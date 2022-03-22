ЦБ управился с госдолгом

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Рынок гособлигаций постепенно восстанавливается. По итогам второго дня торгов доходности ОФЗ снизились на 0,5–1,0 п. п. и вернулись к значениям 12–18% годовых. Поддержку долговому рынку оказывают меры, принятые ЦБ, которые ранее способствовали стабилизации ситуации на валютном рынке. Биржевой курс доллара остается в районе 100 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Индекс государственных облигаций RGBITR Московской биржи 22 марта вырос на 4,8%, до 477,14 пункта, вернувшись к значениям закрытия торгов 25 февраля. Короткие бумаги прибавили в цене в пределах 1%, среднесрочные выросли на 1,5–4%, долгосрочные бумаги прибавили 2,4–6,8%. В итоге максимальная доходность по коротким выпускам составила 18% годовых, тогда как по длинным облигациям не превышала 14% годовых. По оценкам портфельного управляющего УК «Открытие» Руслана Мустаева, в среднем доходность снизилась на 0,5–1,0 п. п. по сравнению с предыдущим днем.

Восстановление рынка продолжилось при низкой активности инвесторов. По данным Московской биржи, общий объем торгов составил только 8 млрд руб. против 13,8 млрд руб. днем ранее.

Низкие объемы связаны с отсутствием на торгах иностранных инвесторов, а также нежеланием российских банков — основных держателей ОФЗ — продавать на текущем уровне. По словам начальника управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергея Кучина, основными покупателями выступают физические лица, которые желают зафиксировать ставку 14% на срок 5–8 лет, что и способствовало более быстрому росту таких бумаг.

Поддержку рынку продолжают оказывать антикризисные шаги ЦБ, включающие регуляторные послабления для банков—держателей ОФЗ, ограничения по продаже со стороны нерезидентов, готовность регулятора выкупать бумаги на рынке.

«Меры ЦБ по управлению кризисной ситуацией оказываются эффективны в отношении ОФЗ. В то же время они снижают влияние рыночных факторов на котировки, не позволяя инвесторам получать "справедливую" премию по рублевым вложениям»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По его словам, без мер поддержки волатильность ОФЗ оказалась бы выше, а суверенная кривая сложилась бы около уровня ключевой ставки ЦБ (20%).

На валютном рынке во вторник отмечалось снижение волатильности. Если в предыдущие дни колебания курса доллара в течение дня составляли 2,5–4 руб., то во вторник они сократились до 1,5 руб. Таким узким диапазон колебаний не был с середины февраля. По итогам дня курс американской валюты составил 103,55 руб./$, что на 45 коп. ниже значений закрытия понедельника. Курс евро снизился на 14 коп., до 114,5 руб./€.

На мировом межбанковском рынке, по данным Bloomberg, курс американской валюты к 19:00 составил 105,4 руб./$, почти на 1 руб. ниже значений закрытия предыдущего дня.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, укрепление рубля во многом обусловили отсутствие новых негативных геополитических новостей и относительно спокойная ситуация на мировом нефтяном и фондовом рынках. Дополнительную поддержку рынку оказывают ограничения на движение капитала, многолетние пики цен на сырьевые товары, снижение спроса на валюту для закупки импортных товаров, высокая рублевая процентная ставка, отмечает он. Все эти факторы, полагает господин Васильев, создают основу для возможного снижения курса американской валюты ниже 100 руб./$.

Виталий Гайдаев