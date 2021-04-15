«Газпром» обрадовал акционеров

«Газпром» на год раньше обещанного срока переходит на выплату акционерам 50% чистой прибыли по МСФО. Совет директоров монополии предлагает такую выплату уже по итогам 2020 года в размере 12,55 руб. на акцию. В компании, несмотря на рост долговой нагрузки и низкие цены на газ в 2020 году, решили направить на дивиденды часть нераспределенной прибыли прошлых лет, отмечая высокие операционные показатели в первом квартале 2021 года. По оценкам аналитиков, объявленный размер выплат означает дивидендную доходность в 5,4% к текущей цене бумаг на Мосбирже, которая выросла 14 апреля на 2,6%.

Правление «Газпрома» рекомендовало выплатить акционерам дивиденды в размере 297,1 млрд руб., или 12,55 руб. на акцию, по итогам 2020 года, сообщила компания 14 апреля. Это соответствует 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2020 год.

Увеличить объем выплат было решено за счет направления на дивиденды части нераспределенной прибыли прошлых лет. Таким образом «Газпром» раньше заявленных сроков повысил планку по выплате дивидендов. Так, согласно дивидендной политике, утвержденной в конце 2019 года, «Газпром» собирался прийти к норме выплаты дивидендов в размере не менее 50% скорректированной чистой прибыли в 2022 году. По итогам 2019 года компания должна была заплатить не менее 30%, за 2020 год — не менее 40% прибыли. По итогам 2019 года компания заплатила акционерам 15,24 руб. на акцию, или 360,8 млрд руб.

Рынок не ожидал столь высоких выплат от компании.

Напротив, на фоне крайне медленного восстановления цен на газ в Европе, обвалившихся до многолетних минимумов из-за пандемии коронавируса, ожидалось, что по итогам года соотношение чистого долга компании и EBITDA превысит 2,5x. В этом случае компания, согласно дивидендной политике, имела право заплатить меньше 40% от чистой прибыли по МСФО. На фоне новостей о росте дивидендов бумага «Газпрома» на Московской бирже выросла на 2,6%, до 233,85 руб. на 16:40 по мск.

Как пояснил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, на рост выплат по итогам 2020 года повлияли «сильные операционные результаты "Газпрома" в первом квартале 2021 года и положительная динамика рынков газа и нефти». По его словам, даже с учетом выплаты повышенных дивидендов долговая нагрузка «Газпрома» в 2021 году должна вернуться в комфортный диапазон — ниже 2х по коэффициенту чистый долг / EBITDA.

«Это будет достигнуто во многом благодаря покрытию дивидендов свободным денежным потоком в полном объеме»,— пояснил он.

Дмитрий Маринченко из Fitch ожидает, что с учетом улучшения ситуации на европейском газовом рынке и с точки зрения потенциальных объемов экспорта «Газпром» должен сгенерировать неплохой свободный денежный поток в 2021 году. При этом, по его оценке, EBITDA группы может вырасти более чем на 50%, и даже при условии выплаты рекомендованных дивидендов его долговая нагрузка (чистый долг к EBITDA) ожидается около 1,5х — это довольно консервативный уровень. «При условии, что ситуация на европейском рынке газа останется стабильной, дивиденды в абсолютном значении могут продолжить расти»,— прогнозирует он.

Екатерина Родина из «ВТБ Капитал» оценивает дивидендную доходность акций «Газпрома» на основе объявленных выплат в 5,4% относительно текущей цены 233 руб. за бумагу.

Татьяна Дятел