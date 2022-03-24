Рублю не хватило газа

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Валютный рынок растерял импульс, который придало ему сделанное 23 марта заявление президента РФ о планах ввести расчеты за экспорт газа в рублях. Биржевой курс доллара в четверг 24 марта закрепился на уровне 97 руб./$, что всего на 74 коп. ниже значений закрытия среды. Устойчивому укреплению рубля мешают сохраняющиеся санкционные риски, а также увеличение скидки по цене российской нефти Urals к североморской Brent.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В четверг, 24 марта, участники валютного рынка вновь предприняли попытку вернуть курс доллара к уровню 95 руб./$, но безрезультатно. Накануне на фоне сообщений о переводе газовых контрактов на рубли курс доллара на Московской бирже опускался до отметки 94,98 руб./$, однако закрылся на отметке 97,74 руб./$ (см. “Ъ” от 24 марта). В ходе торгов четверга курс доллара опускался до отметки 95,5 руб./$, однако удержаться на достигнутой позиции также не удалось. И по итогам основной сессии курс закрылся на отметке 97 руб./$. При этом курс евро снизился до 106,8 руб./€ — минимального значения с конца февраля.

Уверенному укреплению рубля мешают сохраняющееся санкционное давление на российские компании, банки и их собственников, а также слабая динамика цен на российскую нефть Urals. В ходе торгов четверга ее стоимость снижалась на 3%, до $88 за баррель. Сопоставимое снижение продемонстрировала стоимость нефти Brent, но она отошла только к отметке $118 за баррель. В итоге спред между европейскими сортами нефти вновь обновил максимальное значение. По словам главного аналитика ПСБ Егора Жильникова, широкий спред в котировках между нефтью Urals и Brent ограничивает укрепление национальной валюты.

Вместе с тем участники рынка отмечают, что потенциал роста рубль исчерпал еще в конце прошлой недели, только решение о переводе продаж газа за рубли смогло оживить рынок.

«Если удастся реализовать данное решение, это позволит уменьшить воздействие санкционных ограничений на внешнеторговые операции»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Соответственно, снижается вероятность заморозки валютной выручки или неоплаты поставленного газа. Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин не исключает того, что впоследствии аналогичное решение может быть применено к прочим экспортным поставкам.

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Немного добавило позитива участникам валютного рынка возобновление после месячного перерыва торгов акциями, которые открылись уверенным ростом котировок. Тем самым не оправдались опасения, что первый торговый день завершится бегством инвесторов из рисковых активов. «Фондовый рынок постепенно возвращается к нормальному функционированию. Под контролем регулятора массовых распродаж здесь не происходит, что также является сигналом к нормализации после шоков»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В ближайшей перспективе мера по продаже газа за рубли продолжит оказывать поддержку рублю, но этот эффект скорее будет носить локальный характер. По словам Егора Жильникова, нововведение может отразиться на снижении спроса на отечественные энергоносители в Европе. В четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги заявили, что переход на расчеты за природный газ в рублях противоречит действующим контрактам. В таких условиях возможно дальнейшее ухудшение новостного фона, что будет нервировать инвесторов. «Основные болезненные санкции, вероятно, уже введены, но это не исключает локальных ударов со стороны вторичных ограничений, а также контрмер РФ»,— считает Владимир Евстифеев. В краткосрочном периоде наиболее вероятным выглядит диапазон 90–100 руб./$, считают аналитики.

Виталий Гайдаев