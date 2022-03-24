Газу включают рублильник

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Россия требует от Европы начать платить за российский газ в рублях: Владимир Путин поручил «Газпрому» в недельный срок внести соответствующие правки в соглашения. Ключевые покупатели, например, Австрия и Германия, уже выразили протест, подчеркивая, что это является нарушением контрактов. Неясно, согласятся ли европейские компании перейти на рубли, хотя прямо сейчас они не могут отказаться от газа из РФ. Мнения о том, насколько мера поможет укрепить рубль, расходятся. Пока она выглядит скорее попыткой заставить ЕС взаимодействовать с российским финансовым сектором, несмотря на санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Идея России перейти на рубли в расчетах за газ оставила европейских покупателей в недоумении

Фото: Александр Марголин, Коммерсантъ Идея России перейти на рубли в расчетах за газ оставила европейских покупателей в недоумении

Фото: Александр Марголин, Коммерсантъ

Президент Владимир Путин заявил, что Россия начнет продавать газ «недружественным странам» в рублях, то есть собирается «отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют».

Из числа «недружественных» российский трубопроводный газ получают страны ЕС, Великобритания и Швейцария, в виде СПГ — Япония, Южная Корея и Сингапур. По словам Владимира Путина, мера стала ответом на «нелегитимные решения» по заморозке российских золотовалютных резервов: «Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах… Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли».

После этого заявления спотовая цена на газ в Европе на хабе TTF подскочила в полтора раза — до $1,48 за 1 тыс. кубометров, следует из данных ICE Futures, хотя затем снизились до $1,27 тыс.

Владимир Путин поручил правительству и ЦБ в течение недели определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа, а «Газпрому» — в этот же срок внести соответствующие изменения в газовые контракты. Остается неясным, распространится ли требование также на поставки СПГ, который продают как «Газпром», так и НОВАТЭК.

Как следует из проспекта евробондов «Газпрома» от 27 января, 58% продаж природного газа в Европу осуществлялись в евро, 39% — в долларах, до 3% — в фунтах стерлингов. После 2014 года «Газпром» стал включать в новые контракты опцию по платежам за российский газ не только в евро и долларах, но и в рублях. Правительства Сербии, Молдавии и Болгарии подтвердили, что их контракты уже рассчитаны на платежи в рублях и проблем с оплатой не возникнет. Власти Болгарии заявили, что готовы к таким расчетам.

Однако большая часть контрактов, по данным “Ъ”, не содержит подобной оговорки, и «Газпрому» придется экстренно договариваться с клиентами в индивидуальном режиме.

Это также приведет к напряженности с платежами в ближайшие месяцы, повышая риски перебоев с поставками газа.

Австрийская OMV уже заявила, что продолжит платить за российский газ в евро, поскольку другой договорной базы нет. О своем «замешательстве» сообщили в немецком отраслевом объединении Zukunft Gas. Министр экономики Германии, крупнейшего потребителя российского газа, Роберт Хабек заявил Bloomberg, что обсудит оплату в рублях с другими странами ЕС, однако, по его мнению, такое требование является нарушением контрактов со стороны «Газпрома». Проблема платежей за газ может быть обсуждена 24 марта на саммите ЕС.

Вопрос соблюдения долгосрочных контрактов важен, поскольку требование об оплате в рублях может дать некоторым клиентам «Газпрома» повод расторгнуть их. В противном случае клиентам пришлось бы покупать как минимум объемы газа по take-or-pay, совокупный размер которого для стран ЕС составляет около 120 млрд кубометров (для сравнения: общий экспорт «Газпрома» в ЕС в 2021 году — 145 млрд кубометров).

Видимо, российские власти рассчитывают, что страны ЕС, будучи не в состоянии сейчас отказаться от российского газа, вынуждены будут перейти на оплату в рублях.

По данным МЭА, в 2021 году ЕС импортировал 155 млрд кубометров российского газа (с учетом СПГ), или около 40% от общего потребления газа в Европе. В ответ на военную операцию на Украине Еврокомиссия предлагает разработать план поэтапного отказа от всех видов ископаемого топлива из РФ к 2027 году. По оценке Екатерины Колбиковой из Vygon Сonsulting, в феврале поставки газа «Газпрома» в страны ЕС и Великобританию составили около 9 млрд кубометров. Предварительно, по ее расчетам, в феврале эти страны могли заплатить порядка $7–7,5 млрд за российский трубопроводный газ.

Если хотя бы некоторые европейские компании согласятся перейти на рубли, технически схема выглядит просто, объясняют “Ъ” в одном из банков: компания открывает валютный счет в российском банке, не находящемся под санкциями, конвертирует валюту в рубли, а потом платит ими по контракту. «Таким образом перекладываются риски и расходы валютных платежей с нас на них. Логика такая — зачем нам ваши доллары, если вы нам их замораживаете и блокируете»,— говорит другой собеседник “Ъ”.

Также у импортера будет возможность и купить офшорные рубли: например, Deutsche Bank может открыть рублевый счет в Германии. Кроме того, нерезиденты могут купить российские рубли для расчетов по таким контрактам и на Московской бирже. Однако обозначить режим таких операций в ближайшем будущем должен регулятор, и участники рынка ждут описания механизма: где и как такие счета будут открывать такие компании.

На курс рубля мера вряд ли повлияет, поскольку спрос и предложение не изменятся, полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов (есть и другой взгляд, см. «На бирже ждут газодолларов»). «Все экспортеры и так обязаны продавать 80% валютной выручки, если теперь вместо этого покупать рубли для контрактов по газу будут сами иностранцы, то для рынка ничего не изменится»,— говорит и главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса», 23 марта: «Раз такое началось по всей стране, мы тоже теперь все внешние контракты будем заключать в рублях».

Большинство аналитиков считают, что эта мера, по существу, аналогична увеличению нормативов продажи валютной выручки с 80% до 100% в отношении «Газпрома». Но норма в 80% не абсолютна, из нее есть исключения для обслуживания внешнего долга и отдельных проектов. К примеру, общий долг «Газпрома» составлял около $66 млрд на конец третьего квартала 2021 года и на 77% номинирован в валюте — соответственно, если компания лишится большей части валютной выручки, ей придется конвертировать рубли обратно в валюту для погашения обязательств.

Цена «политического престижа» от формального расширения рублевой зоны вряд ли сопоставима с увеличением издержек при внешнеторговых операциях (риски более волатильной и уязвимой валюты торговли в них будут заложены). Неизвестен механизм, который при «переходе на рубли» даже оплаты всего сырьевого экспорта РФ может «обрушить евро и доллар», что бы под этим ни подразумевалось. Пока что требование платить за российский газ рублями выглядит как попытка заставить ЕС взаимодействовать с российским финансовым сектором, несмотря на введенные санкции.

Татьяна Дятел, Ольга Шерункова, Дмитрий Бутрин, Юрий Барсуков