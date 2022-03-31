Масштабы недружественной зависимости

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Исследование места «недружественных» стран в структуре внешней торговли и иностранных инвестиций в РФ аналитиками УК «Локоинвест» показывает — в 2021 году на них приходилось больше половины всего экспорта и импорта, от 50% до 70% ввоза продукции машиностроения, металлов, деревообработки и химии и более 30% остальных крупных групп товаров. На эти страны приходилось и 75% всех прямых иностранных вложений в страну, больше всего из которых было ориентировано на сектора, обеспечивающие около 50% в ВВП и 40% занятости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ясность в оценки масштабов взаимной торговли и инвестиций России и «недружественных» стран, которые присоединились к экономическим санкциям против Москвы, вносит свежая работа аналитиков управляющей компании «Локоинвест» — в 2021 году на такие страны приходилось 56% экспорта и 54% импорта — против 16% и 23% соответственно на страны БРИКС и 13% и 10% — на государства СНГ. «Недружественные» страны получали порядка двух третей экспорта РФ энергоносителей и металлов, около трети продукции химии, деревообработки и прочих отраслей. Они же поставляли от 50% до 70% всего импорта машиностроения, металлов, деревообработки и химии и около 30% — прочего импорта за исключением одежды, обуви и базовых потребительских товаров. Страны же БРИКС по самым крупным статьям экспорта (продовольствие, сельское хозяйство, сырье и металлы — 87% всех поставок в них) и импорта (продовольствие, сельское хозяйство, химия, машины и оборудование — 79%) обеспечивали всего порядка 20% торговли. Исключением в поставках в страны БРИКС являлась древесина (38% ее российского экспорта), а их поставки в РФ составляли половину всего ввоза одежды, обуви (50%) и кожи и меха (52%). «Нарушения в глобальных цепочках поставок уже значимо влияют на инфляцию в мире. С одной стороны, это повышает доходы от экспорта. С другой — это означает удорожание/ухудшение качества импортных товаров и услуг, зависимости от которых быстро не сократить»,— отмечают авторы исследования.

Заметим, ранее “Ъ” уже приводил данные исследования Института Гайдара, ИНП РАН и ЦМАКП о критической зависимости российской промышленности от импорта сырья, комплектующих и оборудования (см. “Ъ” от 22 марта). В последнем случае, даже несмотря на дороговизну западного импорта, компании готовы были платить за него из-за низкого качества китайских аналогов и отсутствия их в России. Ввоз параллельного импорта, который вчера частично разрешен правительством, сделает такое оборудование и комплектующие, как и их обслуживание, еще дороже. «Проблемы с обслуживанием/доступом к наиболее современному оборудованию/технологиям негативно скажется на производительности труда, которая важна для динамики реальных зарплат»,— отмечают в «Локоинвест».

На «недружественные» страны в 2021 году пришлось и 75% всех прямых инвестиций (ПИИ) в Россию — а также 91% всех ПИИ и 87% портфельных инвестиций из РФ за границу. «Точно оценить долю иностранных компаний в агрегированных отраслевых показателях сложно. Мы сравнили накопленный объем ПИИ с отраслевой добавленной стоимостью и стоимостью основных фондов»,— поясняет директор по инвестициям «Локоинвест» Дмитрий Полевой. Наиболее значимое участие прямых инвесторов из таких стран было обнаружено в секторах, обеспечивающих 50% ВВП и 40% занятости в стране. Так, в добыче накопленный объем ПИИ обеспечивал почти 30% добавленной стоимости и более 20% стоимости основных фондов; в обработке — более 40% и 20% соответственно; в торговле — 50% и 80%; в финансах и страховании — 104% и порядка 70%, а в профессиональной, научной и технической деятельности — 35% и 40%. «Значительная часть ПИИ из РФ в "недружественные" страны — это локальные деньги, часть из которых потом возвращалась обратно. В новых условиях снижение этого оттока может поддержать доступность капитала внутри страны»,— полагают авторы исследования.

Алексей Шаповалов