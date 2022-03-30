Ипотека проставилась льготникам

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Средний уровень ставок по ипотеке у двадцати крупнейших на этом рынке банков превысил 21% годовых. В результате основная часть заявок поступает на кредиты на льготных условиях, что поддерживает рынок новостроек. По оценкам банкиров, доля льготных кредитов достигнет 80–90%, хотя в конце прошлого года на них приходилась только четверть общих выдач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Банки продолжают ухудшать условия ипотечных кредитов. Как следует из данных «Русипотеки», во второй половине марта ставки повысили Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, «Уралсиб», Азиатско-Тихоокеанский банк и Совкомбанк. Повышение составило 1,4–11 процентных пунктов, до 18,9–24,5% годовых. За последний месяц ставки по ипотеке выросли у 19 банков из топ-20 на этом рынке.

За основу анализа «Русипотека» берет ипотечные кредиты для клиентов «с улицы» с первоначальным взносом 30% на 15 лет. Сейчас максимальный уровень ставок по банкам из топ-20 у Россельхозбанка — 24,8% годовых для вторичного рынка и 25% на новостройки. Близкий уровень ставок в Газпромбанке и Росбанке — по 24,5% годовых. Средняя ставка, по оценке «Русипотеки», среди топ-20 банков на вторичном рынке сейчас составляет 20,96%, на первичном — 21% годовых.

На этом фоне банкиры наблюдают падение спроса и выдач. Банк «Дом.РФ» в период с 25 февраля по 25 марта выдал по коммерческим (не льготным) ипотечным программам на 30% меньше кредитов, чем за сопоставимый период прошлого года, говорит директор розничных продуктов Евгений Шитиков. «Количество заявок сократилось по сравнению с началом года примерно вдвое, что связано с ростом ставок, увеличением цен на недвижимость, а также с неуверенностью граждан в своей платежеспособности»,— сообщил зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов.

Растут заявки в основном по льготным программам. Так, в Сбербанке в марте выдачи льготной ипотеке увеличились к февралю более чем на 50%, в ВТБ — на треть. В Промсвязьбанке с начала марта среднее количество заявок на кредиты в рамках госпрограмм выросло более чем на 70%, а их доля в общем объеме выдач удвоилась, отметила начальник управления ипотечных продаж Татьяна Чернышева. В РНКБ отмечают «стабильный спрос на льготные ипотечные кредиты как в феврале, так и в марте». В Абсолют-банк заявки на ипотеку вне льготных программ «также поступают», но в основном кредиты оформляются на небольшие суммы, до 1 млн руб., говорит господин Павлов.

В результате, несмотря на высокий уровень ставок, который уже сработал на охлаждение спроса, банки, которые в конце февраля просто приостанавливали выдачу ипотеки, возвращаются на рынок. Так, Совкомбанк с 28 марта возобновил выдачу классической ипотеки, а еще раньше — с 13 марта — и выдачи льготных кредитов.

Банкиры считают, что тренд на увеличение доли льготных кредитов продолжится. Их ожидания в том числе связаны и с новой программой льготных кредитов для IT-специалистов (еще нет постановления правительства с утвержденными параметрами). По оценке Антона Павлова, львиная доля кредитов — около 80–90% — в ближайшие месяцы будет выдаваться именно по льготным программам. Поэтому на вторичном рынке недвижимости с учетом высоких ставок по ипотеке произойдет охлаждение продаж, ожидают в ВТБ. «Сейчас спрос в основном стимулирует льготная ипотека. Мы ожидаем, что в этом году спрос на программы с господдержкой, даже при новых ставках, будет высоким»,— говорит госпожа Чернышева.

По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, выдачи ипотеки пострадали как по причине того, что граждане не готовы брать настолько дорогие кредиты, так вследствие ужесточения банками требований к потенциальным заемщикам. «Даже та часть населения, у которой есть какие-то накопления, заняла выжидательную позицию до тех пор, пока ставки не снизятся»,— отмечает она.

Ольга Шерункова