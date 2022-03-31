Параллельному импорту — широкие ворота

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Перечень товаров, для поставок которых планируется ввести параллельный импорт, то есть ввоз в РФ без разрешения правообладателей, будет максимально широк — в предварительной версии списка, с которой ознакомился “Ъ”, перечислена вся номенклатура потребительских и промышленных товаров, а также сырья, кроме сельхозпродукции. Импорт в Россию уже сократился примерно на треть — после максимальных объемов ввоза в январе-феврале. Новый режим поставок позволит компенсировать добровольный уход с рынка западных компаний, однако не решит проблемы санкционных ограничений, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с перечнем товаров, по которым Минпромторг планирует разрешить параллельный импорт (ввоз товаров без прямого разрешения владельцев брендов, сейчас ввезти товар в РФ может только правообладатель или официальный дилер). Всего в списке 72 позиции, но они охватывают максимально широкие группы товаров. В таможенной номенклатуре это группы с 26-й по 97-ю, включающие всю ввозимую продукцию — от минерального сырья до потребительских товаров, оборудования и транспортных средств, кроме сельхозпродукции (группы с 1-й по 25-ю).

Напомним, в среду правительство утвердило постановление о легализации параллельного импорта, при этом подготовка перечня продолжается — его будет утверждать Минпромторг с учетом предложений ведомств. В Федеральной антимонопольной службе заявили “Ъ”, что считают необходимым защитить локализованные предприятия, обеспечивающие непрерывное производство товаров на территории России,— ранее именно они выступали за запрет параллельного импорта. Отметим, в России, как стране ЕАЭС, действует региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак (международный принцип, напротив, позволяет ввозить оригинальные товары без разрешения производителя). Однако теперь за ввоз параллельного импорта по списку компаниям не будет грозить ответственность.

«Сейчас сотрудники таможни сверяют, есть ли компания, которая хочет ввезти товар, в списке уполномоченных лиц правообладателя,— если есть, то пропускают, если нет, то уведомляют правообладателя, а при разрешении параллельного импорта мы это делать не будем»,— пояснил первый замглавы ФТС Руслан Давыдов.

Для мониторинга таких поставок, по его словам, будут применяться специальные механизмы, в частности, могут быть автоматизированы выборки из баз данных в зависимости от статуса компании. Облегчению ввоза импорта должны способствовать и другие меры, принятые ФТС,— в частности, таможня уже пересмотрела более 200 общероссийских и 100 региональных профилей риска, контрольная нагрузка была снижена в разы, включая число досмотров. Также за счет пересмотра профилей риска расширится и «зеленая» категория участников ВЭД — примерно на 3 тыс., до 14 тыс., на эти компании приходится 80% декларирования и 90% таможенных платежей, сообщил первый замглавы службы.

Заметим, сокращение импорта в РФ уже в марте оказалось значительным — около 30%. «В январе-феврале объемы импорта были рекордными, но в марте на торговле сказались ограничения в логистике — оборот в портах Северо-Запада России снизился минимум в два раза, отправители также столкнулись с дополнительными досмотрами на таможнях европейских стран, увеличением контроля за транзитными грузами, по поставкам в порты Дальнего Востока снижение было незначительным»,— пояснил Руслан Давыдов.

Директор Международного центра конкурентного права и политики стран БРИКС при НИУ ВШЭ Алексей Иванов отмечает, что мера не является полноценным переходом на международный принцип исчерпания прав, но позволит создать альтернативные каналы поставок, особенно актуальные в случаях, когда зарубежная компания или дилер остановили поставки в РФ, а ввоз без их разрешения ограничен. Теперь импортеры смогут закупать запчасти в ОАЭ или Казахстане, что приведет к переориентации и логистических потоков — раньше поставки шли из Европы. При этом мера не решит проблемы импорта тех товаров, которые попали под санкции,— за их оборотом будут тщательно следить американские и европейские регуляторы, поэтому любая компания-поставщик также рискует попасть в черный список, отмечает господин Иванов.

Татьяна Едовина, Диана Галиева