«Газпром» тяжело перенес пандемию

«Газпром» показал в 2020 году худший результат за последние десятилетия по РСБУ с убытком в 706,925 млрд руб. Основная часть столь большого убытка — бумажная и связана с переоценкой рыночной стоимости акций «Газпром нефти». Выручка «Газпрома» за 2020 год снизилась на 14,7%, до 4,061 трлн руб. Убыток по РСБУ не оказывает непосредственного влияния на дивиденды «Газпрома», поскольку они платятся из скорректированной консолидированной прибыли. По оценкам аналитиков «ВТБ Капитала», по МСФО «Газпром» получит прибыль в 166 млрд руб.— это почти на 86% меньше, чем в 2019 году.

Головная компания «Газпром» получила в 2020 году убыток по РСБУ в 706,925 млрд руб. против чистой прибыли в 734 млрд руб. годом ранее, следует из бухгалтерской отчетности компании (.pdf). В последний раз компания фиксировала убыток по итогам года в 1998 году. Главной причиной убытка стало снижение рыночной стоимости акций «Газпром нефти» на 466,34 млрд руб.— «Газпром» с этого года учитывает изменение котировок принадлежащих ему пакетов в отчетности по РСБУ. Однако и без учета этой переоценки убыток компании остается значительным и связан с падением как объемов, так и цены экспортных поставок газа из-за пандемии.

Выручка «Газпрома» за 2020 год снизилась на 14,7%, до 4,061 трлн руб.

Выручка от продажи газа в РФ и от экспорта в прошлом году упала на 20,4%, до 2,636 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа в страны дальнего зарубежья снизилась на 30%, до 1,32 трлн руб.

В 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса цены на газ на мировых рынках рухнули до многолетнего минимума.

Снижение показателей прямо не должно сказаться на уровне выплат дивидендов за 2020 год, поскольку компания выплачивает их из скорректированной прибыли по МСФО — не менее 40% по итогам 2020 года и не менее 50% начиная с 2021 года. 19 февраля зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявлял, что «Газпром» не отклонится от дивидендной политики по выплатам за 2020 год и учел их в бюджете.

По оценке аналитиков «ВТБ Капитала», чистая прибыль компании по МСФО составит 166 млрд руб. против 1,2 трлн руб. в 2019 году.

При этом дивиденды рассчитываются из прибыли, скорректированной на неденежные статьи (в том числе курсовые разницы), что увеличит базу для расчета дивидендов.

«Мы ожидаем, что EBITDA "Газпрома" снизится примерно на 30% год к году до 1,32 трлн рублей. И EBITDA, и операционная прибыль будет положительной, но на результат по чистой прибыли может сказаться бумажная переоценка валютного долга, связанная с падением курса рубля в течение прошлого года»,— говорит Дмитрий Маринченко из Fitch.

Татьяна Дятел