютному курсу — «это бомба даже не замедленного, а мгновенного действия».

Наталья Скорлыгина