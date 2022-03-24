Убытки по гибкому курсу

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Небольшие участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) стали активно жаловаться на Тинькофф-банк из-за невыгодного курса обмена при обязательной продаже части валютной выручки. Эксперты полагают, что страдать могут и крупные клиенты, хотя к ним отношение «более аккуратное». В нормативных актах ЦБ нет указания на курс реализации валюты. Однако юристы отмечают, что эти акты требуют оперативного уточнения, в том числе в отношении ответственности банков.

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Во второй половине марта некрупные участники ВЭД, в том числе ИП, начали массово жаловаться на намеренное затягивание мероприятий валютного контроля и продажу валютной выручки по крайне невыгодному курсу в Тинькофф-банке. В частности, на форуме banki.ru за неделю набралось более десятка таких жалоб. Объемы продаж небольшие, по несколько тысяч долларов, но для небольших компаний и ИП это существенные деньги.

Например, клиент дал распоряжение о продаже 1 марта, банк продал 5 марта по курсу 1 марта (то есть по 92 руб./$, а не по 105 руб./$), потеря превысила 100 тыс. руб. Другой клиент жалуется, что банк продает валюту после закрытия биржевых торгов по произвольному курсу: торги закрылись при 103,55 руб./$, а банк продал по 94 руб./$. Один из клиентов отмечает, что в Тинькофф-банке время продажи выбрать самому нельзя, а «в другом банке, например, можно». В Тинькофф-банке на запрос “Ъ” не ответили.

Согласно указу президента РФ, все валютные резиденты, включая ИП, обязаны продавать 80% поступившей им из-за рубежа валюты (см. “Ъ” от 28 февраля). Согласно действующей инструкции ЦБ, банк после получения от клиента распоряжения обязан продать выручку в течение двух рабочих дней.

В разъяснениях на сайте регулятора говорится, что «специальных требований о курсе обязательной продажи части валютной выручки не установлено».

В результате в подобную ситуацию могут попасть клиенты почти любого банка. Так, на сайте Тинькофф-банка говорится, что банк «конвертирует с транзитного счета по курсу, действующему на момент обработки подтверждения». ВТБ в письме клиентам от 1 марта пояснил, что продажа валютной выручки «проводится по курсу банка, действующему на момент исполнения операции банком». В МКБ сообщили “Ъ” о правиле продажи валютной выручки по курсу банка на момент проведения сделки, в Росбанке — о возможности клиента согласовать с менеджером курс. В Сбербанке лишь заверили, что меняют валюту по «рыночному курсу».

Бизнес-клиентами Тинькофф-банка преимущественно выступают ИП и предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ). По данным отчетности по МСФО на 30 сентября 2021 года, объем их текущих и расчетных счетов достигал 108 млрд руб. Председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза отмечает, что практика может затронуть и более крупный бизнес, однако отношение банков к нему «более аккуратное», чем к мелким частным предпринимателям.

По мнению первого вице-президента общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павла Сигала, действия банков выглядят как попытка заработать, просто «прокручивая средства экспортеров», что явно не выглядит как клиентоориентированный подход в сложившейся ситуации. В ТПП РФ готовы написать обращение в ЦБ «при получении жалоб от предпринимателей». На запрос “Ъ”, собирается ли регулятор выпустить рекомендации по поводу курса обмена экспортной выручки, в ЦБ не ответили.

Юристы считают, что ЦБ необходимо в экстренном порядке принять нормативно-правовые акты, которые обязывали бы банки продавать выручку по тому курсу, который действовал в момент направления поручения, и установить ответственность, включая финансовую, за нарушение сроков продажи.

По словам главы КА «Корчаго и партнеры» Евгения Корчаго, предприниматели в принципе не очень рады, что должны продавать валютную выручку, а складывающаяся ситуация с банками приводит к тому, что «предприниматель несет дополнительные убытки в связи отсутствием четких разъяснений регулятора о курсе обмена». Эксперт отмечает, что предприниматели беззащитны с правовой точки зрения в данной ситуации из-за пробелов в регулировании.

Юлия Пославская