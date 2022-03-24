Акциям было бидно

19K 3 мин. ...

Первые торги акциями на Московской бирже после почти месячного перерыва прошли довольно активно. Объем превысил 100 млрд руб., а котировки по отдельным бумагам выросли на 15–27%. Однако участники рынка обращают внимание, что активная «бычья» игра велась в отсутствие нерезидентов и при запрете коротких продаж, а также благодаря поддержке крупными лотами на покупку (бидами) по бумагам ряда эмитентов. При этом последующие торги, по мнению экспертов, могут оказаться менее позитивными: инвесторы могут захотеть зафиксировать прибыль, а также выйти из пострадавших от санкций секторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Начало первого дня торгов на Московской бирже после четырехнедельного перерыва выглядело многообещающим. Индекс MOEX в первые полчаса прибавил почти 11% по сравнению с закрытием торгов 25 февраля, а котировки больше половины бумаг взлетели на 16–34%. Впрочем, эйфория первого часа торгов сохранилась ненадолго, и по окончании сессии индекс показал рост всего на 4,4%, остановившись на отметке 2578 пунктов. При этом долларовый индекс РТС показал снижение на 9,1% из-за резкого ослабления рубля в предыдущие дни.

Инвесторы отмечали трудности с доступом в приложения «СберИнвестор», «Открытие Инвестиции», «Альфа-Инвестиции», ВТБ и «Тинькофф Инвестиции». В компаниях и банках объясняли это повышенными нагрузками. В «Открытие Инвестиции» отметили, что нагрузка в сравнении с обычным торговым днем по количеству пользователей в мобильном приложении возросла в 7,5 раза, а по торговым трансакциям — в пять раз. В результате более 58% в общем объеме торгов (108,6 млрд руб.) пришлось на физических лиц, в то время как на открытии торгов ОФЗ этот показатель составлял 35% (см. “Ъ” 22 марта).

Положительную динамику продемонстрировали котировки большинства из 33 допущенных к торгам акций.

В лидерах торгов оставались экспортеры — нефтегазовые компании, цветной металлургии и производители удобрений. Так, наибольший рост показали акции «Фосагро» (26,6%), «Татнефти» (20,1%), НОВАТЭКа (18,5%). В лидерах по объему торгов были ценные бумаги «Газпрома» (рост котировок на 13,4%) и Сбербанка (3,9%). В аутсайдерах оказались акции «Аэрофлота» (–16,4%), «ИнтерРАО» (–6,9%), «Транснефти» (–6,1%).

108,6 миллиарда рублей составил объем торгов акциями на Московской бирже 24 марта

Эксперты отмечают, что экспортеры закрепились в лидерах ожидаемо — цены на сырье, энергоносители, удобрения за месяц выросли в валюте на десятки процентов на фоне ослабления рубля. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков связал взрывной рост с ограничениями по коротким позициям и невозможности нерезидентов продавать свои активы.

Участники торгов добавляют, что по отдельным бумагам, прежде всего Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Роснефти», были выставлены крупные заявки на покупку. Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров оценивает размеры бидов от одного миллиарда до десятков миллиардов рублей. Он полагает, что в торгах участвовали сами эмитенты в рамках программ buyback. В случае участия ВЭБа он мог бы поддержать акции «Аэрофлота» и ВТБ, однако крупные заявки по ним отсутствовали, поясняет эксперт. ВЭБ не ответил на запрос “Ъ” об участии в выкупе акций.

Среди положительных сигналов опрошенные “Ъ” участники рынка называют также отсутствие волны маржин-коллов. В первый день торгов ОФЗ наблюдались обязательные продажи обеспечения брокеров со стороны НКЦ (см. “Ъ” от 23 марта). Однако, как заметил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, список маржинальных бумаг у многих брокеров был шире, чем ОФЗ и 33 акции.

Дмитрий Александров считает, что проявленная рынком устойчивость позволяет ЦБ продолжить постепенное открытие всех сегментов биржевых торгов. По решению регулятора, 25 марта список доступных для торгов ценных бумаг будет расширен, однако с акциями за пределами индекса MOEX, а также корпоративными облигациями и еврооблигациями можно будет проводить операции только в режиме переговорных сделок.

Вместе с тем участники рынка осторожно оценивают перспективы российского рынка. Георгий Ващенко ожидает, что немало инвесторов захотят зафиксировать полученную прибыль в 20–25%, особенно в том случае, если наметится коррекция.

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский считает, что в дальнейшем инвесторы будут фиксировать свои позиции в наиболее пострадавших от санкций секторах (финансовом и черной металлургии), а также в тех секторах, где крайне важен платежеспособный внутренний спрос (телекомы и розничные сети), перераспределяя капитал в компании-экспортеры.

Ксения Куликова