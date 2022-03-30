От молока до ипотеки

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Белый дом утвердил 30 марта очередной набор антикризисных мер, обсуждавшихся властями на протяжении последних двух недель. Среди них — увеличение лимитов льготной ипотеки на жилье в новостройках с новой ставкой в 12% годовых, отсрочка маркировки молочной продукции для фермеров, увеличение доли авансирования госконтрактов с максимальных 30% до 50–90%. Также правительство утвердило постановление о легализации параллельного импорта — списка товаров, ввоз которых будет разрешен в обход правообладателей, пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство полно решимости обеспечить мерами поддержки все нуждающиеся в этом отрасли (на фото — премьер-министр Михаил Мишустин)

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Правительство полно решимости обеспечить мерами поддержки все нуждающиеся в этом отрасли (на фото — премьер-министр Михаил Мишустин)

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Уже четвертый, по подсчетам Белого дома, пакет антикризисных мер в среду был рассмотрен президиумом правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики. Речь, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, идет примерно о 20 мерах. В частности, утверждено постановление правительства о пересмотре параметров льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках — ставка изменена с ранее действовавшей в 7% до 12% годовых (пока сложно сказать, изменились ли они в реальном измерении), кредитный лимит — с 3 млн до 12 млн руб. (в Москве и области, в Санкт-Петербурге и области) и до 6 млн в остальных регионах. Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что теперь под программу подпадают почти три четверти предлагаемых к продаже квартир в новостройках. Он ожидает, что во втором квартале банки выдадут более 50 тыс. кредитов на сумму 300–350 млрд руб. (с апреля 2020 года выдано 740 тыс. кредитов на 2,2 трлн руб.).

Отметим, что эксперты со скепсисом относятся к кредитной активности граждан по этой программе — из-за резкого роста процентной ставки. Они ожидают, что спрос скорее сместится на семейную ипотеку, параметры которой не изменились (6%; см. “Ъ” от 24 марта). Судя по тексту принятого постановления, ожидают этого и в правительстве — объем субсидируемых льготных кредитов в рамках семейной ипотеки увеличивается с 1,68 трлн до 2,75 трлн руб., по ипотеке на новостройки — с 2,4 трлн руб. лишь до 2,55 трлн руб.

Для застройщиков, работающих с государством, правительство на 2022 год утвердило увеличенное авансирование по контрактам — сейчас предоплата составляет не более 30% от их суммы, и подрядчики для выполнения работ вынуждены брать кредиты.

Отметим, за время обсуждения эта инициатива несколько изменилась. Если ранее заявлялось об увеличении предоплаты до 50–80% (см. “Ъ” от 16 марта), то теперь допускается авансирование в размере от 50% до 90% при условии казначейского сопровождения (без него максимальный размер аванса составит 50%). Касаться это будет только федеральных госконтрактов — регионам рекомендуется принять аналогичные решения.

Среди других поблажек — отсрочка на год внедрения обязательной маркировки молочной продукции для фермеров (до 1 декабря 2023 года). До этой даты предприятия общепита, школы и детские сады освобождаются от обязанности направлять данные о закупке молока и бутилированной воды в систему мониторинга. Продовольственные магазины освобождаются от этого до 1 сентября 2022 года (о проданной «молочке») и до 1 марта 2023-го (о воде). Как пояснил Михаил Мишустин, это поможет снизить риски сбоев при поставках, а заодно и административную нагрузку на бизнес «в столь непростой период».

Нормативное закрепление в среду получили и планы по легализации параллельного импорта — ввоза товаров в Россию любой организацией, а не только правообладателями. Минпромторг по предложению ведомств сформирует перечни таких товаров — ранее сообщалось, что они уже готовятся (см. “Ъ” 29 марта). Речь идет в основном о продукции массового спроса, поставки которой осложнились из-за проблем логистики и ухода зарубежных компаний с рынка РФ. Как это будет работать, до конца пока не ясно. Представленная Белым домом конструкция, отмечает директор Международного центра конкурентного права и политики стран БРИКС при НИУ ВШЭ Алексей Иванов,— «суррогат, имеющий временное действие». Сам по себе запрет параллельного импорта сохраняется — как минимум через существующие меры таможенного контроля, говорит эксперт. По его мнению, «режим селективного определения на уровне министерства перечня товаров, который может меняться, лишает импортеров возможности планировать работу и выстраивать логистические цепочки».

Евгения Крючкова