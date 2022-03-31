США поудобрели к российской химии

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США через месяц после введения первых санкций в отношении России решили обезопасить себя от дефицита химической продукции. Страна приравняла российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

Как пояснили “Ъ” собеседники в отрасли, выданная лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами. По мнению источников “Ъ” в российских производителях, решение США можно считать важным сигналом. «Документ Минфина имеет экстерриториальный характер, то есть ему, скорее всего, будут следовать все американские союзники»,— считают собеседники “Ъ”.

По их мнению, причиной решения США стал начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России. С 1 марта три крупнейших морских контейнерных перевозчика — швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM — остановили перевозку грузов из России. И, как говорят источники “Ъ” среди трейдеров химической продукции, хотя сейчас поставки в целом налажены с помощью более мелких судов из стран, не применявших к России санкций, экспортеры сталкиваются с тем, что потребители в Европе пытаются избежать рисков, связанных с закупкой российских удобрений.

При этом они отмечают, что почти сразу после публикации новой лицензии Вашингтона «продажи пошли легче». На химическом рынке рассчитывают, что документ поможет наладить привычную логистику, поскольку MSC и Maersk заявляли, что запрет на перевозки из РФ не будет распространяться на товары первой необходимости и гуманитарные грузы, к которым теперь отнесены удобрения. Некоторые собеседники “Ъ” надеются, что в дальнейшем США и ЕС могут отменить даже действующие пошлины в отношении российских удобрений.

В США с января 2022 года действуют антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь из России (для «Акрона» — 9,66%, «Еврохима» — 9,84%).

Аналогичные меры с осени 2019 года действуют в Европе: €27,77 на тонну для «Еврохима» и €42,47 — для «Акрона» и остальных производителей из РФ. Также в апреле 2021 года Вашингтон ввел пошлины на импорт фосфорсодержащих удобрений из России: для «Фосагро» они установлены на уровне 9,19%, для «Еврохима» — 47,05%, для остальных производителей из РФ — 17,2%.

Европа сильно зависит от поставок химии из РФ, получая 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия. В США доля российских поставок в общем объеме импорта составляет 6% по калию, 20% по диаммонийфосфату и 13% по карбамиду. В то же время, отмечает один из источников “Ъ”, сама Россия, если поставки на Запад все же не наладятся, может перенаправить свои объемы на рынки Азии. Произойдет изменение товарных потоков, так как производители, которые традиционно поставляли на азиатские рынки, заменят Россию в Европе и США. Но этот процесс может занять шесть—девять месяцев, в течение которых будет наблюдаться дефицит в Европе и США. В то же время особого профицита в текущих условиях в Азии не будет, так как там создаются запасы.

Мария Любимова, руководитель практики «Международный арбитраж и трансграничные споры» коллегии адвокатов «Регионсервис», отмечает, что лицензия США показывает, что принятые ранее меры по полному блокированию экономического обмена между Россией и США могут быть смягчены, прежде всего в наиболее чувствительных сферах. Эксперт отмечает, что события последнего месяца наглядно показали зыбкость любых правовых конструкций и возможность тем или иным способом пересмотреть любые зафиксированные ранее договоренности во всех сферах деятельности общества. Поэтому, добавляет она, это решение может быть изменено так же легко, как и принято.

Ольга Мордюшенко