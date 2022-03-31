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Коммерсантъ FM
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Промышленникам пока не до мобилизации

Мониторинг деловой активности

Росстат представил первые оценки деловой активности в промышленности после разворачивания военной операции РФ на Украине. Результаты опроса 4,2 тыс. крупных и средних обрабатывающих и добывающих компаний в марте 2022 года продемонстрировали снижение предпринимательской уверенности в добыче и обработке с учетом сезонности — до 0,5% и минус 2,6% соответственно (см. график). Оценки текущей экономической ситуации на предприятиях ухудшились сильнее (здесь и далее сезонность не снята): так, ситуацию считают благоприятной 11% добывающих и 10% обрабатывающих предприятий (13% и 14% месяц назад), число пессимистичных оценок выше — 13% и 17% соответственно. Ожидания компаний на ближайшие полгода более оптимистичны — на улучшение рассчитывают 18% и 21% компаний в добыче и обработке, однако баланс оценок заметно обвалился по сравнению с февральским замером.

Ухудшение деловых настроений в промышленности на днях показал и индекс прогнозов в промышленности Института Гайдара, зафиксировавший максимальный уровень пессимизма в ожиданиях компаний с 1995 года. Спад обеспечили прогнозы спроса, выпуска и найма сотрудников, возросшие инфляционные ожидания (см. “Ъ” от 25 марта). Результаты опроса Росстата эти данные подтверждают. Так, компании стали реже сообщать о планах нарастить выпуск — баланс оценок динамики показателя составил 8% и 12% для добычи и обработки против 12% и 25% в феврале. Средний уровень загрузки производственных мощностей составил 58% и 61% соответственно, при этом 89% респондентов уверены, что производственные мощности удовлетворят недостаточный спрос на их продукцию, 5% и 9% респондентов указывают на избыточность мощностей. Отметим, что прогнозы спроса, характеризующие портфель заказов предприятий, за месяц ухудшились незначительно, но баланс оценок по-прежнему находится в отрицательной зоне и составляет минус 14% в добыче и минус 26% в обработке.

По мнению компаний, наибольшее давление на рост производства оказывает неопределенность экономической ситуации — этот фактор активно влияет на поведение бизнеса с начала пандемии COVID-19, однако тогда власти сглаживали «ковидные» шоки выпуском оперативной статистики, показывавшей влияние антикризисных мер на экономику. В условиях санкционного шока Банк России от публикации опережающих индикаторов отказался.

Диана Галиева

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