Бренд складу не хозяин

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Минпромторг формирует перечень товаров, по которым может быть разрешен параллельный импорт, то есть ввоз без получения разрешения от правообладателя, производителя или дилера продукции. Предполагается, что изъятия коснутся «широкого перечня товаров, по которым выросли цены». В ФАС надеются, что мера позволит снизить стоимость импорта и расширить ассортимент ввозимой продукции на фоне остановки поставок зарубежными производителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минпромторг под руководством Дениса Мантурова после многолетней борьбы с импортом будет расширять окно для ввоза товаров в Россию

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Минпромторг под руководством Дениса Мантурова после многолетней борьбы с импортом будет расширять окно для ввоза товаров в Россию

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минпромторг готовит перечень товаров, по которым будет предусмотрена отмена ответственности за параллельный импорт (импорт товаров без прямого разрешения владельцев брендов, сейчас ввезти товар в Россию может только правообладатель или официальный дилер.— “Ъ”), сообщили в ведомстве. Там отметили, что в перечень войдет продукция, которая «необходима для насыщения потребительского рынка».

Заметим, сейчас договором о создании ЕАЭС в нем предусмотрен региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак (международный принцип, напротив, позволяет ввозить оригинальные товары без получения разрешения от производителя). Изменение принципа неоднократно обсуждалось на уровне ЕЭК, однако в 2018 году страны ЕАЭС отказались от идеи легализации параллельного импорта в союзе в пользу «гибридного» режима — он предусматривал разрешение ввоза товаров без согласия правообладателя не повсеместно в ЕАЭС, а в отдельных странах и на отдельные позиции товарной номенклатуры, при этом вопрос наказания за ввоз параллельного импорта остается в ведении национальных правительств. Сейчас вопрос утверждения исключений обсуждается и на площадке ЕАЭС — по данным “Ъ”, страны уже выразили готовность поддержать введение исключений.

В ФАС ждут, что легализация параллельного импорта будет способствовать снижению цен на импортные товары. «Рассматривается широкий перечень, должны быть включены в том числе товары массового спроса, по которым выросли цены»,— сообщили “Ъ” в службе. При этом для компаний, осуществивших инвестиции в производство в России и продолжающих производство продукции, в ФАС предлагают сохранить право запрещать альтернативные поставки независимыми импортерами.

«Норма (о запрете параллельного импорта.— “Ъ”) использовалась крупными международными компаниями, чтобы разрешать ввоз товара одним импортерам и препятствовать другим без объективных оснований, что приводит к ограничению конкуренции и монополизации рынка, позволяет официальным импортерам манипулировать ценой и ассортиментом, а в настоящее время в случае отказа от поставки продукции на территорию РФ может привести к дефициту социально значимой и востребованной потребителем продукции», пояснили свою позицию в ФАС.

Заметим, ранее против разрешения параллельного импорта выступали в первую очередь иностранные компании, локализовавшие свое производство. Так, в Ассоциации европейского бизнеса ранее заявляли, что компании—члены ассоциации не поддерживают легализацию как полностью, так и частично (на отдельные категории товаров), так как она «противоречит долгосрочным интересам России и других стран ЕАЭС и негативно влияет на инвестиционный климат, тем самым препятствуя дальнейшему развитию промышленности и локализации иностранных производств». Указывали в АЕБ и на риски увеличения импорта контрафактной продукции, в том числе лекарств. В ФАС же приводят позиции импортеров медтехники и автозапчастей, которые ссылаются на трудности с получением разрешений от правообладателей, а в случае с автопромом — на остановку поставок и продажу дистрибуторами остатков со складов, что «несет серьезный риск остановки российского парка транспортных средств по причине невозможности его обслуживания».

Параллельный импорт в текущих условиях является необходимостью, так как многие компании, у которых было право на ввоз продукции, прекратили поставлять запчасти, оборудование, компьютеры, технику, отмечает учредитель «VIG Транс» Игорь Ребельский. Мера позволит российским импортерам переориентироваться на другие рынки, чтобы продолжить поставки, ожидает эксперт. «Это означает, что есть, например в Азии, ряд производителей, имеющих представительства там, которые, возможно, будут готовы отгружать в Россию»,— говорит он.

Татьяна Едовина, Диана Галиева