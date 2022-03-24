Рубль на рубль, кирпич на кирпич

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Правительство вчера представило новые способы поддержки строительного сектора: для удержания спроса сохраняются условия большинства льготных ипотечных программ, ставки по льготной ипотеке на покупку жилья в новостройках при этом поднимаются с 7% до 12% — но и лимиты программы расширяются. Застройщикам для продолжения реализации проектов также обещано субсидирование ставок по кредитам — с текущих 23–30% до 15%. В ближайшее время ожидается принятие решения по увеличению авансирования в строительном госзаказе, пока же возможность корректировки стоимости госконтрактов продлена до конца 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительные власти во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным намерены организовать встречу спроса и предложения жилья на высоком уровне

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Строительные власти во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным намерены организовать встречу спроса и предложения жилья на высоком уровне

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новый блок мер поддержки строительства, представленный вчера президенту, предполагает нерегуляторные меры воздействия на рынок жилья для удержания прошлогодних темпов ввода (92,6 млн кв. м) за счет стимулирования спроса и предложения. Поддержка спроса на жилье, как следовало из выступления вице-премьера Марата Хуснуллина, по-прежнему будет обеспечиваться за счет льготных программ ипотечного кредитования. В 2021 году, напомнил чиновник, было выдано 1,9 млн ипотечных кредитов на 5,7 трлн руб. (средняя ставка составила 5,7%), в целом же ипотечный портфель оценивается в 13 трлн руб. (11% ВВП). Как сообщил вице-премьер, три льготные программы сохранятся в неизменном виде: сельская ипотека под 3% годовых, дальневосточная под 2% и семейная под 6%. Изменения затронут только программу льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках — с текущих 7% ставка по ним с 1 апреля будет увеличена до 12%.

Одновременно увеличивается и кредитный лимит — если сейчас для всех регионов он составляет 3 млн руб., то теперь для Москвы, Мособласти, Санкт-Петербурга и Ленобласти его поднимут до 12 млн руб., а в остальных субъектах РФ — до 6 млн руб.

Такие же лимиты были зафиксированы на старте программы — и затем снижены при ее продлении в середине 2021 года, что сократило интерес к этому продукту. Сроки программы пока не продлеваются — она по-прежнему действует до 1 июля. «Будем смотреть, как эта программа заработает, и при необходимости корректировать»,— отметил Марат Хуснуллин.

После резкого повышения ключевой ставки ЦБ 28 февраля с 9,5% до 20% годовых банки фиксировали новый скачок спроса на льготные программы. Наибольший интерес, как и прежде, граждане проявляли к семейной ипотеке, а после нее — к ипотеке на новостройки. Теперь эксперты ожидают сокращения спроса на ипотеку на новостройки в пользу неизменных льготных программ.

Для стимулирования предложения правительство предлагает прямо поддержать застройщиков субсидированием ставок по кредитам — для проектов с низким объемом наполнения будет компенсироваться до 15% при текущей стоимости заемных средств в 23–30% годовых, что позволит стройкам привлечь 600 млрд руб. Примерно в такую же сумму сейчас оценивается разрыв между объемами аккумулированных на эскроу-счетах средств (3,2 трлн руб.) и объемами проектного финансирования (2,6 трлн руб.) — по «более эффективному» использованию этой разницы правительство совместно с ЦБ пока готовит предложения. Речь, видимо, идет о возможности поэтапного раскрытия эскроу-счетов — «антикризисным» законом правительству дано право вводить такую меру (сейчас девелоперы получают их только после завершения проекта). Как отмечал ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин, вопрос прорабатывается, но говорить о параметрах раскрытия пока рано.

Отдельный блок мер касается госстроек — в основном он предусматривает стабилизацию финансового положения подрядчиков. Как сообщалось ранее, речь здесь идет о введении обязательного авансирования в 50–80% от цены госконтрактов (для капремонта — от 30%; см. “Ъ” от 16 марта). По словам Марата Хуснуллина, постановление будет выпущено правительством в ближайшие дни. Вчера же Белый дом сообщил о продлении возможности увеличения цен госконтрактов стоимостью от 1 млн руб. (максимум на 30%) из-за удорожания стройматериалов — мера была рассчитана до конца 2021 года, но продлена на год.

Евгения Крючкова