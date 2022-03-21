Госдолг попробовал поторговаться

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Торги государственными облигациями 21 марта завершились управляемым падением котировок. По итогам утреннего аукциона доходность ОФЗ составила 13–20% годовых, а по итогам основной сессии скорректировалась до 13,6–16,8%. Основная активность наблюдалась со стороны частных инвесторов. В отсутствие нерезидентов, для которых введены ограничения по продаже госбумаг, рынок не дошел до уровня поддержи ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На Московской бирже 21 марта состоялись первые за три недели торги ОФЗ. Вначале в рамках аукциона открытия прошли сделки по облигациям 40 выпусков из доступных к торгам 55 выпусков ОФЗ. Объем сделок составил 2,6 млрд руб.

По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, цены ОФЗ с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) в среднем по рынку снизились на 12,7%, по отдельным выпускам — до 32%. В итоге доходность по краткосрочным бумагам гособлигаций выросла до 19–20% годовых и по долгосрочным — до 13–18% годовых.

После начала основных торгов, в том числе в режиме переговорных сделок, облигации прибавили в цене. По итогам дневной сессии снижение котировок ОФЗ-ПД относительно торгов 25 февраля составило лишь 1–16% по отдельным выпускам, в среднем — 6,8%. «Повышение цен как на утреннем аукционе, так и на дневной сессии наблюдалось в пределах 0,6–7,1% по большей части выпусков ОФЗ с переменным купонном»,— отмечает господин Ермак. По итогам дневной сессии закрылись ростом на 0,2–4,8% и облигации, ставка по которым привязана к инфляции.

По итогам торгового дня доходности выпусков ОФЗ со сроками погашения через три года составили 15,3% годовых, со сроками погашения через пять лет — 14,6%, со сроками погашения через десять лет — 13,6%. Общий объем торгов составил 13,8 млрд руб. с учетом аукциона открытия. В январе—феврале среднедневной объем торгов был в 2–2,5 раза выше.

Активность в течение дня проявляли частные инвесторы, говорят участники рынка.

По словам одного из собеседников “Ъ”, большинство заявок были небольшими, по 10–100 облигаций.

По данным биржи, сделки с облигациями заключили 91 профучастник торгов и 82 тыс. частных инвесторов. Доля физлиц в общем объеме торгов составила 35%, в аукционе открытия — 16%. Среднедневное количество частных инвесторов, заключавших сделки с ОФЗ в январе—феврале 2022 года, составляло 17 тыс. человек.

В аукционе открытия принимал участие и ЦБ. По словам источников на фондовом рынке, регулятор выставлял заявки размером 50–60 млрд руб. на уровне соответствующей доходности 20% годовых. «Заявки в несколько десятков миллиардов рублей были заметны по всем бумагам»,— подтвердил другой собеседник “Ъ”. Однако, по его словам, рыночные заявки не дошли до уровня покупки ЦБ, и в основную сессию регулятор уже не принимал участия в торгах.

Держатели крупных пакетов госбумаг на рынке отсутствовали. «Продажа ОФЗ нерезидентами остается под запретом, российским банкам также нет особого смысла продавать облигации в условиях, когда они получили разрешение учитывать купленные ценные бумаги по докризисным ценам. В итоге объем заявок на продажу оказался ограниченным, а при обозначенной поддержке ЦБ цены упали гораздо меньше, чем предполагалось»,— пояснил начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 21 март: «Мы приостановили торги на Московской бирже, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации. Сейчас мы готовы постепенно их возобновлять».

В отсутствие значительной части инвесторов, которые не могут или не хотят проводить операции, «нащупать дно» будет сложно, считают участники рынка. Он ориентируется на уровень поддержки, обозначенный ЦБ, преодолеть который будет сложно.

«Скорее всего, ставки в ближайшее время останутся в диапазоне 15–20% годовых, реагируя в первую очередь на геополитические новости и данные по инфляции»,— отмечает Владимир Малиновский. Хуже будет чувствовать сегмент ОФЗ с фиксированным купоном, поскольку на рынке ожидают дальнейшего роста инфляции. «В апреле—мае инфляция может превысить 20%, поэтому длинные ОФЗ с доходностью 15% годовых не выглядят привлекательно»,— отмечает гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. По его мнению, уровень доходностей будет определяться тем, «где ЦБ захочет установить свою поддержку».

Виталий Гайдаев